Lo aveva annunciato. Ora è realtà.

La ministra Lamorgese aumenta i fondi per l’accoglienza che Salvini aveva tagliato da 35 euro fino a un minimo di 19 euro facendo calare la mannaia su centinaia di centri e servizi di accoglienza.

Oggi, con una circolare inviata ai prefetti, il Viminale aumenterà in medi dai 2 ai 4 euro la quota complessiva per ogni migrante. Una piccola cifra ma che farà ripartire i bandi, permetterà alle associazioni di tornare a poter lavorare e investire nell’accoglienza, nella solidarietà, nell’integrazione, nell’inclusione sociale. Un piccolo ritorno alla civiltà, che chiude – almeno in parte – una stagione bestiale.

“Salvini aveva lasciato la macchina senza benzina, in questo modo l’abbiamo rimessa in moto nell’interesse di tutti” ha spiegato il viceministro degli Interni Massimo Mauri. Non rassegniamoci mai a chi ci dice che sono tutti uguali. Che nulla è cambiato. No, non sono tutti uguali. C’è chi fa propaganda sulla pelle degli ultimi e chi faticosamente, tra mille difficoltà, prova a cambiare le cose. Una persona seria. Una donna delle istituzioni. Tutto qui.

Lorenzo Tosa

