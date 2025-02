La politica dell’immigrazione introdotta da Trump nella seconda presidenza si sta rivelando ancora più brutale della precedente: negando i diritti umani di migliaia di migranti costretti a vivere in condizioni disumane, sta provocando una vera e propria crisi umanitaria.

La politica dell’immigrazione di Trump: un’esecuzione di cattiveria verso l’essere umano

La politica dell’immigrazione e la sua gestione nel territorio americano è da sempre uno degli argomenti introdotti da Trump più controversi e pericolosi: un sistema estremamente severo, che ha violato i diritti umani di molte persone già durante il suo primo mandato (dal 2017 al 2021), e incentrato su una politica che non possiede alcuna tolleranza dell’identità umana e sulla separazione forzata di molte famiglie deportate.

Genitori e figli distrutti, che sognavano solo una vita diversa in un Paese con più opportunità. Adesso si ritrovano separate da anni, senza possibilità di ricongiungersi e nel limbo di un allontanamento temporaneo che nelle loro menti ormai è diventato indeterminato.

Con la vittoria delle elezioni nel novembre dello scorso anno, Trump non solo ha ripreso in mano queste sue tecniche disumane e aggressive, ma ha ulteriormente incattivito la politica sull’immigrazione con metodi ancora più severi: la detenzione di massa degli immigrati richiedenti asilo a Guantanamo Bay e l’attuazione di forme estreme di sicurezza alle frontiere sono solo alcuni dei metodi spietati che il presidente sta mettendo in atto per “salvare” gli Stati Uniti dall’immigrazione. Ma il Paese va salvato da persone stanche e in cerca di un posto che consenta loro di vivere, o dalla totale ignoranza ai diritti umani di migliaia di persone rilevata nel potere di un solo uomo?

Deportazioni di massa, misure estreme e violente, politiche di detenzione insostenibili per l’essere umano. Questo ha fatto in passato, e adesso sta costruendo un’ulteriore corazza che renderà la sua politica ancora più inscalfibile.

Una crudeltà messa in atto fin dalla prima presidenza

La scorsa presidenza ha visto l’adozione di tecniche disumane per la promozione della politica di immigrazione, provocando la divisione di moltissime famiglie, che ancora oggi si trovano separate in diversi Stati. La “tolleranza zero” di Trump infatti ha previsto una vera e propria caccia all’uomo, inseguendo con metodi violenti e brutali tutti gli immigrati provenienti dal confine tra Messico e Usa, compresi quelli che già avevano richiesto asilo.

Una vera e propria persecuzione: Solo nel primo anno sono stati 5.500 i bambini che hanno perso forzatamente la propria famiglia e nel 2021, con la fine della presidenza, il numero ha raggiunto i 122.000.

Senza genitori, soli, con nessuna figura di riferimento. Sono 122.000 bambini, ma se foste nati dall’altra parte del mondo, uno di quei numeri potrebbe essere oggi vostro figlio.

I rifugi disposti dal governo per la gestione del sovraffollamento degli immigrati, tra cui i bambini separati dai genitori, si sono rivelati delle prigioni a cielo aperto, e senza l’obiettivo iniziale della riunificazione delle famiglie: strutture degradanti e sovraffollate, mancanza di servizi igienici adeguati, freddo estremo e carenza dei bisogni di prima necessità, tra cui cure sanitarie e sostentamento. Terre di nessuno, con il solo scopo di negare il diritto umano.







Le nuove tecniche della seconda presidenza: un proseguimento della precedente crudeltà

Con la detenzione dei richiedenti asilo a Guantanamo Bay, Trump ha introdotto una delle politiche anti-immigrazione più dure mai adoperate negli Stati Uniti: ha costretto il trasferimento di migliaia di immigrati provenienti da Cuba, Haiti e Venezuela a Guantanamo Bay, un centro di detenzione destinato alla reclusione di sospetti terroristi.

Migranti, che solo migranti sono e rimangono, considerati una minaccia alla sicurezza del Paese e accusati di poter compiere alcuni dei gesti più estremi mai visti nella storia dell’umanità. Persone che non hanno nemmeno avuto il diritto di difendersi, essendo stata negata loro ogni tipo di rappresentanza legale. Individui che al momento rimangono li, in condizioni aberranti, senza possibilità di far valere i propri diritti. Un’ingiusta detenzione a tempo indeterminato che sta bloccando ogni via di uscita.

Oltre al violento rafforzamento dei confini alle frontiere, la politica all’immigrazione ha reinserito il programma “Remain in Mexico”, confinando molti migranti in territori pericolosi e abbandonati a se stessi. Territori in cui maltrattamenti, abusi, e stupri sono all’ordine del giorno, mentre vengono negati qualsiasi tipo di servizio medico e psicologico.

Zone di morte dietro ogni angolo, dove la noncuranza delle agenzie di frontiera non garantisce la sicurezza necessaria: voltano gli occhi dall’altra parte, lasciando migliaia di persone nell’oblio della violenza.

Una crisi umanitaria dettata dall’indifferenza

Le nuove politiche introdotte da Trump stanno distruggendo intere vite: deportazioni di massa, abbandono costretto della propria famiglia, reclusione forzata in luoghi in cui ogni diritto umano sparisce nell’indifferenza.

Quando si nega il diritto di essere umano, si diventa solo un numero. Trump ha reso molte persone solo cifre, ma siamo noi, fortunati ad avere ancora i nostri diritti e la nostra identità, a dover agire per far valere il diritto globale di essere uomini, donne e bambini in quanto tali. Con sentimenti, emozioni e in questo momento molta paura. E soprattutto, con il diritto alla vita. Stiamo assistendo a una vera e propria crisi umanitaria: perché anche loro sono esseri umani, anche se dall’altra parte del mondo.

Ginevra Montenovo