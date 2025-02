Le paranoie della Lega sulla fantomatica propaganda gender non conoscono limiti. L’ultima figuraccia in ordine di tempo riguarda il libro “La più bella del mondo”, che racconta la Costituzione ai più giovani. Polemiche, accuse via social e interrogazioni parlamentari contro il Sindaco di Buccinasco, colpevole di aver distribuito il libro nelle scuole, in cui oggi è previsto anche l’arrivo degli ispettori inviati dall’ufficio scolastico regionale.

Le prime pagine prese di mira sono quelle che raccontano la storia di un bambino povero, costretto ad andare a scuola con le uniche scarpe disponibili a casa sua: quelle con il tacco della zia. «Promuove l’ideologia gender», urlano da destra, ma il bambino in questione è Pio La Torre, politico ucciso dalla mafia.

“La più bella del mondo”, il libro sulla Costituzione che non piace alla Lega

Tutto nasce da una bellissima iniziativa del Comune di Buccinasco, vicino a Milano. Da almeno 10 anni, il comune si impegna ad acquistare dei libri scelti dal collegio docenti e li distribuisce nelle scuole elementari del paese. Quest’anno, tra le scelte degli insegnanti compariva il libro di Walter Veltroni e Francesco Clementi “La più bella del mondo. La Costituzione raccontata a ragazze e ragazzi” edito da Feltrinelli KIDS, in cui gli autori spiegano i primi 12 principi della Costituzione italiana attraverso altrettante storie di bambini e ragazzi, alcune inventate altre basate su storie vere.

Per qualche sorprendente ragione, alcuni genitori si sarebbero lamentati di questa scelta e avrebbero subito trovato sponda in un consigliere comunale leghista: Manuel Imberti, che a sua volta avrebbe contattato il collega di partito e deputato Rossano Sasso, da mesi impegnato in una personale crociata contro la fantomatica ideologia gender nelle scuole. Ma la polemica è salita ancora più su, fino all’immancabile Salvini, che non ha potuto evitare di buttarsi a capofitto nella ghiotta occasione e tuonare dai suoi canali social contro il sindaco e l’assessora alla cultura di Buccinasco.

La storia di Pio La Torre

A far infuriare gli onorevoli leghisti sarebbe stata una delle 12 storie raccolte. Quella che racconta di un bimbo così desideroso di frequentare la scuola da andarci con le scarpe col tacco della zia, camminando per ore. Non una scelta estetica, ma una necessità data dalla povertà estrema nella Sicilia degli anni ’30. Quello che i leghisti però non sanno, forse perché dei libri guardano solo le figure, è che quel bambino era Pio La Torre.

Pio La Torre è stato prima un sindacalista, poi un politico. Si è battuto per i diritti dei braccianti agricoli della Sicilia rurale ed è stato il promotore della legge che introdusse il reato di associazione mafiosa. Pio La Torre venne ucciso dalla mafia nel 1982. Anche l’attuale Sindaco di Buccinasco Rino Pruiti è un simbolo della lotta alla mafia, più volte minacciato di morte dalle cosche. Eppure, intervistato dal manifesto, ha dichiarato di non aver mai ricevuto attenzione e solidarietà dalla destra. Si sa, il pericolo maggiore per la società non arriva dalla mafia, ma dal gender!

La polemica che non si placa

Ci si sarebbe aspettati che, una volta chiarito il malinteso, per salvare quel poco di faccia rimasta, i censori avrebbero silenziosamente abbandonato la causa. Ma così non è stato. Oggi nella scuola sono arrivati gli ispettori dell’ufficio scolastico regionale ed è prevista addirittura un’interrogazione parlamentare. Ebbene sì.

Infatti, nel pericoloso testo sovversivo compaiono anche altri racconti che minacciano l’ordine pubblico; come la storia delle ragazze lesbiche picchiate dagli omofobi, quella dei bambini arrivati con i barconi e addirittura (sdegno, vergogna e abominio) la storia dei bambini partigiani. Se non fosse così sconcertante ci sarebbe quasi da ridere.

Sembra che, una volta ancora, si dimentichi il principio costituzionale della libertà di insegnamento (Articolo 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento). Forse il libro “La più bella del mondo”, invece che sfogliarlo e basta, i leghisti dovrebbero provare anche a leggerlo.

Sara Pierri