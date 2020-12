La Regina degli Scacchi: la serie determina il boom di vendite di scacchi

Posted on

La Regina degli Scacchi è il titolo del momento.

Sarà perché è ben fatta, sarà perché Netflix ha saputo pubblicizzarla, sta di fatto che la serie è una delle più viste. La Regina degli Scacchi, interpretata da Anya Taylor-Joy, è ormai entrata in tantissime case.

Come spesso accade, i fan vogliono imitare la loro paladina, ovviamente giocando a scacchi o imparando a farlo. Questo ha determinato un notevole aumento delle vendite di scacchiere e accessori connessi al gioco.

Il New York Times è stato il primo a riportare la notizia.

A detta dell’analista Juli Lennett, le vendite di scacchiere sono aumentate addirittura del 125%. I pezzi più venduti sono quelli in legno, dall’aspetto simile a quelli de La Regina degli Scacchi, ambientata negli anni’60. Pare siano molto quotati anche gli ormai famosissimi orologi stoppabili delle competizioni ufficiali.

La portavoce di eBay, Kara Gibson, ha dichiarato che il colosso delle vendite ha registrato un incremento del 215% degli acquisti di scacchi e affini. La Gokiath Games invece è arrivata all’incremento record del 1000%.

Si tratta di un dato notevole, soprattutto in relazione al precedente andamento del mercato.

La vendita di scacchiere & co. era infatti stabile o addirittura al ribasso da tantissimo tempo. Proprio per questo la Lennett ha dichiarato:

Artigiani e negozianti non erano probabilmente preparati a un tale incremento nelle vendite, quindi se i consumatori vogliono acquistare un set di scacchi, magari da regalare a qualcun altro, consiglierei di farlo ora prima che si esauriscano.

Tra l’altro, in tempo di pandemia, imparare a giocare a scacchi potrebbe essere un ottimo modo per tenere la mente impegnata senza dover uscire o stare in mezzo alla gente.

È proprio il caso di dirlo: La Regina degli Scacchi… ha fatto scacco matto!

Mariarosaria Clemente