A un anno dalla morte di Floyd, nulla è cambiato. Musa Balde è l’ennesima vittima di un razzismo pervasivo

Oggi, martedì 25 maggio 2021, è trascorso un anno dalla brutale uccisione di George Floyd. Eppure stando a ciò che è accaduto e continua ad accadere in Italia, nulla sembra cambiare; come testimonia la morte di Musa Balde, l’ennesimo episodio di razzismo in Italia.

La morte di Musa Balde è frutto di un razzismo pervasivo.

Pochi giorni fa, infatti, il 23enne Musa Balde si è suicidato nel Cpr di Torino, due settimane dopo esser stato violentemente picchiato da 3 uomini italiani. Vorrei che non ci fosse bisogno di specificare che Musa Balde era un migrante, che mentre lo hanno picchiato stava facendo l’elemosina (e non rubando un cellulare come si è tentato di far credere), che era nero. Eppure Musa è stato picchiato proprio perché era migrante, stava facendo l’elemosina ed era nero.

Lo stesso sistema che ha ucciso George Floyd, ha colpito anche Musa Balde e molti altri. Si tratta di un sistema che è ancora estremamente penetrante nella nostra cultura, nel nostro modo di pensare ed agire; il razzismo. Un razzismo radicato nelle viscere più profonde della nostra società, che spesso non abbiamo il coraggio di vedere ed ammettere, figuriamoci denunciare. Un razzismo sistemico che permette a certi episodi di verificarsi senza che l’opinione pubblica venga poi sconvolta più di tanto. Nessuna manifestazione, nessuna indignazione, nessun corteo, nessuna piazza si è riempita per la morte di Musa Balde; la sua morte e quella di moti, moltissimi altri.

Non solo una lista, non una lista completa.

Vorrei cercare di ricordare alcuni dei morti per razzismo, quelli che hanno un nome, ma che troppo spesso non viene ricordato.

Ahmed Ali Giama, ex studente di legge bruciato vivo da quattro giovani mentre dormiva sotto un colonnato; Giacomo Valent, 16enne, accoltellato 63 volte da due compagni di scuola; Jerry Maslo, bracciante rapinato e assassinato mentre difendeva il suo salario, quello quasi sicuramente troppo basso, ma comunque indispensabile; Thomas Quaye e Gorge Anang trucidati dalla camorra e mostrati in piazza “perché avevano deciso di fumarsi una canna laddove questo era tollerato solo per bianchi”.

E ancora, Abderrhmann Meftah e Baid Bouchaid, uccisi da un pensionato perché erano andati a vivere troppo vicini alla sua villa; Abdul Manan, assassinato a colpi di arma da fuoco nel periodo delle campagna razziste dei pestaggi ad ambulanti bengalesi; Abba Abdul Guiebre, cittadino italiano di 19 anno, ucciso a sprangate perché accusato di aver rubato un pacco di biscotti; Cheick Diouf, lavoratore senegalese ucciso con un colpo di fucile da un poliziotto che lo accusava di “schiamazzi”; Samb Modou e Diop Mor, cittadini senegalesi uccisi a colpi di pistola da un estremista di destra sostenitore e attivista del gruppo politico neofascista CasaPound; Favor Nike Adekunle cittadina nigeriana, 20 anni, ritrovata carbonizzata nelle campagne di Misilmeri; Abderrahmann Salhi, 24enne di origini marocchine, portato nella caserma dei carabinieri di Montagnana la sera del 15 maggio, e torturato con “trattamento ad acqua”.

La morte di Musa Balde è una delle poche ad avere un nome

Questi sono solo alcuni dei casi che continuano a verificarsi in Italia, solo alcuni dei morti per razzismo di cui conosciamo l’identità o la storia; ma ce ne sono moltissimi altri che saranno per sempre privi di un nome o di un volto addirittura. Quelli che continuano a morire in mare per esempio, su quegli odiosi barconi, in quel viaggio assurdo e disumano che ancora scelgono di intraprendere pur di scappare dalla terra in cui sono nati; pur di cercare una nuova vita, fatta di speranza e possibilità che noi continuiamo a negargli, ostinati come siamo a proteggere la nostra terra. Nostra di chi continuo a chiedermi? E proteggere da chi? Da chi è nato dalla parte del mondo sbagliata? Da chi è stato destinato ad una vita di ingiustizie e sofferenze sin da quando è nato?

Un mondo ancora troppo diviso

Musa Balde si è suicidato perché tre uomini bianchi ancora non riescono a vedere al di la del colore della pelle; non riescono ancora ad accettare che l’Italia non è né loro né di nessun altro; che essere italiani non significa esser nati da genitori italiani; che il mondo sarà un posto davvero migliore solo quando riusciremo a comprendere il valore e la potenzialità delle differenze, l’unico vero motore del cambiamento, quello positivo, quello che ci permetterà di essere cittadini più onesti, persone migliore; cambiamento che non sempre coincide con il progresso. Musa Balde è morto a causa di un sistema che non gli ha garantito le giuste attenzione, un sistema in cui la salute mentale viene considerata di serie b, figuriamoci quella di un migrante, senza lavoro né cittadinanza.

Ma Musa Balde è stato ucciso anche nella tomba, quando i giornali hanno cominciato a parlare di questa vicenda; Musa ha cessato di essere Musa ed è diventato “il migrante che si è suicidato”. Anche quando conosciamo i nomi e la storia di queste persone dimentichiamo che i migranti assassinati, picchiati, uccisi o suicidatisi non sono solo migranti, ma in primis persone, come tutte le altre.