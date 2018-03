Libro della settimana: La morte viene dal passato – Nubi scarlatte di Carlo Legaluppi.











Irlanda, territorio celtico, verde e grigio, terra di storie e ombre nascoste. Selvaggia e piena di misteri, fonte d’ispirazione per romanzi e thriller. Non ci sono mai stata, ma è così che me lo immagino. Merito del libro che ho appena finito di leggere: La morte viene dal passato – Nubi scarlatte di Carlo Legaluppi. Un giallo che mi ha portato ad assaporare i colori dell’Irlanda, con una compagnia insolita, il protagonista Alex Martini, capitano in congedo. Un uomo pronto a lottare per sconfiggere il male, sensibile ai sentimenti e alle relazioni complicate, forti ed essenziali. Inevitabile punto chiave per indagare su alcuni omicidi con connessioni ad un passato doloroso. Il thriller fa riferimento ai fatti accaduti ad Alex Martini nell’ottobre 2016, ai suoi precedenti incontri e quanto successo a Mark Stilton e Sean Stantford, più volte citati in questo romanzo, narrati dall’autore ne La ottava croce celtica – Nulla è come sembra. Un impatto positivo con un personaggio statico di grande stile e profondità, creato dall’autore, ma palpabile per l’empatia che riflette già tra le prime pagine.

Il momento più difficile per lui era coinciso con le festività natalizie, quando le strade e le case scintillavano di mille luci senz’anima e il mondo intero faceva a gara a mostrare una bontà artefatta che in realtà non provava. Lo stato di profonda angoscia che lo soffocava si era, infatti, pericolosamente intersecato con il fastidio viscerale che nutriva verso quel momento dell’anno che gli riportava alla mente i suoi natali da bambino, eccessivamente ricolmi di regali costosi ma privi dell’affetto di un padre completamente assorbito dal proprio lavoro e avvelenati dai furiosi litigi per futili motivi che troppo spesso vedevano protagonisti i suoi genitori.

La narrazione, i dialoghi e le descrizioni degli ambienti favoriscono una lettura affascinante, di grande effetto, anche visivo. Un intreccio di avvenimenti importanti, con vari flashback, dipingono un quadro completo e favoriscono un’osservazione sempre più totale della storia, insegnando che non si può chiudere con il passato, pronto ad affacciarsi sempre… Si assapora il pericolo, le tenebri, quella sensazione che non si vorrebbe vivere mai, ma così presente nella quotidianità. La morte viene dal passato – Nubi scarlatte, ma anche dal presente e prospetta un futuro allettante per gli amanti dei gialli, dei thriller, e questo romanzo ne è un esempio eclatante.

Ha agito d’istinto gettando alle ortiche l’unica possibilità che aveva di salvare se stesso e la sola persona al mondo che gli è veramente cara. Ora non può fare più nulla e di fronte a lui si aprirà un baratro pieno d’orrore. In quell’istante sente addosso tutto il peso insopportabile del vuoto infinito che ha logorato la sua vita negli ultimi dodici anni e, con estrema tristezza, si rende conto che per nessun motivo vorrebbe ripercorrere a ritroso quella parte della sua esistenza. Ma ancora più dolorosamente non intravede nulla che gli faccia desiderare di guardare avanti per proseguire il suo cammino. È solo, rifugge dal passato e non ripone speranze nel futuro…

Corpi mutilati e tracce di un mistero fitto avvolgono quel territorio che testimonia le sue origine così antiche, facendo da cornice agli omicidi che percuotono le strade. La morte viene dal passato – Nubi scarlatte fa rabbrividire, non solo per la trama ben studiata, ma per la maestria con cui è stato scritto. Tessere di un puzzle che si incastrano fino a Milano, per poi dissolversi in un bacio debilitante.

L’Irlanda fa parte di me, come lo fa Alex e tutti i personaggi che mi hanno accompagnata in questa narrazione così coinvolgente, portandomi dritta ad assaporare una terra lontana, ma vicina, illudendomi di sentire quei suoni così caratteristici e quelle voci così soffici, ma misteriosi.

Forse è proprio questo il momento giusto per morire… anche se quella che mi aspetta sarà una fine terribile… un tuffo tra le infide ombre dell’ignoto

(Il copyright dei file youtube e delle canzoni appartiene ai rispettivi proprietari)

La morte viene dal passato – Nubi scarlatte, edito da Alter Ego (2017), scritto dall’autore Carlo Legaluppi, nato a Manciano, in provincia di Grosseto. Giovanissimo, si è trasferito nel capoluogo, dove risiede tuttora. Lavora a Siena, presso un primario Gruppo Bancario, in qualità di Dirigente Centrale. La morte viene dal passato – Nubi scarlatte è la sua seconda pubblicazione, seguito ideale del romanzo d’esordio La ottava croce celtica – Nulla è come sembra (Alter Ego, 2016), che nel 2017 ha vinto il Premio Speciale della Giuria alla IX edizione del Premio Letterario Internazionale “Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards” ed è arrivato finalista al Concorso Nazionale di Narrativa e Poesia “Argentario”. Carlo Legaluppi con La morte viene dal passato – Nubi scarlatte vince il Premio “Leggere tutti” alla I Edizione del Premio Letterario “Milano International” 2017.

La Morte viene dal passato – Nubi scarlatte, disponibile in libreria e sul sito:

http://www.alteregoedizioni.it/la-morte-viene-dal-passato/

Maggie Van Der Toorn