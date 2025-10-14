La guerra in Libia del 2011 segna uno dei momenti più drammatici e controversi delle cosiddette Primavere arabe. Iniziata come una sollevazione popolare contro il regime di Muʿammar Gheddafi, si è rapidamente trasformata in un conflitto armato interno con un massiccio intervento internazionale.

La fine della guerra, sancita nell’autunno del 2011 con la morte di Gheddafi, non ha però portato stabilità né pace duratura. Al contrario, ha aperto una lunga fase di frammentazione politica e sociale che ancora oggi segna la Libia.

Le radici della guerra in Libia: un Paese diviso e un regime al tramonto

Per comprendere la fine della guerra in Libia, è necessario analizzare le sue origini. Quando, nel febbraio 2011, scoppiarono le prime proteste a Bengasi, il regime di Gheddafi era al potere da oltre quarant’anni. Dopo aver rovesciato la monarchia di re Idris nel 1969, Gheddafi aveva instaurato un sistema politico ispirato alla sua Jamahiriya, una sorta di “repubblica delle masse” che combinava elementi di socialismo, nazionalismo e autoritarismo.

Negli anni Settanta e Ottanta, la Libia di Gheddafi aveva giocato un ruolo importante nel mondo arabo e africano, ma col tempo il regime divenne sempre più isolato. Le sanzioni internazionali per il coinvolgimento in atti di terrorismo, la gestione clientelare delle ricchezze petrolifere e la repressione politica avevano logorato il consenso interno. L’economia, pur basata su grandi risorse energetiche, era in declino, mentre le divisioni tribali e regionali restavano latenti.

Quando il vento delle rivolte arabe soffiò anche sul Nord Africa, la Libia si trovava in una condizione di profonda fragilità politica e sociale.

L’inizio della rivolta e la risposta del regime

Nel febbraio 2011, sulla scia delle proteste in Tunisia ed Egitto, anche la popolazione libica scese in piazza chiedendo riforme e la fine del regime. Le manifestazioni iniziarono a Bengasi, nella regione orientale della Cirenaica, e si diffusero rapidamente in tutto il Paese.

La risposta del governo fu brutale: le forze di sicurezza spararono sui manifestanti, scatenando una spirale di violenza che portò alla militarizzazione della rivolta. I ribelli riuscirono a prendere il controllo di alcune città dell’est, mentre l’ovest, con Tripoli, rimaneva fedele al regime. In poche settimane, la guerra in Libia era diventata una vera e propria guerra civile.

L’intervento della NATO e la risoluzione ONU 1973

L’elemento che trasformò la guerra in Libia in un conflitto internazionale fu la decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di approvare, il 17 marzo 2011, la risoluzione 1973, che autorizzava l’uso della forza “per proteggere i civili” e “imporre una no-fly zone”. Francia, Regno Unito e Stati Uniti furono i principali promotori dell’intervento, mentre la NATO assunse presto il comando delle operazioni.

L’intervento aereo, presentato come umanitario, ebbe in realtà un impatto decisivo sull’equilibrio delle forze. Le truppe di Gheddafi furono bombardate, le comunicazioni militari distrutte e le linee di rifornimento interrotte. Senza il sostegno internazionale, i ribelli non avrebbero mai potuto avanzare fino a Tripoli.

La caduta di Tripoli e la morte di Gheddafi

Ad agosto 2011, i ribelli entrarono nella capitale libica, segnando il crollo definitivo del potere di Gheddafi. Le ultime resistenze del regime si concentrarono a Sirte, città natale del colonnello, dove si combatté fino al 20 ottobre 2011. Quel giorno, mentre cercava di fuggire, Gheddafi fu catturato e ucciso dai ribelli. Le immagini del suo corpo fecero il giro del mondo e simbolicamente sancirono la fine della guerra in Libia.

Tuttavia, la gioia per la caduta del dittatore lasciò presto spazio a un vuoto di potere. Il Consiglio Nazionale di Transizione, che aveva guidato la rivolta, non riuscì a unificare il Paese né a costruire un nuovo Stato.

Dopo la guerra: un Paese frammentato

La fine della guerra in Libia non coincise con la pace. Al contrario, il Paese precipitò in un lungo periodo di caos. La mancanza di un esercito unificato, la proliferazione di milizie armate e le rivalità tribali e regionali fecero naufragare ogni tentativo di transizione democratica.

Nel 2014 scoppiò un nuovo conflitto civile tra il governo riconosciuto di Tripoli e quello rivale di Tobruk, sostenuto dal generale Khalifa Haftar. La Libia si divise in due poli di potere contrapposti, con una molteplicità di attori locali e stranieri coinvolti. Il Paese divenne anche un nodo cruciale per i traffici di migranti e armi nel Mediterraneo.

Gli attori internazionali e la crisi geopolitica

La guerra in Libia ha avuto importanti conseguenze geopolitiche. L’intervento della NATO, giustificato come missione umanitaria, fu criticato da Russia e Cina, che accusarono l’Occidente di aver oltrepassato il mandato ONU e di aver perseguito un cambio di regime mascherato.

Nei successivi anni, la Libia è diventata teatro di una nuova competizione internazionale: Turchia e Qatar hanno sostenuto il governo di Tripoli, mentre Egitto, Emirati Arabi e Russia hanno appoggiato Haftar. L’Italia, storicamente legata alla Libia (nel bene e nel male) per motivi energetici e migratori, ha cercato un difficile equilibrio diplomatico, spesso condizionato dalle divisioni interne europee.







Il ruolo del petrolio e dell’economia

Uno dei fattori centrali della guerra in Libia e del suo esito è stato il controllo delle risorse energetiche. Con riserve di petrolio tra le più grandi dell’Africa, la Libia ha rappresentato da sempre un obiettivo strategico. Durante e dopo il conflitto, il controllo dei giacimenti e delle infrastrutture petrolifere è stato al centro delle lotte tra fazioni.

Le compagnie straniere, tra cui l’italiana ENI, hanno cercato di mantenere una presenza stabile, ma la continua instabilità ha compromesso la produzione. L’economia libica, dipendente dal petrolio, ha subito un tracollo, con conseguenze devastanti per la popolazione.

La dimensione umanitaria e sociale

La guerra in Libia ha provocato migliaia di morti e oltre un milione di sfollati. Le infrastrutture civili sono state distrutte, e la popolazione ha pagato il prezzo più alto. Dopo la caduta del regime, la mancanza di uno Stato forte ha permesso a gruppi jihadisti, come lo Stato Islamico, di insediarsi in alcune aree del Paese, aggravando ulteriormente la crisi umanitaria.

Le speranze di democrazia e libertà che avevano animato la rivolta del 2011 si sono infrante contro una realtà di anarchia e violenza diffusa. Il crollo del regime di Gheddafi non ha portato democrazia né stabilità, ma ha piuttosto spalancato le porte al caos e alla frammentazione.

A distanza di oltre un decennio dalla fine della guerra in Libia, il Paese rimane politicamente instabile. Gli accordi di pace mediati dalle Nazioni Unite hanno portato a brevi periodi di tregua, ma la divisione tra est e ovest persiste. Il governo di unità nazionale, riconosciuto a livello internazionale, fatica a imporsi su tutto il territorio.

La presenza di mercenari stranieri, milizie locali e potenze esterne continua a impedire una vera riconciliazione. La ricostruzione economica e istituzionale appare lenta e fragile, mentre la popolazione vive tra incertezza e sfiducia.

Sophia Spinelli