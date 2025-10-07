La guerra in Afghanistan iniziata nell’ottobre 2001 è stata il primo grande conflitto del XXI secolo e il simbolo di una nuova fase della politica internazionale.

Dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre contro le Torri Gemelle e il Pentagono, gli Stati Uniti hanno deciso di rispondere con un’azione militare diretta, dando inizio a un conflitto che sarebbe durato vent’anni, fino al ritiro definitivo delle truppe occidentali nel 2021. Non si è trattato solo di un’operazione militare, ma di un evento che ha trasformato profondamente le relazioni internazionali, aprendo l’era della “guerra al terrorismo”.

Le radici del conflitto: Afghanistan tra guerra fredda e talebani

Per comprendere l’inizio della guerra in Afghanistan bisogna risalire agli anni precedenti. Durante la guerra fredda, il Paese era stato teatro di un lungo conflitto: nel 1979 l’Unione Sovietica invase l’Afghanistan per sostenere il governo comunista di Kabul, ma incontrò la resistenza dei mujaheddin, sostenuti da Stati Uniti, Arabia Saudita e Pakistan. La ritirata sovietica del 1989 non portò pace, ma aprì una fase di guerra civile tra fazioni rivali.

In questo contesto emerse il movimento dei talebani, che nel 1996 conquistarono Kabul e imposero un regime basato su un’interpretazione estremista della legge islamica. L’Afghanistan divenne anche rifugio per diverse organizzazioni jihadiste, tra cui al-Qaida guidata da Osama bin Laden, responsabile degli attentati dell’11 settembre.

L’11 settembre e la decisione americana

Gli attacchi terroristici contro New York e Washington nel 2001 furono il punto di svolta. Il presidente George W. Bush dichiarò che gli Stati Uniti erano in guerra contro il terrorismo internazionale. Al-Qaida fu indicata come responsabile e i talebani accusati di aver ospitato e protetto bin Laden e la sua rete. Di fronte al rifiuto dei talebani di consegnare i leader di al-Qaida, Washington decise di lanciare un’operazione militare in Afghanistan, con l’appoggio della NATO e di una vasta coalizione internazionale.

L’inizio delle operazioni: ottobre 2001

Il 7 ottobre 2001 ebbe ufficialmente inizio la guerra in Afghanistan, con il lancio dell’operazione “Enduring Freedom”. Gli Stati Uniti, insieme al Regno Unito e con il supporto di alleati della NATO, iniziarono bombardamenti aerei contro obiettivi talebani e basi di al-Qaida. A terra, le forze della cosiddetta Alleanza del Nord, una coalizione afghana contraria ai talebani, furono sostenute militarmente dall’Occidente e giocarono un ruolo decisivo nell’avanzata verso Kabul.

Entro poche settimane, il regime talebano collassò: a novembre cadde la capitale e molti leader si rifugiarono in Pakistan o nelle zone montuose. Sembrava che la missione fosse compiuta, ma in realtà era solo l’inizio di un conflitto destinato a protrarsi.

Gli obiettivi dichiarati e le prime difficoltà

Gli Stati Uniti avevano fissato obiettivi chiari: smantellare al-Qaida, rovesciare i talebani e impedire che l’Afghanistan tornasse a essere un rifugio per il terrorismo. A questi si aggiunse ben presto la volontà di costruire uno Stato democratico e stabile, un obiettivo ambizioso che si scontrò con la realtà storica e sociale del Paese.

L’Afghanistan, caratterizzato da divisioni etniche, tribali e religiose, non aveva mai conosciuto un solido Stato centrale moderno. La costruzione di istituzioni democratiche fu ostacolata dalla corruzione, dalla debolezza del governo di Kabul e dal ritorno della guerriglia talebana, che a partire dal 2003 iniziò una controffensiva su larga scala.

La NATO e la missione ISAF

Nel 2003 la NATO assunse il comando della missione ISAF (International Security Assistance Force), che aveva l’obiettivo di garantire sicurezza e stabilità, sostenere il governo afghano e coordinare gli aiuti internazionali. Fu la prima grande missione fuori dall’area euro-atlantica nella storia dell’Alleanza, coinvolgendo decine di Paesi, tra cui anche l’Italia, che dispiegò migliaia di militari.

Nonostante l’impegno internazionale, la situazione non migliorò stabilmente: le aree rurali tornarono sotto l’influenza talebana e la guerra si trasformò in un conflitto asimmetrico, con attentati, imboscate e attacchi suicidi.

La dimensione geopolitica della guerra in Afghanistan

La guerra in Afghanistan ebbe anche un forte impatto geopolitico. Gli Stati Uniti dimostrarono la loro capacità di mobilitare una coalizione globale, ma allo stesso tempo aprirono una nuova fase di instabilità. Il Pakistan giocò un ruolo ambiguo: ufficialmente alleato di Washington, continuava però a tollerare la presenza di leader talebani sul suo territorio, per mantenere influenza sulla regione.

Allo stesso tempo, la guerra mise in luce i limiti della potenza militare americana: vincere una guerra convenzionale era stato relativamente semplice, ma stabilizzare un Paese frammentato e ostile si rivelò un compito molto più complesso.







Conseguenze interne: terrorismo e opinione pubblica

Negli Stati Uniti, la guerra in Afghanistan fu inizialmente sostenuta dall’opinione pubblica, vista come una risposta legittima agli attentati dell’11 settembre. Col passare degli anni, tuttavia, l’aumento delle vittime, i costi economici e l’assenza di una chiara vittoria logorarono il consenso. Allo stesso tempo, il conflitto alimentò un dibattito globale sulla cosiddetta “guerra al terrorismo” e sulla legittimità delle operazioni militari preventive.

Gli anni successivi all’inizio della guerra in Afghanistan furono caratterizzati da una parabola discendente: dopo i primi successi, la guerriglia talebana si rafforzò e riuscì progressivamente a riconquistare terreno. Nonostante le elezioni democratiche e gli sforzi di ricostruzione, il governo afghano rimase debole e dipendente dall’aiuto esterno.

La conclusione è nota: nel 2021, con il ritiro definitivo delle truppe statunitensi deciso dall’amministrazione Biden, i talebani tornarono al potere in pochi giorni, chiudendo un ciclo iniziato proprio nell’ottobre 2001.

Bilancio e riflessioni storiche

L’inizio della guerra in Afghanistan segna una delle pagine più importanti della storia contemporanea. Vent’anni di conflitto hanno lasciato un bilancio pesantissimo: oltre 170.000 morti, milioni di profughi, enormi costi economici e un Paese che, nonostante due decenni di intervento internazionale, è tornato nelle mani dei talebani.

Da un punto di vista storico-politico, il conflitto ha dimostrato i limiti dell’intervento militare nella costruzione di Stati e la difficoltà di combattere il terrorismo con strumenti tradizionali. Inoltre, ha segnato profondamente la politica estera americana e l’equilibrio globale del XXI secolo.

L’inizio della guerra in Afghanistan nel 2001 non fu soltanto una reazione agli attentati dell’11 settembre, ma il punto di partenza di una lunga stagione di conflitti che hanno caratterizzato il nuovo millennio. Se il crollo dei talebani apparve inizialmente come una vittoria rapida e netta, la realtà successiva dimostrò quanto fosse complesso trasformare quella vittoria militare in stabilità politica e istituzionale.

Sophia Spinelli