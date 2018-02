Nel sito archeologico di Hierapolis, in Turchia, proprio un team di Italiani aveva portato a termine il rinvenimento della porta dell’inferno cinque anni fa, nel 2013. Il portale sorgeva in prossimità di un tempio romano consacrato al dio Plutone. Un altro team di scienziati Italiani, ora, scopre il mistero che si celava dietro i riti sacrificali apparentemente sovrannaturali che vi si svolgevano.

I sacerdoti, infatti, sembravano in grado di far morire un toro solo invocando il potere del dio degli inferi. Un banale trucchetto, quello dei maestri del culto che sfruttavano le esalazioni di CO2 provenienti dall’interno della porta dell’inferno. Una concentrazione di anidride carbonica potenzialmente letale solo in alcuni momenti della giornata diventa, dunque, l’illusione di un potere magico.









La porta dell’inferno e le magie razionali

Gli uomini del tempo non potevano sapere di che fenomeno si trattasse, né studiarlo con i pochi mezzi a loro disposizione. Questo ci porta ad una facile deduzione: molte delle cose che oggi consideriamo comuni o normali in passato non avrebbero avuto altre spiegazioni se non dettate da superstizioni e fede in forze sovrannaturali. Esempi storici che spieghino il concetto ne abbiamo oltre ai riti sacrificali della porta dell’inferno. Basti pensare a ciò che leggevamo sui libri di storia riguardo alla scoperta (o conquista [o sterminio]) dell’America. Bastò qualche rudimentale fucile a far sembrare i colonizzatori degli dei della guerra. O per fare un altro esempio si può ripensare agli alchimisti che nell’epoca dell’inquisizione erano spesso perseguitati come praticanti di arti oscure. O i druidi, considerati alla stregua di sacri stregoni nelle tribù barbariche, quando in realtà erano semplici conoscitori delle proprietà delle erbe.

Ma ancor più semplicemente basterebbe immaginare di tornare indietro anche solo di duecento anni con un comunissimo telefonino per far gridare al miracolo un qualunque passante dell’ottocento.









Misteri moderni

A questo punto potremmo pensare di essere possessori delle verità assolute. Ormai tutto può essere spiegato con la scienza. Se non noi stessi, qualche strano cervellone di qualche università dal nome altisonante lo farà sicuramente. Lo scetticismo invade anche l’età innocente dei bambini che perdono sempre prima la suggestione delle favole in luogo di una grande fiducia nelle macchine. Come la Porta dell’Inferno ci ha insegnato, tutto può essere spiegato.

Eppure ogni tanto sentiamo qualche notizia, qualche storia di amici di amici, qualche racconto riportato scherzosamente o qualche servizio in un programma strano. Storie di fantasmi, di persone che parlano con morti, demoni o angeli, di avvenimenti inquietanti, di coincidenze macabre. Tutte storie, invenzioni, suggestioni per menti facilmente suscettibili. Eppure un briciolo di dubbio resta e a volte passiamo accanto ad una certa camera buia del nostro solido palazzo razionale.









Un dubbio

A chi non capita di avere quel brivido nello stare da soli e ascoltare un rumore sospetto; Un ombra strana in una strada vuota; Un sogno stranamente premonitore; Un deja-vu di esperienze che non abbiamo mai vissuto. Lì tutte quelle notizie, quelle storie senza fondamento per un attimo ci fanno vacillare.

Scacciamo subito quei pensieri strani, quelle paure puerili, grazie al nostro forte senso della realtà. Eppure nelle profondità della nostra mente tutti crediamo che potrebbero anche esistere certe cose. Perché alcuni racconti sembrano fin troppo dettagliati e carichi di testimonianze per poter essere tutta invenzione.

La bibbia del Diavolo, ad esempio, si è provato a darle una spiegazione razionale. Eppure le ricerche fatte confermano che quel monaco benedettino condannato a morte potrebbe averla scritta davvero in un solo anno, una cosa impossibile per qualunque essere umano.

Sarà forse un semplice fenomeno non ancora spiegato dalla scienza che genera questi misteri inspiegabili?

Ci hanno provato, in effetti, a seguire questa strada. Uno tra tutti il moderatissimo Hitler nei suoi esperimenti volti a carpire i misteri dell’esoterismo per sfruttarli come arma.

Lo sapremo, forse, vivendo. Per ora non possiamo che immaginare divertiti i ragazzi del futuro nel pensare a ciò che per noi è sovrannaturale e che per loro è ormai una banalità.

Carrieri Cesare Luca