Allo scoccare di Yom Kippur, il 6 ottobre 1973, giorno più sacro del calendario ebraico, Israele venne colto di sorpresa da un attacco coordinato di Egitto e Siria. Quella che sarebbe passata alla storia come la guerra del Kippur segnò uno dei momenti più drammatici e significativi della storia del Medio Oriente, sia sul piano militare che politico. Non fu soltanto un conflitto armato, ma anche un punto di svolta che ridefinì gli equilibri internazionali, aprendo nuove prospettive nei rapporti tra Israele, i Paesi arabi e le grandi potenze della Guerra Fredda.

Il contesto storico: dalla guerra dei Sei Giorni al 1973

Per comprendere le cause della guerra del Kippur, bisogna tornare al 1967 e alla guerra dei Sei Giorni. In quel conflitto Israele aveva ottenuto una schiacciante vittoria, conquistando territori strategici: la penisola del Sinai e la Striscia di Gaza dall’Egitto, le Alture del Golan dalla Siria e la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, dalla Giordania.

Queste conquiste, considerate vitali per la sicurezza israeliana, furono percepite dal mondo arabo come una ferita profonda e umiliante. In particolare, l’Egitto di Anwar Sadat e la Siria di Hafez al-Assad si sentirono chiamati a recuperare i territori perduti, a riaffermare la propria dignità e a rompere l’immobilismo della situazione.

L’attacco del 6 ottobre: il giorno del Kippur

Il 6 ottobre 1973, proprio durante il digiuno e le preghiere dello Yom Kippur, Egitto e Siria lanciarono un attacco simultaneo. L’Egitto attraversò il Canale di Suez penetrando nella penisola del Sinai, mentre la Siria tentò di riconquistare le Alture del Golan.

La scelta del giorno non fu casuale: Israele, in gran parte fermo per la festività, non si aspettava un’offensiva, e molti riservisti erano assenti. Per le prime ore e nei primi giorni, gli eserciti arabi ottennero significativi successi sul campo, ribaltando l’immagine di invincibilità israeliana che si era consolidata dopo il 1967.

La reazione israeliana

Colta inizialmente di sorpresa, Israele riorganizzò rapidamente le proprie forze. Dopo alcuni giorni di pesanti perdite e momenti di incertezza, l’esercito israeliano guidato da generali come Ariel Sharon riuscì a contrattaccare. Sul fronte del Sinai, le forze israeliane attraversarono il Canale di Suez e minacciarono Il Cairo; sul Golan, invece, riconquistarono il terreno perso e avanzarono verso Damasco.

Nonostante le difficoltà iniziali, Israele riuscì a trasformare una potenziale disfatta in un contrattacco, anche grazie al supporto militare statunitense.

La dimensione internazionale: USA e URSS

La guerra del Kippur non fu un conflitto isolato, ma si inserì nel quadro della Guerra Fredda. Gli Stati Uniti sostennero Israele con un ponte aereo di rifornimenti militari, mentre l’Unione Sovietica fornì appoggio logistico e armamenti agli eserciti arabi.

Il rischio di un’escalation globale fu reale: Washington e Mosca si trovarono a un passo dal confronto diretto, tanto che gli Stati Uniti elevarono il livello di allerta nucleare. La guerra del Kippur dimostrò come il Medio Oriente fosse un campo strategico cruciale nello scontro tra superpotenze.

Il ruolo del petrolio: l’arma dell’embargo

Uno degli effetti più rilevanti del conflitto fu l’uso politico del petrolio. I Paesi arabi membri dell’OPEC (Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio) decisero di ridurre le esportazioni di greggio verso i Paesi che appoggiavano Israele, in particolare gli Stati Uniti e l’Europa occidentale. Questo provocò la crisi energetica del 1973, con un aumento vertiginoso del prezzo del petrolio e conseguenze economiche globali.

Per la prima volta il mondo arabo dimostrava di poter influenzare la politica internazionale non solo con le armi, ma anche con la leva economica dell’energia.

Le conseguenze politiche

Sebbene Israele fosse riuscito a respingere l’attacco e a mantenere i territori conquistati nel 1967, la guerra del Kippur lasciò profonde cicatrici. In Israele, la sorpresa dell’attacco e le gravi perdite umane misero in discussione la leadership politica, portando alle dimissioni della premier Golda Meir.

Sul fronte arabo, invece, l’Egitto di Sadat, pur non avendo riconquistato il Sinai con le armi, ottenne una vittoria politica e morale. Il conflitto gli permise di presentarsi come leader capace di negoziare e aprì la strada agli Accordi di Camp David del 1978, con cui Egitto e Israele firmarono la pace.







La memoria del Kippur in Israele

Nella memoria israeliana, la guerra del Kippur è ricordata come un trauma nazionale. La percezione di vulnerabilità, la perdita di migliaia di soldati e la sorpresa dell’attacco durante il giorno più sacro hanno segnato profondamente la società.

Ogni anno, lo Yom Kippur non è soltanto una ricorrenza religiosa, ma anche un momento di riflessione collettiva sul prezzo della sicurezza e sulle fragilità del Paese.

Guardando all’oggi, la guerra del Kippur continua a influenzare la geopolitica mediorientale. Le questioni irrisolte di allora, come il destino dei territori occupati, la questione palestinese, i rapporti tra Israele e i vicini arabi, restano centrali.

Se da un lato Israele ha firmato accordi di pace con Egitto e Giordania, dall’altro la Siria è ancora formalmente in conflitto, e la situazione con i palestinesi rimane drammatica. I conflitti a Gaza, le tensioni in Cisgiordania e la normalizzazione con alcuni Paesi arabi (come gli Accordi di Abramo del 2020) sono tutti tasselli di un mosaico che affonda le radici nel 1973.

Dal trauma del Kippur agli scenari futuri

La guerra del Kippur ha mostrato l’importanza dell’intelligence, della diplomazia e della deterrenza. Israele ha imparato che la superiorità militare non garantisce l’invulnerabilità; i Paesi arabi hanno compreso che la via militare non è sufficiente a risolvere la questione israelo-palestinese.

La guerra del Kippur non è solo un episodio della storia militare, ma un punto di svolta che ha ridisegnato il Medio Oriente. Ha segnato la fine dell’illusione dell’invincibilità israeliana, ha dato nuova voce ai Paesi arabi, ha introdotto il petrolio come arma geopolitica e ha portato al primo accordo di pace tra Israele ed Egitto.

Sophia Spinelli