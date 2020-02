La quarantena non è per il Coronavirus, Attilio Fontana sta girando un film apocalittico

Questo è il modo in cui il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha scelto di comunicare l’inizio del suo auto-isolamento di 14 giorni per rischio di Coronavirus: con una mascherina che gli copre metà del volto, in un video che sembra uscito da un film apocalittico girato a Gotham City.









D’altra parte, perché informare la cittadinanza con sobrietà, misura e senso delle istituzioni quando puoi farlo indossando una maschera priva del benché minimo senso ed utilità, alimentando ulteriormente il panico in una popolazione già in piena psicosi collettiva e finendo sui giornali e tv dell’intero globo come il governatore in quarantena di quel lazzaretto di malattia, disperazione e morte che sono diventate ormai la Lombardia e l’Italia agli occhi del mondo?

È ora di dirlo chiaro una volta per tutte: BASTA con le pagliacciate allarmistiche che gettano milioni di persone nel panico e devastano ogni giorno di più l’immagine e l’economia dell’Italia. La prossima volta che Salvini o qualunque leghista ulula alla luna per difendere imprenditori, commercianti, lavoratori e giura davanti al popolo di difendere la salute degli italiani, mostrategli questa foto di Attilio Fontana. Al Presidente Fontana l’augurio sincero di uscire presto da questo momento delicato in perfetta salute. All’Italia la speranza di non dover mai avere a che fare con la Lega in alcun ruolo di governo e amministrazione. Mai più.

Lorenzo Tosa

