La Grecia approva il matrimonio egualitario diventando, così, il primo Paese di tradizione cristiano-ortodossa ad ufficializzare e riconoscere tale diritto.

Inoltre, Mitsotakis aggiunge che tale approvazione è fondamentale per abolire coraggiosamente una grave disuguaglianza presente nella società odierna.

Il risultato storico raggiunto dal governo di Atene, porta la Grecia ad essere il 16esimo Stato europeo a riconoscere il matrimonio egualitario e le adozioni per coppie dello stesso sesso.

I Paesi dell’Europa che riconoscono il diritto per il matrimonio egualitario sono: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.

D’altra parte, i Paesi che non riconoscono ufficialmente e/o in maniera totale il matrimonio egualitario, ma concedono appena altre forme di unioni civili o in alcuni casi nemmeno quelle, sono: Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Italia.

Dopo due giorni di discussioni e vari cicli di votazioni, il Parlamento ha definitivamente approvato un disegno di legge che riconosce il matrimonio egualitario in Grecia.

La proposta di legge, sostenuta anche dal primo ministro, è stata approvata grazie al voto a favore di Syriza, Nuova Sinistra e Pasok ( socialisti) all’opposizione. Invece, 51 parlamentari aderenti a Nuova Democrazia, partito conservatore attualmente al governo, si sono opposti a tale decisione definitiva.

Nella tarda serata di giovedì scorso è stato definitivamente approvato tale disegno di legge con un totale di 254 deputati votanti: 176 hanno votato a favore, mentre 76 hanno votato contro e 2 si sono astenuti.

Altre critiche, sono arrivate anche da alcuni partiti progressisti, come ad esempio Syriza. Qui, non si critica l’approvazione generale di tale disegno di legge, ma anzi, si contesta il fatto che alle coppie formate da persone dello stesso sesso non sia stato dato il diritto di accedere alla “gestazione per altri”, più comunemente conosciuta come maternità surrogata, che invece è riconosciuta legalmente per coppie eterosessuali e per madri single.

Tuttavia, la nuova legge approvata in Grecia riconosce, però, la “gestazione per altri” se effettuata in Paesi esteri.

Il diritto al matrimonio egualitario in Italia

In seguito all’ufficializzazione di tale Ddl in Grecia, il quotidiano greco Ekhatimerini scrive:





“Una delle implicazioni del successo dell’introduzione della legge sull’uguaglianza dei matrimoni da parte del governo di centro destra di Mitsitakis è che potrebbe incoraggiare più Paesi del blocco orientale dell’Europa, così come più governi di destra, a seguire l’esempio e prendere in considerazione politiche inclusive simili”.

Tale dichiarazione fa subito riflettere sulla situazione italiana.

La classe dirigente italiana, che sia di destra o di sinistra, riscontra un evidente problema nel riconoscere la realtà globale e il quadro generale delle vecchie e nuove democrazie, sopratutto quando l’argomento sono i diritti civili.

L’evidenza delle capacità genitoriali e della stabilità delle coppie lgbtq+, nonché l’ovvietà del fatto che persone dello stesso sesso possono innamorarsi e che devono avere tutti i diritti riconosciuti, è ormai affermata in moltissime parti del mondo, come ad esempio in Paesi europei fino ad arrivare al Brasile e numerosi altri stati latino-americani.

Ciò ha comportato uno sviluppo della legiferazione per quanto riguarda i diritti di tali minoranze, cosa che in Italia sembra ancora un’utopia.

Il punto centrale della questione dei diritti per la comunità lgbt+ in Italia, che spazia dall’approvazione del matrimonio egualitario alla protezione ad esempio contro i crimini d’odio, fa leva su una omofobia istituzionale radicata nella nostra società.

La svolta può accadere quando i governo italiano riuscirà a comprende la posizione che il nostro Paese vuole ricoprire in tale scenario globale: se con le democrazie avanzate, che riconoscono tali diritti alle minoranze, o se con i Paesi illiberali e ultraconservatori, come ad esempio l’Ungheria in Europa, o la Russia a livello mondiale.