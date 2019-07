La prof Patrizia Starnone finisce nel mirino social per un tweet che molti hanno considerato scioccante ed inopportuno.

Dopo il post di Eliana Frontini, la docente novarese di storia dell’arte che ha esultato per la morte del carabiniere Mario Rega Cerciello, ora è un’altra insegnante torinese, Patrizia Starnone, 46 anni, docente di diritto al Pascal di Giaveno, a postare su Twitter un cinguettio che molti hanno considerato scioccante ed inopportuno. Il messaggio della docente è comparso sotto ad una foto di Natale Hjorth, il ragazzo americano arrestato per concorso in omicidio del vicebrigadiere di Somma Vesuviana. Nella foto, postata sul profilo ufficiale della “Lega Salvini premier”, il ministro dell’Interno chiedeva ai fallower cosa ne pensassero a proposito dell’immagine in cui si vede il ragazzo, ammanettato e bendato, nella caserma dei carabinieri.

“E’ scioccante il fatto che sia stata scattata, pubblicata e che qualcuno si indigni pure dopo l’efferato crimine perpetrato contro il nostro Carabiniere. Cari agenti delle FF OO quando è necessario e non vi è altra scelta un colpo in testa al reo, come fanno in ogni altro paese”.









“Hanno strumentalizzato le mie parole – si è difesa l’insegnante – perché io non ho fatto altro che invocare l’articolo 53 del codice penale: ovvero, quello che fa riferimento all’uso legittimo delle armi. Quando è in pericolo la vita di un rappresentante delle forze dell’ordine, ma potrebbe anche trattarsi di quella di un cittadino, è giusto usare le armi. Forse userei un vocabolo meno colorito: un colpo al cuore, al petto. Ma il pensiero non cambia: io mi riferivo all’articolo 53. Conosco la legge e il rispetto per gli altri”.

Docente sospesa

Intanto, già da questa mattina, lunedì 29 luglio, Eliana Frontini, la professoressa di storia dell’arte e disegno dell’Istituto Pascal di Romentino di Novara che sabato aveva scritto: «Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza», riferendosi al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso lo scorso venerdì a Roma, rimarrà senza cattedra. «Non è ammissibile che, di fronte alla morte di un carabiniere, una professoressa si permetta di scrivere “uno di meno” — ha commentato il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti —. Abbiamo proceduto per le sanzioni disciplinari di conseguenza, questo è inammissibile, intollerabile, irrispettoso e vergognoso».

Mena Indaco