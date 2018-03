“La mafia si siede a tavola”: il marchio spagnolo viene bocciato dall’UE

In Spagna, luogo in cui la fantasia si può palpare nell’aria, è possibile che passeggiando troviate qua e là sparsi dei ristoranti con il seguente marchio: “La Mafia se sienta a la mesa“, che tradotto significa “La Mafia si siede a tavola”.

La Corte dell’UE lo ha giudicato “contrario all’ordine pubblico”, con una sentenza che accoglie la richiesta dell’Italia di annullare tale marchio. Alla base c’è la convinzione che questo “trasmetta un’immagine complessivamente positiva della mafia e banalizzi i gravi attacchi sferrati ai valori fondamentali dell’Unione”.

Più nel dettaglio, quella della società spagnola “La Mafia Franchises” è stata una vera e propria battaglia. Tutto inizia nel 2006, quando la società in questione ha richiesto all’EUIPO la registrazione del marchio “La Mafia se sienta a la mesa”.

Nel 2015 l’Italia aveva iniziato una battaglia per l’annullamento della registrazione. Successivamente l’EUIPO aveva dichiarato che il logo “promuoveva palesemente l’organizzazione criminale”. La società, non contenta di questo risultato, si era rivolta al tribunale dell’UE per chiedere l’annullamento della decisione. Con l’ultima sentenza, la Corte UE respinge il ricorso della “Mafia Franchises” e conferma la decisione dell’EUIPO.









La lotta della Coldiretti

La Coldiretti ha sottolineato che si tratta di un business milionario, che coinvolge ristoranti e prodotti alimentari. Partendo dal caffè “Mafiozzo”, proseguendo con gli snack “Chilli Mafia”, le spezie “Palermo Mafia shooting”, la salsa “SauceMaffia” per condire le patatine e quella “SauceMaffioso” per la pasta.

Il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo afferma:“Va fermato l’utilizzo commerciale di tutti quei marchi infami che sfruttano gli stereotipi legati alle organizzazioni mafiose. Vanno a banalizzare, fin quasi a normalizzare, un fenomeno che ha portato dolore e lutti”.

Quindi ricapitolando una mattina i nostri amici spagnoli si sono alzati con questa vergognosa idea: usare la mafia per farsi pubblicità. Su morte, distruzione e dolore, hanno costruito un vero e proprio business. Si sono arricchiti facendo del sarcasmo dove francamente non andava fatto. Questo accade perché la meschinità dell’animo umano non ha confini, soprattutto quando c’è di mezzo il denaro. Non si rischia solo di far passare un messaggio sbagliato, come sottolinea lo stesso Roberto Moncalvo, ma soprattutto si manca di rispetto a tutte le vittime della mafia. Vittime passate e future, perché parliamo di una realtà che esiste ancora. Sarebbe inutile adesso entrare nel dettaglio di cosa la mafia ha fatto in Italia e nel mondo, perché ricordiamocelo: parliamo di un fenomeno mondiale!









Però è opportuno rivolgere due parole direttamente a questa società. Dato che si troverà in difficoltà nei prossimi tempi, dovendo affrontare la perdita di milioni di euro, allora ecco qualche suggerimento per dei nuovi marchi: “Il forno da Hitler”, “In farmacia da Stalin”, “Le terme tedesche” oppure “Café en la plaza del Grao”. Per chi non lo sapesse, è una piazza in cui gli spagnoli hanno fatto fuori circa 300 francesi. Il tutto durante una guerra in cui hanno collezionato una serie di episodi di cui non dovrebbero andare fieri. Infine sarebbe da proporre un’intera collezione di gadget che ricordi al mondo le atrocità dell’Inquisizione spagnola. Fate pure milioni di euro ricordando al mondo che i panni sporchi li abbiamo tutti!

Jessica Di Vita