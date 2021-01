La Gran Bretagna non frena l’esportazione dei rifiuti verso i Paesi poveri

La Gran Bretagna non cesserà l’esportazione dei rifiuti di plastica nei Paesi in via di sviluppo: così il governo di Boris Johnson sconfessa le promesse sulla politica ambientale fatte prima della Brexit.

La Brexit è da poco realtà, ma le conseguenze iniziano già a farsi sentire. A pagarne le spese, in questo caso, sembra essere l’ambiente. L’Unione Europea ha infatti recentemente adottato una normativa più stringente in materia di esportazione dei rifiuti di plastica. La Gran Bretagna, che pure è profondamente interessata dal fenomeno, ha deciso invece di continuare per la sua strada, nonostante gli impegni assunti in passato.









Boris Johnson aveva infatti promesso che, nonostante la Brexit, il governo di Londra avrebbe continuato a collaborare con l’Unione Europea sul tema delle politiche ambientali. La Gran Bretagna d’altronde si è spesso fregiata del titolo di Paese “green”, grazie alla particolare attenzione riservata alle tematiche ecologiche. Ma l’esportazione della plastica sembra costituire una grossa falla in questo sistema, come ha recentemente rivelato un articolo del Guardian.

La Gran Bretagna e l’esportazione dei rifiuti: lo scandalo di un Paese “green”

La Gran Bretagna è infatti uno dei maggiori produttori mondiali di plastica, seconda solo agli Stati Uniti. Ben due terzi di questi rifiuti non vengono però smaltiti in terra britannica, ma convogliati verso l’estero. A farne le spese sono spesso i Paesi in via di sviluppo, specialmente quelli del Sud Est asiatico. Le cifre sono da capogiro: per fare un esempio, nel solo mese di settembre sarebbero state ben 7.133 le tonnellate di rifiuti di plastica prodotte dai cittadini inglesi e smerciate verso l’estero.

Il 90% di questi carichi sarebbe composto da materiale non riciclabile e potenzialmente dannoso per l’ambiente; soprattutto per Paesi in cui le normative in tema di smaltimento sono meno stringenti. Lo scorso anno, alcuni Stati destinatari (come Indonesia, Malesia e Vietnam) hanno rispedito al mittente il carico ricevuto, dopo aver scoperto la presenza di plastica non riciclabile o contaminata.

Liberare gli oceani dalla plastica: l’obiettivo della nuova normativa

La situazione è ora destinata a cambiare. Un recente emendamento alla Convenzione di Basilea, recepito da oltre 180 nazioni, obbligherà gli esportatori di plastica a disporre un sistema di “consenso informato preventivo”. In poche parole, gli Stati saranno costretti a comunicare l’eventuale presenza di plastica non riciclabile, mista o contaminata nelle loro esportazioni; permettendo così ai governi locali di rifiutare quei carichi che potrebbero costituire un pericolo per l’ambiente. Viene quindi meno quel sistema eticamente ambiguo che permetteva ai Paesi occidentali di trattare direttamente con i soggetti privati, disposti ad accettare anche materiale pericoloso pur di incrementare i propri affari.

L’Unione Europea ha poi rincarato la dose, decidendo che, dal 1 gennaio, non sarà più possibile esportare rifiuti di plastica indifferenziata verso gli Stati che non fanno parte dell’Ocse. I Paesi in via di sviluppo cesserebbero così di essere la discarica dell’Europa, con grossi vantaggi per l’ambiente. Lo smaltimento di rifiuti può infatti risultare molto complesso in certe realtà del pianeta, in assenza di strumenti e strutture adeguate per far fronte ai possibili rischi per la salute umana e la natura. Spesso la plastica non riciclabile viene semplicemente bruciata o interrata; altre volte finisce dalle discariche ai corsi d’acqua, per riversarsi infine negli oceani. Con conseguenze ormai tristemente note per l’ecosistema dell’intero pianeta.

Rolph Payet, il segretario delle Nazioni Unite per l’Ambiente, si è mostrato ottimista sugli sviluppi futuri delle nuove politiche contro l’inquinamento. I risultati positivi dovrebbero essere visibili già in cinque anni. “Questo emendamento è solo l’inizio”, ha affermato Payet. Il nuovo sistema costringerà i Paesi occidentali a ripensare i circuiti di smaltimento attuali, e a trovare una soluzione che permetta di gestire i propri rifiuti in modo efficace, senza scaricarli dall’altra parte dell’oceano, per poi lavarsene le mani.

Promesse non mantenute

Ci si aspettava che anche la “verde” Gran Bretagna seguisse l’esempio dell’Unione, nonostante la recente esperienza della Brexit. Il partito di Johnson d’altronde aveva incluso il problema dell’esportazione dei rifiuti tra gli impegni di governo. Un portavoce del Ministero dell’Ambiente britannico ha effettivamente confermato l’intenzione di aderire in futuro a questa iniziativa; ma la vaghezza sulle tempistiche preoccupa i cittadini. Insomma, almeno per la prima parte del 2021, la Gran Bretagna non bloccherà le esportazioni dei rifiuti di plastica. Il governo di Londra si limiterà ad adottare la politica del “consenso informato”, rivelando un approccio all’inquinamento molto più soft di quello espresso dall’Unione Europea.

A preoccupare gli osservatori sono gli effetti a lungo termine di questo atteggiamento. La questione ambientale richiede infatti un approccio quanto più concorde possibile a livello internazionale; e l’Unione Europea, spesso già pericolosamente isolata nelle sue politiche, rischia ora di perdere un prezioso alleato nella lotta all’inquinamento.

Elena Brizio