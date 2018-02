Al via in Polonia la legge sull’Olocausto. Giovedì scorso il senato polacco ha votato per varare la legge sull’Olocausto che punisce chi associa il popolo polacco alle stragi di ebrei. Ecco parte del testo: «chiunque dichiari pubblicamente e contrariamente ai fatti che la Nazione Polacca o la Repubblica di Polonia è responsabile o corresponsabile per i crimini nazisti commessi dal Terzo Reich… o di altri crimini che costituiscono crimine contro l’umanità o crimini di guerra o chiunque altrimenti diminuisca le responsabilità dei veri perpetratori di tali crimini è condannabile a multa o alla prigione fino a tre anni». Punta insomma a difendere l’immagine del Paese, scatenando di fatto una crisi diplomatica con Israele.

Israele aveva infatti chiesto di abbandonare il progetto di legge, vano tentativo di riscrivere la storia.

Se da una parte è vero che non sono stati i polacchi ad organizzare lo sterminio degli ebrei perché furono i nazisti a scegliere la Polonia per costruire 450 fra campi di concentramento, campi di lavoro e di prigionia e 700 ghetti, dall’altra è pur vero che i polacchi furono spesso dei complici, denunciando, spiando. Con questa legge la Polonia vuole cancellare un triste capitolo della storia che la vede antisemita. Insomma in passato ha avuto delle responsabilità. Gli ebrei furono destinati all’estinzione di massa nei campi di Auschwitz Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Treblinka, Sobibor.

Il campo di Auschwitz

Ma com’era organizzato il campo di Auschwitz? Era una fabbrica di morte allestita al sud della Polonia: oltre un milione di vittime, tra cui il 90 per cento erano ebrei, ma dietro al cancello con la scritta “Arbeit macht frei” (Il lavoro rende liberi), morirono anche polacchi, russi, Rom, Sinti, omosessuali e testimoni di Geova. In media solo il 25 per cento dei deportati era dichiarato abile al lavoro, mentre il restante 75 per cento erano donne, bambini, anziani, madri con figli destinati a morire.

Olocausto e Shoah

Facciamo un passo indietro. Cosa significa Olocausto? È una parola che deriva dal greco olokaustos e indica un sacrificio religioso. Un sacrificio in cui la vittimaviene bruciata in onore della divinità. Dal greco al latino holocaustum all’italiano antico con il significato metaforico di sacrificio estremo. Oggi la parola viene usata per indicare lo sterminio degli ebrei. Shoah è invece una parola ebraica che significa catastrofe, calamità. Viene utilizzata proprio peer indicare lo sterminio degli ebrei.

