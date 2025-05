La Giornata della Legalità si celebra ogni anno in Italia il 23 maggio in memoria della Strage di Capaci del 1992, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, simbolo della lotta antimafia assieme al collega Paolo Borsellino, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. L’attentato fu eseguito da Cosa Nostra sull’autostrada A29 in prossimità dello svincolo per Capaci e segnò così tanto la memoria collettiva del paese che costituì un punto di svolta nella lotta alla mafia.

Il Maxiprocesso a Cosa Nostra

In una Sicilia dove cresceva il terrore per via dello stringersi della morsa della mafia, con omicidi sempre più frequenti, nacque il 16 novembre 1983, a Palermo, il primo Pool antimafia. La squadra era guidata da Antonino Caponnetto e formata dai magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Grazie alle meticolose indagini del pool e alle rivelazioni dei pentiti Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno si riuscì a ricostruire l’organigramma mafioso e ad individuare i responsabili di 120 omicidi.

Questo lavoro portò il 10 febbraio 1986 all’istituzione del Maxiprocesso nell’aula bunker del carcere Ucciardone: 475 imputati, 200 avvocati e 600 giornalisti. L’aula, chiamata dai giornalisti “astronave verde”, venne costruita appositamente di fianco al carcere per consentire il trasporto in sicurezza degli imputati.

Il processo si concluse nel 1987 con 346 condanne, di cui 19 ergastoli e un totale di 2665 anni di pene di reclusione. Il 30 gennaio 1992 la sentenza fu confermata dalla Cassazione, rappresentando una vittoria storica della lotta tra Stato e mafia. Tuttavia questo successo giudiziario segnò l’inizio di una tragica reazione vendicativa da parte di Cosa Nostra.

1992: l’anno di sangue

Il 23 maggio 1992, alle 17:57, un tratto dell’autostrada A29 nei pressi di Capaci fu devastato da un’esplosione di circa 500kg di tritolo. Nel punto dell’esplosione stavano transitando a bordo di tre Fiat Cromo il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti di polizia della scorta. Rimasero uccisi il magistrato e sua moglie, insieme a tre uomini della scorta; si registrarono in totale anche ventitré feriti. La responsabilità dell’attentato fu subito attribuita a Cosa Nostra, che aveva iniziato a pianificare l’omicidio già nel 1991 all’interno della “Commissione interprovinciale”, un organo di vertice guidato da Salvatore Riina e composto da figure di spicco come Bernardo Provenzano, Giuseppe Madonia e Benedetto Santapaola.

57 giorni dopo, un’altra esplosione in via D’Amelio a Palermo uccise il giudice Paolo Borsellino e cinque membri della sua scorta. In meno di due mesi la mafia aveva eliminato i suoi due principali antagonisti. Tuttavia questi attentati scossero profondamente l’opinione pubblica e lo Stato italiano reagì con una serie di misure straordinarie per contrastare la violenza della criminalità organizzata.

Il 25 luglio 1992 venne avviata l’Operazione Vespri Siciliani, che si protrasse fino al 1998 e contribuì all’arresto di numerosi boss di Cosa Nostra, tra cui Salvatore Riina e Giuseppe Madonia.

L’importanza della legalità oggi

La Giornata della Legalità nasce per commemorare le vittime della mafia, a partire dalla Strage di Capaci, e per promuovere una cultura della giustizia e del rispetto della legge, in netta opposizione alla cultura dell’illegalità tipica della mentalità mafiosa. Nella memoria degli italiani sono ancora impresse le tristi immagini della voragine all’interno della quale venne risucchiata l’automobile di Falcone, suscitando ancora un profondo senso di dolore e indignazione.

Mantenere vivo il ricordo della Strage di Capaci e del sacrificio di chi ha dato la vita per la lotta contro la mafia è un atto di giustizia e un tributo al loro coraggio. Se smettiamo di educare alla legalità e di contrastare le ingiustizie, dimenticando chi con tutte le forze ha lottato contro la prepotenza della mafia, allora il nostro non sarà solo un fallimento civile, ma anche umano.

Giacomo Sabbatini