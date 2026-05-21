Yves Sakila è morto dopo essere stato immobilizzato a terra da cinque guardie di sicurezza fuori dal negozio Arnotts a Dublino. Il video riprende un ginocchio premuto sulla nuca, urla e persone che ridono. Le indagini sono aperte, ma la comunità congolese chiede giustizia.

Una guardia di sicurezza solleva il cappuccio di Yves Sakila e, con la voce tremante, effettua una telefonata. L’uomo giace privo di sensi da oltre tre minuti. Cinque persone lo hanno tenuto schiacciato a terra fuori dall’ingresso di Arnotts, nel centro commerciale di Dublino.

Un ginocchio, quello di un uomo di novanta chili, gli premeva la nuca contro il pavimento. Il video di cinque minuti, ripreso nel pomeriggio dello scorso 15 maggio in una delle vie dello shopping più trafficate della città, documenta il momento esatto in cui si accorgono che Yves Sakila non respira più. Il cittadino congolese di trentacinque anni, residente in Irlanda da ventidue anni, è stato dichiarato morto in ospedale poco dopo. Le immagini sono state ampiamente condivise online e descritte come profondamente inquietanti.

Lo hanno fermato con l’accusa di aver rubato flaconi di profumo. La polizia irlandese lo ha ammanettato velocemente mentre prestava soccorso a un pensionato rimasto ferito nel presunto furto. Sakila urlava. La sua testa era schiacciata contro il suolo sotto gli occhi di passanti e di madri con bambini nei passeggini. Le guardie gridavano di stare giù. Una di loro premeva con tutto il peso sul collo dell’uomo. Intorno a lui, alcune persone ridevano. Hanno riso anche quando hanno capito che non dava più segni di vita.

Nelle ore successive si è appreso che probabilmente si trattava di un falso allarme. Pare non sia stato trovato nulla addosso al ragazzo. Le indagini dovranno chiarire se vi sia stato davvero un furto o un grave errore. Il caso richiama l’omicidio di George Floyd. Anche lì un uomo è morto per la pressione di un ginocchio sul collo, immobilizzato in una strada affollata. Anche lì la gente ha assistito senza intervenire. Il video ha suscitato preoccupazione tra le comunità minoritarie. Sono molti i membri della comunità migrante che denunciano un clima di razzismo e discriminazione in crescita in Irlanda.

Martedì a mezzogiorno, decine di persone si sono radunate per deporre fiori e rose rosse lungo la via dello shopping. Hanno intonato cori come “Giustizia per Yves Sakila” e “Basta violenza”. Alcuni manifestanti tenevano cartelli con la scritta “Anche qui le vite dei neri contano”. Le rose hanno creato un percorso funebre improvvisato a pochi metri dall’ingresso del negozio.

Anche i rappresentanti della comunità hanno chiesto risposte immediate. Walter Kabangu della Camera di Commercio congolese in Irlanda si è detto scioccato e rattristato. “Come comunità, chiediamo giustizia”, ha insistito. La Rete irlandese contro il razzismo si è detta estremamente turbata. Ha sollecitato un’indagine completa per preservare la fiducia nel sistema giudiziario. Arnotts si è detta profondamente rattristata. Ha confermato di collaborare con le indagini e di star conducendo una revisione con la società di sicurezza appaltatrice. Nessuna perdita di vite umane dovrebbe mai essere la conseguenza di un incidente di sicurezza in un negozio, ha ribadito la dirigenza.

La polizia ha dichiarato che l’uomo era stato fermato poco dopo le diciassette in relazione a un presunto furto in un negozio. Ha perso conoscenza ed è deceduto in ospedale. Il Garda Síochána Ombudsman Commission esamina ora l’incidente, segnalato dagli agenti stessi. Il Taoiseach irlandese Micheál Martin ha espresso le sue condoglianze. “Il caso deve essere indagato a fondo”, ha affermato. Non voglio influenzare l’esito, ha precisato, ma è evidente che le persone sono molto preoccupate per quanto accaduto. Le sue parole rispecchiano uno stato d’animo diffuso nella società irlandese, colta alla sprovvista da un episodio che molti ritenevano impossibile fuori dagli Stati Uniti.

Anche se Yves Sakila avesse davvero rubato dei flaconi di profumo, nessuno ha il diritto di uccidere un uomo in questo modo. Davanti a tutti, senza prove e senza resistenza. La domanda che molti si pongono è se Yves Sakila fosse stato bianco, sarebbe stato trattato allo stesso modo? La risposta sembra contenuta nelle immagini. Persone che ridono mentre un uomo muore. Una disumanizzazione che si manifesta in pieno giorno, in una zona commerciale, senza che nessuno alzi un dito.

Qualsiasi cosa abbia fatto, poteva ricevere una pena. Arresto, giudizio, condanna se colpevole. Non cinque persone che gli rompono il collo sul marciapiede di fronte a decine di testimoni. La discussione sulla violenza usata da chi dovrebbe vigilare sull’ordine pubblico deve farsi dura. L’indagine del Garda Síochána Ombudsman Commission è in corso. I risultati sono attesi con ansia da una comunità che non accetta di essere considerata meno degna di protezione.