La pastiera napoletana, iconico dolce della tradizione pasquale, sembrerebbe essere il frutto di un esperimento culinario in cui si sono cimentati personaggi storici, membri del clero e protagonisti di narrazioni mitologiche.

La pastiera napoletana: sull’onda del mito

La pastiera napoletana affonda le sue radici nel mito e, più precisamente, nella leggenda narrante le vicende della sirena Partenope, fondatrice della città di Napoli. Sarebbe stata proprio Partenope a ideare – dandogli forma – il tradizionale dolce pasquale.

La sirena, abitante del Golfo di Napoli, era solita, nel corso dei mesi primaverili, emergere in superficie, allo scopo di allietare i cittadini con il suo canto soave. Desiderosi di ringraziarla per gli armoniosi suoni di cui si faceva strumento, i popoli napoletani decisero, ben presto, di dare luogo a un culto volto a celebrarla. Tale culto prevedeva che sette tra le più affascinanti ragazze del villaggio porgessero a Partenope sette doni della natura, quali farina, ricotta, uova, grano, fiori d’arancio, spezie e zucchero. Dalla fusione di questi elementi sarebbe nata, per mano della fanciulla di mare, la pastiera napoletana.

Ciascuno dei suddetti doni assumeva un preciso valore simbolico: la farina rappresentava la ricchezza; la ricotta si faceva indice di abbondanza; le uova, dal cui dischiudersi sboccia nuova vita, alludevano alla fertilità e alla rinascita; il grano, poiché cotto nel latte, alludeva, invece, alla fusione tra mondo animale e mondo vegetale; i fiori d’arancio emanavano il profumo della terra campana; le spezie erano sinonimo di omaggio da parte di tutti i popoli; lo zucchero costituiva l’ingrediente d’eccellenza per celebrare la dolcezza del canto di Partenope.

A confermare l’idea per cui, nell’antichità, la pastiera veniva preparata per celebrare il rigoglio primaverile concorre una seconda leggenda, la leggenda dei pescatori. Secondo il mito, le mogli dei pescatori avrebbero porto al Mare – probabile sineddoche per Partenope -, dei doni, affinché questi proteggesse gli uomini, consentendogli di tornare a casa sani e salvi. Tra i doni figuravano grano, uova, ceste colme di ricotta, frutta candita e fiori d’arancio. Nel corso della notte, le onde avrebbero mescolato gli ingredienti, dando vita al dolce della tradizione. All’indomani, le donne, scoperti incolumi i consorti, si sarebbero imbattute in ceste spoglie di ricotta e colme di pastiere.

La pastiera napoletana: sulle orme della storia e del cristianesimo

La prima ricetta, messa per iscritto, della pastiera napoletana compare nel trattato di cucina Lo scalco alla moderna di Antonio Latini, trattato pubblicato nel 1693. A offrirci delucidazioni circa le origini del dolce pasquale, giunge, pertanto, in soccorso al mito, anche la storia. La pastiera cui Latini, con il suo manuale, faceva riferimento altro non era che un rustico di marzapane, al cui interno a grano e ricotta si mescolavano formaggio, sale, pepe e pistacchi.

La stesura della ricetta che conosciamo oggi avrebbe, invece, avuto luogo – nel XVI secolo – nella cucina del convento di San Gregorio Armeno per mano di una suora. L’idea di base era quella di creare un’unione tra il simbolismo cristiano, cui si ascrivevano ingredienti quali uova – che rappresentavano la rinascita dell’uomo in Cristo -, ricotta e grano, e il profumo di Primavera, cui dava origine, nel giardino di quel convento, l’aroma dei fiori d’arancio. Di lì a poco, le pastiere delle suore avrebbero trovato collocazione nelle cucine di numerose famiglie aristocratiche della città.

Si narra che, al primo assaggio della pastiera, la regina Maria Teresa D’Austria, all’epoca nota come “la regina che non ride mai”, si fosse sciolta – provocando stupore nel marito – in un sorriso a trentasei denti. Da quell’episodio sarebbe derivata l’espressione “magnatella ‘na risata”, espressione che invita a godere dei momenti ilari.

Ancora oggi, si deve alla pastiera il merito di farci vivere, con i suoi aromi e con i suoi sapori, indimenticabili attimi di felicità.

Mariachiara Grandetti