La piaga del classismo borghese italiano

È quel classismo borghese paternalista che, e ci fa dimenticare che non c’è alcuna coincidenza fra il prestigio del lavoro e la dignità con cui lo si svolge. Gli immigrati fanno i lavori più umili ma chi li conosce un minimo sa benissimo che. Sono arrivati in Italia per lavorare e hanno rinunciato a tanto, agli affetti più cari per poter dare a quegli affetti un futuro. Non sono disposti a pettinare le bambole e la politica di destra e sinistra legata al padronato lo sa molto bene e lo ha capito dall’inizio, dall’assassinio di Jerry Masslo nel 1989, un sindacalista che in Italia si trovava per lottare; per questo si sono inventati i clandestini e la sicurezza, per poter avere armi di controllo e ricatto che ne indebolissero le lotte e la possibilità di organizzarsi per resistere all’avidità e alla crudeltà dei padroni.