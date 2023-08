La necessità di una legge nazionale sui diritti umani in Australia

Nell’attuale panorama dei diritti umani in Australia, emerge una rilevante lacuna legislativa che vede il paese come l’unica democrazia occidentale senza una legge o una carta nazionale sui diritti umani, e che suscita interrogativi cruciali sulla tutela fondamentale delle libertà individuali e dell’uguaglianza.

L’assenza di una legge o di una carta nazionale sui diritti umani pone l’Australia in una posizione unica tra le democrazie occidentali. Questa mancanza è stata sottolineata da Human Rights Watch, che ha recentemente presentato una proposta alla commissione parlamentare mista sui diritti umani, esortando il governo australiano a considerare seriamente l’adozione di una legislazione nazionale per la tutela dei diritti fondamentali.

Sebbene esistano leggi contro la discriminazione e altre violazioni dei diritti umani in Australia, si sostiene che molte di queste protezioni risultano insufficienti. Secondo Daniela Gavshon, direttrice australiana di Human Rights Watch, questa frammentazione legislativa rischia di far scivolare alcune persone e gruppi, soprattutto quelli più vulnerabili della società, tra le fessure del sistema.

Human Rights Watch sostiene che l’introduzione di una legge nazionale sui diritti umani potrebbe contribuire a rafforzare gli impegni già assunti dall’Australia a livello internazionale. Una tale legge fungerebbe da standard applicabile per i diritti umani, consentendo alle persone di cercare un rimedio per le violazioni subite. Un elemento cruciale sarebbe la possibilità di farlo senza incorrere in costi eccessivi o ritardi ingiustificati.

L’attuale contesto colloca l’Australia come un’eccezione tra le nazioni democratiche occidentali. Paesi come il Canada, gli Stati Uniti e il Sudafrica vantano già una carta dei diritti nei loro documenti costituzionali. Altri, come il Regno Unito e la Nuova Zelanda, hanno sviluppato leggi specifiche per la tutela dei diritti umani. Anche nazioni come l’India, Timor Est e l’Argentina hanno garantito diritti umani robusti attraverso le loro costituzioni.

L’appello di Human Rights Watch per l’introduzione di una legge nazionale sui diritti umani in Australia si basa sulla convinzione che ciò contribuirebbe a costruire un quadro più coeso e coerente per la protezione dei diritti fondamentali di tutti i cittadini. In un’epoca in cui il rispetto dei diritti umani è al centro delle discussioni globali, la creazione di una tale legge potrebbe rappresentare un passo significativo verso una maggiore giustizia e uguaglianza nella società australiana.