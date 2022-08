La nuova Costituzione in Cile: tra speranze e incertezze

Posted on

Domenica 4 settembre 2022 i cileni sono chiamati alle urne per votare il progetto di nuova Costituzione. Una nuova legge fondamentale per sostituire quella ereditata dalla dittatura di Pinochet.

Da quelle rivolte del 2019, che hanno capovolto gli equilibri di potere che avevano strutturato la transizione iniziata nel 1990, il Cile oggi si trova in un momento chiave della sua storia. Giunto ormai all’ultimo tratto di un lungo processo costituzionale, senza precedenti in America Latina. Il 4 settembre circa 19 milioni di abitanti del Paese voteranno al referendum su un progetto di nuova Costituzione in Cile. Una riforma costituzionale, socialmente progressista, che mira a voltare definitivamente pagina.

La polarizzazione politica ha assunto un significato crescente nella politica cilena. Con una notevole accelerazione negli ultimi due anni da quando le proteste sociali chiedono dignità, equità e giustizia per tutti. Questa crisi sociale e politica ha aperto la possibilità di un cambiamento costituzionale. Fortemente sostenuto da quasi l’80% degli elettori cileni. A favore dell’interramento della Costituzione ereditata dalla dittatura di Augusto Pinochet.

L’Assemblea Costituzionale – con una proporzione uguale di donne e uomini e la partecipazione dei popoli indigeni del Cile – ha lavorato a un progetto che mira a una società più equa e inclusiva. E alla protezione dei diritti economici e sociali.

Tuttavia, le prospettive sono incerte in vista del prossimo plebiscito di domenica. Sembra che in alcune parti della società l’entusiasmo iniziale per la riforma si sia dissipato. Poiché gli ultimi sondaggi suggeriscono che il 33% degli elettori ritiene che la bozza abbia bisogno di aggiustamenti e solo il 19% approverà senza esitazione.

Una Costituzione nata dall’inquietudine sociale

La riforma costituzionale è il risultato di un ampio accordo Nazionale tra i vari partiti politici cileni per porre fine a un movimento di protesta popolare scoppiato nell’ottobre 2019. Chiamato ‘estallido social’ (disordini sociali), questo movimento era un appello a più giustizia e dignità per l’intera popolazione. Il Cile è stato paralizzato per mesi.

Le proteste, inizialmente innescate da un aumento delle tariffe della metropolitana, sono state accompagnate da episodi di incendi dolosi, saccheggi e violenti scontri tra forze armate e manifestanti. Piñera decretò lo stato di emergenza, inviando 30mila militari nelle strade. Dichiarando che il Paese era “in guerra con un potente nemico”. Un nemico contro cui era disposto a usare la violenza e la delinquenza senza alcun limite.

In seguito, Sebastián Piñera è stato accusato di aver commesso crimini contro l’umanità davanti alla Corte penale internazionale. Per il suo ruolo di capo di Stato durante la dura repressione dei manifestanti da parte delle forze di sicurezza durante lo scoppio nell’Ottobre 2019. La denuncia ritiene responsabili anche altre autorità politiche e di polizia in Cile.

Una delle richieste chiave dei manifestanti era una nuova Costituzione per sostituire il documento neoliberista adottato sotto la dittatura di Pinochet. Il governo conservatore di destra sotto Sebastian Piñera alla fine cedette, aprendo la strada a un processo costituzionale da definire in parlamento.

Un anno dopo l’inizio delle proteste, i cileni si sono espressi in modo schiacciante a favore della stesura di una nuova Costituzione. In un successivo scrutinio, hanno eletto i 155 membri dell’assemblea costituzionale.

La Nuova Costituzione in Cile non è rivoluzionaria, ma trasformativa

Inutile dire che non c’è nulla nel testo reale che giustifichi affermazioni così febbrili. Non è affatto rivoluzionario. Al contrario, contiene una serie di innovazioni e idee distintive che porterebbero a una vera trasformazione del modello di sviluppo esistente in Cile. Verso una maggiore giustizia sociale e sostenibilità.

In linea con gli sviluppi del costituzionalismo latinoamericano negli ultimi decenni, il progetto di Costituzione del Cile contiene una definizione di plurinazionalità.

Se la nuova Costituzione in Cile sarà approvata, sarà il primo Paese al mondo a introdurre una democrazia basata sulla parità. E a creare così le condizioni per realizzare una vera uguaglianza di genere. Sarebbe, quindi, la prima convenzione costituzionale composta equamente da uomini e donne e che conferisce uno status costituzionale all’uguaglianza e alla parità di genere.

In linea con gli sviluppi del costituzionalismo latinoamericano negli ultimi decenni, il progetto per la nuova costituzione in Cile contiene una definizione di plurinazionalità. Riconosce l’esistenza e l’autodeterminazione dei popoli e delle nazioni che risiedono da tempo nel Paese. Ciò comporterebbe anche il diritto al pieno esercizio dei diritti collettivi e individuali. Il riconoscimento di un debito storico e il mancato riconoscimento della popolazione autoctona.

Risultato di una lunga lotta indigena. Nonché del fatto che ai dieci gruppi indigeni riconosciuti sono stati garantiti 17 rappresentanti nella convenzione.

Notevole è anche il chiaro riconoscimento delle preoccupazioni ambientali. Ad esempio, sono sanciti i diritti della natura e lo speciale dovere di diligenza dello Stato in relazione ai beni ambientali comuni. Come i ghiacciai o i mari. E il diritto a un’acqua adeguata e pulita garantita per tutti. In un paese che soffre di carenza idrica dalla privatizzazione dei diritti sull’acqua, ciò rappresenta una pietra miliare sulla strada verso una società socialmente più giusta.

Allo stesso tempo, l’inclusione dei diritti sociali, una maggiore partecipazione e la lotta alla corruzione costituiscono passi decisivi per risolvere la crisi sociale e politica del Cile. In quanto ‘Stato sociale e democratico sotto lo stato di diritto’, che garantisce il diritto alla salute, all’istruzione, alla sicurezza sociale e alla casa, il Cile getterebbe le basi per la ripresa dalla sbornia neoliberista e si incamminerebbe sulla strada di un sviluppo equilibrato.

Punti di contesa

I dubbi più forti suscitati dal progetto costituzionale riguardano la riorganizzazione del sistema politico. La nuova Costituzione in Cile prevede la sostituzione del congresso bicamerale con un organo asimmetrico. Più autorità verrebbero conferite alla camera bassa e il senato sarebbe sostituito da una camera delle regioni. Il Cile creerebbe così una struttura politica finora senza precedenti. Combinando il bicameralismo asimmetrico con un sistema presidenziale. Resta da vedere come funzionerebbe in pratica.

Accettare o rifiutare una nuova Costituzione in Cile? Il Paese è precipitato in un clima di speranze e incertezze.

La scelta di redigere una nuova Costituzione in Cile era stata approvata (78%) dal popolo durante un referendum a voto non obbligatorio nell’ottobre 2020.

La proposta costituzionale forgia nuove strade. Il testo della proposta di nuova Costituzione in Cile, che segna una direzione totalmente nuova per il Paese, è stato redatto nell’ultimo anno. Da una Convenzione costituzionale con 155 delegati eletti con voto popolare e democratico.

Se la nuova Costituzione sarà adottata, creerà indubbiamente un precedente positivo. Le crisi sociali e politiche di vasta portata potrebbero essere risolte in modo democratico, pacifico e istituzionale. In un mondo in cui la democrazia è sempre più minacciata, ciò invierebbe un segnale potente che la soluzione dei problemi della democrazia richiede un approfondimento della democrazia.

Ma uno scenario completamente diverso si aprirebbe se il progetto di Costituzione fosse respinto. Ciò rappresenterebbe un fallimento storico per le forze sociali e politiche progressiste. E indebolirebbe gravemente il nuovo governo, sperperando il suo capitale politico. Le istituzioni cilene sarebbero immerse nell’incertezza dal fatto che, mentre nel referendum del 2020 l’80 % degli elettori ha respinto la vecchia Costituzione. nell’ultimo referendum del 2022 la costituzione elaborata dal più diversificato organismo democratico nella storia della repubblica viene respinta.

Le conseguenze per il Cile potrebbero essere rinnovati disordini sociali e violenze e una spinta per l’estrema destra.

Inoltre, la nuova Costituzione in Cile potrebbe esacerbare la consolidata tendenza alla frammentazione del panorama dei partiti. Ad esempio, non è stato possibile raggiungere un accordo sulle soglie per la rappresentanza parlamentare. Anche il termine ‘partito politico’ non è menzionato nel testo, ma solo organizzazioni politiche.

Ciò deriva dall’elevato numero di membri indipendenti della convenzione e dalla loro sfiducia nei confronti delle parti stabilite. Pertanto potrebbe significare che in futuro sarà ancora più difficile formare maggioranze di governo stabili.

Gli scenari – approvazione o rifiuto – devono essere visti come una sfida o un monito per le forze progressiste in Cile e nella regione. Dove la democrazia può essere approfondita solo con un peso politico – e ciò implica la creazione di alleanze sostenibili.

Felicia Bruscino

