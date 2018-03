La grande guerra, un progetto che offre una serie di incontri a partire da domenica 18 marzo presso la biblioteca di Civita Castellana. In occasione del centenario della fine della Prima Guerra mondiale i volontari del servizio civile e il team di CiviTONICA http://www.bibliotecacivitacastellana.it/ promuovono la commemorazione di quella tragedia. Attraverso film e dibattiti offrono spunti di riflessione, soprattutto alle nuove generazioni, per ricordare ancora una volta quanto il conflitto sia fenomeno di devastazione.









ll primo appuntamento del progetto “La grande guerra” è fissato per il 18 marzo alle ore 17 nella biblioteca comunale prevede la proiezione del film “La Grande Guerra” un classico della drammaturgia italiana facente parte della produzione cinematografica del regista Mario Monicelli. Tra le varie star, spiccano Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Silvana Mangano. La pellicola vinse tre David di Donatello, il Leone D’Oro al Festival del cinema di Venezia e due Nastri d’argento.

Il progetto “La grande guerra” è anche un’occasione per parlare di libri. Venerdì 20 aprile si discuterà del volume: “Ospedale da campo. Memorie di un medico cattolico, dalla guerra di Libia a Caporetto”, di Filippo Petroselli, a cura di Gianni Scipione Rossi, Rubbettino Editore pubblicato nel 2017, in collaborazione con Caffeina. Interverranno: il giornalista e storico Gianni Scipione Rossi e Cristina Baldassini, docente di Storia delle dottrine politiche, Università di Perugia.









Leggere è l’arma più potente che la società possiede per contrastare l’indifferenza e l’ignoranza.

Un progetto importante che si dovrebbe estendere anche in altri comuni, per non dimenticare la sofferenza dei nostri padri, delle battaglie che hanno combattuto e che fanno tutt’ora parte di ognuno di noi.

“La grande guerra”, un progetto per ricordare e saperne il più possibile, per non commettere gli stessi errori del passato in cui è facile ricadere.

Maggie Van Der Toorn

Foto copertina: fonte www.cultura.it