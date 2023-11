La ragazza con la barba: modella e simbolo internazionale contro il bullismo

Harnaam Kaur, conosciuta come “la ragazza con la barba”, è una donna di origine punjabi, nata a Slough, in Inghilterra, il 29 Novembre del 1990. Ieri ha compiuto 33 anni.

All’età di 12 anni le è stata diagnosticata la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), un’alterazione funzionale del sistema riproduttivo, causata dall’aumento di ormoni maschili. Ciò comporta, nella maggior parte dei casi, una crescita smodata di peluria sul corpo, e sul viso.

Vittima di bullismo per i suoi peli, Harnaam li ha resi il suo tratto unico e distintivo

Harnaam ha dovuto subire, fin da piccolissima, insulti, prese in giro e offese per via del suo aspetto fisico. Può essere considerato poco comune e inusuale vedere una ragazzina con la peluria di un uomo sul viso. E si sa, i bambini e gli adolescenti, sanno essere fin troppo schietti e spontanei, a volte cattivi, se non educati al rispetto degli altri, e a ciò che può essere diverso.

Gli attacchi di bullismo continui, l’hanno portata ad odiare sé stessa, e a cercare di modificare un corpo che andava totalmente contro i “classici” standard sociali. All’inizio ha cercato di bloccare la crescita dei peli in tutti i modi. Dalle creme depilatorie più efficaci, alle depilazioni con filo arabo, e tutti i tipi di ceretta e laser. Ogni tentativo sembrava inutile. Harnaam ha attraversato un periodo molto cupo di autolesionismo, durante il quale procurarsi del male quotidianamente, le sembrava l’unica via di fuga. Voleva punire un corpo che considerava l’unica e sola causa della sua sofferenza. É caduta in una lunga e profonda depressione, che l’ha spinta, nel suo momento più buio, a pensare persino di togliersi la vita.

Le cose hanno iniziato a prendere una piega diversa, quando si è resa conto che stava provando a cambiare il suo aspetto, per compiacere la volontà degli altri. Ma gli altri, avrebbero sempre avuto da ridire, se non sulla peluria, sarebbe stato sul colore della sua pelle, o sui suoi chili in più. Ed è stato allora, che ha capito di non poter continuare a ferire sé stessa in quel modo, più di quanto già facessero le persone attorno a lei.

A 16 anni, Harnaam ha preso la difficile decisione di lasciar crescere la sua barba. Smettere di depilarsi è stata una scelta per nulla facile, che ha alimentato ancora di più gli sguardi di disgusto, la violenza e le angherie nei suoi confronti. Eppure, dopo quasi vent’anni, è stato proprio questo il passo emblematico e coraggioso che l’ha resa ciò che è oggi. Un simbolo internazionale contro il bullismo e il body shaming .

La ragazza con la barba: Guinness World Record e campagne di sensibilizzazione per la body positivity

Nel 2016, Harnaam ha ottenuto il Guinness World Record, per essere stata la donna più giovane del mondo ad avere una barba lunga 15 cm. Quegli stessi peli, sono adesso una sua caratteristica unica ed esemplare, che porta con orgoglio e fierezza, e dai quali trae la sua forza.

“My body My Rules“, è una delle tante iniziative di questa donna, ideata per coinvolgere e sensibilizzare la collettività sul tema della libertà e dell’amore per il proprio corpo, a prescindere dall’opinione altrui. Ciò che Harnaam vuole insegnare è che ognuno di noi deve amarsi e piacersi incondizionatamente, e nessuno deve avere il diritto di provare a cambiarci. Il cambiamento, semmai dovesse esserci, è qualcosa che deve partire a livello interiore, solo per noi stessi e nessun altro.

PCOS: una sindrome affrontata con orgoglio

Harnaan, oltre ad essere la ragazza con la barba che si batte contro le discriminazioni e gli stereotipi, è riuscita con la sua audacia a dare più luce ad una sindrome che colpisce il 5-10% delle donne in età fertile: l’ovaio policistico. La PCOS, oltre ad un’eccessiva peluria, può comportare alopecia o calvizie di tipo maschile, acne, disturbi mestruali (assenza del ciclo, o mestruazioni troppo brevi/lunghe), o alterazioni metaboliche, a differenza dei casi.

Le conseguenze di tale patologia a medio e lungo termine possono essere significative. Si parla di: infertilità (nel 40% dei casi per via di una mancata ovulazione), malattie cardiovascolari, diabete, obesità, e addirittura di un aumento del rischio di tumore dell’endometrio.

Molto frequenti, sono anche i sintomi di ansia, stress e depressione tra le donne che soffrono di PCOS. Per una donna, avere difficoltà a concepire, non riuscire a mantenere stabile il proprio peso, e convivere con i ricorrenti squilibri ormonali, può essere una fonte di tensione continua. La consapevolezza di dover vivere con una sindrome irreversibile può essere difficile da accettare, e richiede tanta forza d’animo. É infatti, molto importante in questi casi, affidarsi ad un sostegno psicologico ed emotivo. É necessario diffondere più conoscenza e informazioni possibili su tale patologia, come ad esempio il fatto che può essere curata attraverso uno stile di vita sano, attività fisica e un’alimentazione corretta.

Harnaam: un esempio da seguire

Quella di Harnaam, è una storia che bisogna diffondere, affinché possa essere di insegnamento e di supporto a chiunque si senta diverso, non conforme alle aspettative della società e non “all’altezza”. La bellezza è soggettiva e ha mille sfaccettature differenti. Nessuno deve sminuirsi o paragonarsi ad altri: la diversità, come in questo caso, può diventare un valore aggiunto, una risorsa preziosa. Soltanto quando impareremo a coltivare l’amore per noi stessi, fisicamente e mentalmente, e proveremo a smettere di rincorrere canoni fisici ed estetici irraggiungibili, potremo davvero essere liberi e felici.

Alessia Pastore