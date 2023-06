La Germania marcia per conto suo

– di Michele Marsonet –

Prorettore alle Relazioni Internazionali dell’Università di Genova, docente di Filosofia della scienza e Metodologia delle scienze umane

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sembra sempre più intenzionato a muoversi

indipendentemente dall’Unione Europea e, soprattutto, a rafforzare i legami con la Cina.

Cosa pure comprensibile, visto che la Repubblica Popolare rappresenta il maggiore

sbocco per le esportazioni di Berlino, in campo automobilistico e non solo. Teme,

insomma, che i consumatori cinesi dimentichino la loro preferenza per Mercedes,

Audi e BMW, magari privilegiando altri brand stranieri.

La sua politica commerciale, tuttavia, rappresenta un serio problema per la UE, e

gli sta inoltre attirando anche pesanti critiche interne. Com’è noto, interessi

commerciali e prospettive geopolitiche non sempre vanno d’accordo. Anzi, spesso

è vero il contrario.

Il cancelliere, però, non pare affatto impressionato dalle obiezioni che gli vengono

mosse da parecchi esponenti del suo stesso governo, soprattutto da ministri verdi e

liberali. Anche se, vista la compattezza non certo eccelsa della sua compagine

governativa, qualche preoccupazione dovrebbe pur nutrirla.

Per Scholz, evidentemente, commercio ed economia vengono prima di ogni altra

cosa, e per preservare i fiorenti rapporti con la Repubblica Popolare, è davvero

disposto a tutto.

Persino a cedere il controllo delle infrastrutture principali dell’importantissimo

porto di Amburgo alla società statale cinese “China Ocean Shipping Company”,

meglio conosciuta come “Cosco”. Si tratta di un’azienda che è uno dei leader

mondiali nei settori della logistica e del trasporto dei container.

E’ noto che la Repubblica Popolare controlla già molti importanti porti stranieri,

per esempio il Pireo in Grecia. Tantissimi inoltre gli scali marittimi controllati in

Asia e in Africa.

In questo caso, però, si parla del porto strategico del più importante Paese europeo,

e questo fa la differenza. Senza tener conto delle obiezioni dei suoi ministri e della

Commissione Europea, il cancelliere si è recato a Pechino lo scorso 4 novembre.

E’ stato dunque il primo leader europeo a visitare il “nuovo Mao” Xi Jinping, che

ha ottenuto il terzo mandato dal XX congresso del Partito comunista.

Sbarazzandosi al contempo di tutti e potenziali avversari e riempiendo di

fedelissimi il nuovo Politburo.

A Bruxelles la mossa di Scholz desta preoccupazione, giacché la Commissione

vorrebbe avere più tempo per impostare i rapporti con Xi dopo il suo trionfo totale

al congresso del Partito comunista. Ritenendo, inoltre, che grandi operazioni di

questo tipo vadano gestite in modo collettivo, e non a livello di singoli Paesi.

A Berlino rimproverano ancora a Gerhard Schroeder, uno dei predecessori

socialdemocratici di Scholz, i suoi rapporti privilegiati con Putin e Gazprom. E se

ora il cancelliere porterà in dono a Xi l’accordo sul porto di Amburgo, avremo un

altro caso.

Comunque è evidente che la Germania, forte del suo grande surplus commerciale,

tende a comportarsi in questi casi quale potenza indipendente, che poco si cura

degli interessi UE. Per questo Scholz ha deciso di rendere omaggio personalmente

all’Ultimo Imperatore.

