La maternità surrogata da un punto di vista antropologico

La maternità surrogata, detta anche gestazione per altri o utero in affitto, è una tecnica di procreazione assistita in cui una donna porta avanti una gravidanza per conto di terzi.

Questa tecnica viene sancita attraverso un contratto di surrogazione gestazionale.

Questo contratto è molto importante perché prevede l’adempimento e il rispetto delle varie regole che contiene.

In Italia questa pratica è vietata, ma ci sono molti stati e diversi continenti nel mondo in cui è possibile attuarla.

Tendenzialmente si considera una pratica a cui ricorrono persone che ambiscono ad avere la cosiddetta famiglia nucleare, ossia un nucleo composto da madre, padre e figli.

Ma non solo, anche coppie omosessuali che vogliono diventare genitori, dove per legge sia possibile, ne usufruiscono.

Il tema della maternità surrogata oltre ad essere molto delicato è anche complesso da gestire.

Per molti è considerata solo una pratica lucrativa da parte di chi offre il proprio corpo a tal fine.

Al contrario chi affronta la gravidanza vorrebbe aiutare chi si trova impossibilitato a provare questa immensa gioia che è il diventare genitori.

Ci sono teoria per le quali già durante la gestazione si instaura un legame tra madre e figlio, e di conseguenza la pratica della maternità surrogata viene considerata un danno per il futuro bambino.

A livello sociale i tradizionalisti non ammettono altre forme di famiglia, ma come ci hanno insegnato i più grandi antropologi, come Francesco Remotti questo è possibile.

Diverse forme di famiglia sono presenti in natura e prevedono la coesistenza di più variabili che smentiscono l’universalità della famiglia nucleare biologica.

Gli antropologi da sempre usano l’espressione gruppi domestici accanto a quella di famiglia, il termine gruppo domestico accende un dibattito su come le diverse società immaginano e praticano i modelli di convivenza domestica.

Nella comunità dei Wahehe in Tanzania sono molto diffuse le convivenze tra nonni e nipoti, il nonno o nonna diventa quindi la madre o padre del bambino.

In Siberia, nella comunità dei Chukchi le donne di età avanzata possono sposarsi con bambini anche molto piccoli.

Tra i Nuer in Sudan, è molto in voga il ghost marriage, attraverso il quale il bestiame di un defunto serve a pagare la dote di una donna i cui figli, ovviamente concepiti con un altro uomo, saranno legalmente considerati come prole ed eredi del trapassato.

La comprensione ed accettazione di molteplici tipi di famiglia è una riflessione che dovrebbe interessarci in quanto esseri umani.

Il contro natura viene usato spesso per discriminare realtà diverse dalla nostra ma è un comportamento ignorante, data la letteratura sull’argomento, oltre che estremamente stupido.

Imparare la convivenza e il rispetto sta alla base di qualsiasi civiltà vicina o lontana.