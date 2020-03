All’epoca, tra i creditori della Germania, oltre a privati, aziende e banche, c’erano anche Roma e Atene, così come Parigi, Madrid, Londra, Washington e Ginevra. Invece, i russi erano fuori dall’accordo perché controllavano la parte est di Berlino e quindi, pretesero la restituzione integrale del loro credito. Solo così la Germania ovest si liberò del debito prebellico che rappresentava un quarto del reddito nazionale e avviò la grande ricostruzione del paese.

Ma non è tutto, perché la Germania risparmiò anche sulla metà del debito condonata, che avrebbe dovuto restituire dopo la caduta del Muro di Berlino. In particolare, dopo la riunificazione di Berlino Est e Ovest, l’allora cancelliere tedesco, Helmut Kohl riuscì ad ottenere la cancellazione del debito, in quanto tutti i creditori (Roma inclusa), acconsentirono in nome dell’Europa Unita.

L’ex ministro degli esteri Fischer ha risveglito la memoria della Merkel

Tra le persone che hanno provato a richiamare la memoria della cancellerie tedesca Angela Merkel, c’è sicuramente l’ex ministro degli esteri della Germania, Joschka Fischer. Infatti, quest’ultimo, nel 2014, pubblicò un libro dal titolo “Se l’Europa fallisce?”, in cui sottolineò come il rischio di un fallimento dell’integrazione europea fosse diventato realtà. E non solo, perché l’ex ministro criticò aspramente le politiche egoistiche della Germania e si dichiarò sorpreso del vuoto di memoria del suo Paese circa la famosa conferenza di Londra.

Infatti, in quella conferenza, dopo sei mesi di trattative, l’Europa, in nome del benessere collettivo, decurtò il debito della Germania. Proprio per questo Fischer ha voluto così ricordare quel gesto:

“Senza quel regalo non avremmo riconquistato la credibilità e l’accesso ai mercati. La Germania non si sarebbe ripresa e non avremmo avuto il miracolo economico”

Infine, Fischer ha voluto tributare anche l’ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi per essere riuscito a tenere botta a Berlino, perché a suo parere:

“Il più grande pericolo dell’Europa attualmente è la Germania”.

Mario Ruggiero