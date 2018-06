La galleria di Pierre-Yves Caër – Parigi, Francia

Quando Pierre-Yves Caër è tornato dal Giappone a Parigi nel 2014, ha avuto un unico obiettivo: aprire una galleria incentrata sull’arte giapponese nella capitale francese. Dopo più di un anno di lavoro avanti e indietro, nel 2017 ha realizzato il suo obiettivo, aprendo uno spazio che porta il suo nome sulla Rue de Notre-Dame de Nazareth. Nel settembre di quell’anno.

Lo spazio (che era stato inizialmente fondato dal noto gallerista Farideh Cadot) si aprì con uno spettacolo di Yuki Onodera. Una selezione di diverse serie di fotografie molto diverse, tra cui quella che usava il collage. Ispirata al processo di demolizione di Eadweard Muybridge e un’altra, “Below Orpheus”, che crea una narrativa semi-immaginaria da due luoghi esattamente alle estremità opposte della terra.









La passione di Caër per l’arte giapponese contemporanea è iniziata quando arredava il suo appartamento a Tokyo. A caccia di pezzi con cui circondarsi nella sua nuova casa. Anche se nella capitale asiatica, ha scoperto che, sebbene la qualità fosse molto alta, semplicemente non c’erano molti posti in cui è possibile acquistare artisti locali. “Mi sono subito reso conto che il mercato dell’arte contemporanea giapponese rimane piuttosto ristretto, nonostante artisti eccezionali”. Ciò che Pierre-Yves Caër ha detto.

Dopo aver scoperto alcuni favoriti mentre era in Giappone, come il pittore Chisato Tanaka, che ora rappresenta. Al suo ritorno in Francia, si rese conto che vi era anche una mancanza di gallerie che rappresentavano artisti giapponesi emergenti lì. Caër ha osservato questa tendenza alla FIAC e persino alla fiera Asia Now. “Certo, gli artisti più famosi – come Takashi Murakami, Yayoi Kusama, Chiharu Shiota o Nobuyoshi Araki – sono rappresentati dalle più grandi gallerie francesi. Oltre a loro, pochi artisti giapponesi sono esposti in Francia, molto meno degli artisti cinesi o coreani”.

Le arti visive in Giappone

Nonostante questa mancanza di rappresentazione, le arti visive hanno un patrimonio ricco e vibrante in Giappone. Con molte tecniche e movimenti artistici specifici per la regione. Nell’arte contemporanea, questo spesso si traduce in una ricerca di perfezione, equilibrio e armonia. Come spiega Pierre-Yves Caër: “La qualità dell’esecuzione – in Giappone – è ineguagliata. Il che rende questi lavori eccezionali. Gli artisti cercano costantemente la perfezione – kanzen – per creare un livello superiore di emozioni.

Inoltre, gli artisti giapponesi sono gli eredi di tradizioni artistiche secolari. Ad esempio in ceramica, e usano la carta washi – tradizionalmente prodotta – nella pittura, nella calligrafia e persino nella fotografia. “Il lavoro di Hiroyuki Nakajima è un buon esempio di questo mix di tradizione e innovazione. L’artista sessantunenne lavora nel sho tradizione, utilizzando la calligrafia che ha praticato per oltre 50 anni. Ma in un performativo e, a volte, colorato, stile.

Nel frattempo, le ceramiche leggere e poetiche di Yuki Nara attingono alla sua formazione di architettura contemporanea. Così come alla pratica della ceramica di suo padre e suo nonno. Entrambi gli artisti sono stati inseriti nel roster di Pierre-Yves Caër. Per il futuro, Caër sta lavorando alla collaborazione con musei e istituzioni di Parigi, così come importanti gallerie giapponesi. Per offrire agli artisti nei loro libri l’accesso a nuovi mercati senza dover fare investimenti pesanti nella regione.

Una cosa è certa: questo è solo l’inizio del viaggio di Caër: “Secondo me, i galleristi sono come artisti”, dice. “Non si fermano mai. È la loro vocazione. Quando avrò ottant’anni, sarò ancora un mercante d’arte.”

Pierre-Yves Caër

Pierre-Yves è il fondatore e direttore di Pierre-Yves Caër Gallery, una galleria d’arte parigina dedicata all’arte contemporanea giapponese (pittura figurativa, pittura astratta, fotografia, sculture, ceramica). La galleria, fondata nel 2016, unisce due delle passioni di Pierre-Yves: l’arte contemporanea, che colleziona da anni, e il Giappone, dove ha vissuto per più di cinque anni tra l’inizio del 2009 e la metà del 2014.









Pierre-Yves si è laureato in Francia come commercialista. Ha lavorato per 21 anni in un’importante società di revisione internazionale, dove è diventato un partner specializzato nella revisione di grandi gruppi multinazionali. Questa esperienza lo ha portato in Giappone, dove ha guidato il centro commerciale francese della società, prima di essere nominato, al suo ritorno in Francia, uno dei due partner firmatari dell’audit del gruppo Air Liquide, un’importante multinazionale francese.

Felicia Bruscino