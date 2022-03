La migliore VPN per Netflix nel 2022

Molte persone stanno rifuggendo dalle tradizionali compagnie via cavo e optano per servizi di streaming online come Netflix. In questo modo, possono accedere ai loro contenuti desiderati in modo comodo e conveniente.

Tuttavia, Netflix e altri servizi di streaming sono ancora soggetti alle leggi sul copyright e sulla distribuzione, rendendo alcuni film e spettacoli geograficamente limitati. Tuttavia, utilizzando la migliore VPN per Netflix, puoi aggirare queste limitazioni e ottenere ancora di più per i tuoi soldi.

Le VPN gratuite sbloccano Netflix?

Alcune VPN gratuite possono sbloccare Netflix. Tuttavia, molte VPN gratuite presentano ulteriori problemi. Eccone alcuni che possono verificarsi se stai cercando di sbloccare Netflix gratuitamente:

La maggior parte delle VPN gratuite raccoglie e vende i tuoi dati e la cronologia di navigazione a terzi

I servizi VPN gratuiti rallentano significativamente la tua connessione

Alcune VPN gratuite hanno un severo limite di dati, che non è l’ideale per lo streaming

Alcune VPN gratuite possono iniettare malware nel tuo dispositivo

Di solito, non c’è un supporto clienti per aiutarti

Come puoi vedere, i potenziali benefici sono superati dai potenziali rischi. Potresti compromettere la qualità dello streaming, la tua privacy o la sicurezza del tuo dispositivo.

Le migliori VPN per Netflix nel 2022

Ora è il momento di una panoramica dettagliata delle migliori VPN per Netflix nel 2022. Fortunatamente, le nostre migliori scelte supportano dispositivi Windows, Mac, Android e iOS.

NordVPN

NordVPN è la tua prima scelta come migliore VPN per Netflix. È dotata di oltre 5100 server in 60 paesi, dandoti accesso a Netflix USA, Regno Unito, Canada e altre librerie. Inoltre, utilizza il protocollo di tunneling proprietario NordLynx, garantendo velocità di connessione pazzesche per lo streaming in HD o 4K.

Inoltre, NordVPN ha app dedicate per Amazon Fire TV Stick, Android TV e Kodi. In alternativa, puoi sempre configurare manualmente NordVPN sul tuo router e proteggere la tua rete domestica. Questo metodo ha il vantaggio di dare vantaggi VPN ai dispositivi che non supportano il software VPN in modo nativo e allo stesso tempo ti permette di collegare un numero più significativo di dispositivi. Altrimenti, puoi anche utilizzare la funzione Smart DNS.

NordVPN utilizza una forte crittografia AES-256 per proteggere il tuo traffico internet e garantire la riservatezza durante lo streaming. Inoltre, questo servizio VPN è basato a Panama, un paese senza leggi sulla conservazione dei dati. NordVPN ha una politica rigorosa e controllata in modo indipendente di no-logs, se questo non fosse abbastanza. Inoltre, avrai sempre accesso all’assistenza clienti 24/7.

Surfshark

La nostra seconda VPN consigliata per Netflix è Surfshark. Con una rete di oltre 3200 server in più di 65 paesi, questo servizio VPN può facilmente sbloccare le librerie Netflix più popolari, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e molti altri. Il protocollo di tunneling WireGuard garantirà connessioni veloci e sicure durante lo streaming.

Surfshark ha app dedicate per Amazon Fire TV Stick e Android TV, permettendoti di sbloccare comodamente i contenuti sui tuoi dispositivi collegati. Tuttavia, anche altri sistemi di smart TV, come Apple TV o Chromecast, sono compatibili con Surfshark. Altrimenti, puoi installare la VPN sul tuo router o utilizzare la funzione Smart DNS.

Per garantire la privacy, Surfshark si trova nei Paesi Bassi, un paese che non costringe le aziende a memorizzare informazioni personali non necessarie. Inoltre, il servizio è stato controllato più volte da terze parti e ha una rigorosa politica no-logs. E come ogni VPN che si rispetti, Surfshark è dotato di una crittografia AES-256 al top della gamma, un kill switch per prevenire le perdite di IP e una serie di altre eccellenti caratteristiche di sicurezza.

PureVPN

Per chi è preoccupato di essere bloccato o di esaurire i contenuti globali di Netflix, c’è PureVPN. Con 6500+ server in 70+ paesi – non ti mancheranno indirizzi IP e server per accedere facilmente alle varie librerie di Netflix. Utilizza anche il protocollo di tunneling ultra-veloce WireGuard, assicurandoti di dimenticare completamente il buffering.

Inoltre, PureVPN ha app dedicate per Amazon Fire TV Stick e Android TV. C’è anche un add-on per Kodi e un applet DD-WRT. Non sorprende che tu possa installare PureVPN sul tuo router, tra le altre opzioni. Un abbonamento ti permette di utilizzare dieci dispositivi alla volta.

I puristi della privacy saranno felici di apprendere che PureVPN si è trasferito nelle Isole Vergini Britanniche, un luogo favorevole alla privacy. Inoltre, la sua politica no-logs, controllata in modo indipendente, assicura che i tuoi dati rimangano privati.

