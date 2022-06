La «restanza»: due giovani su tre vogliono rimanere nelle aree rurali d’Italia

Questo fenomeno è emerso dall’Associazione Riabitare l’Italia, la quale ha condotto un’indagine sui giovani (dai 18 ai 39 anni) e su ciò che li motiva a rimanere nelle aree interne nonostante le minori opportunità.

Durante la pandemia molti giovani hanno messo in discussione l’idea di un futuro nelle grandi città, riscoprendo la qualità della vita dei propri territori d’origine. Ma sono necessarie azioni concrete per sostenere i progetti imprenditoriali dei giovani affinché possano restare in quei luoghi.

Le percentuali di chi vuole restare, e perché

La ricerca ha dato un volto ai giovani intervistati tra i 18 e i 39 anni: il 70% di loro ha concluso gli studi, il 65% già lavora e più della metà vive o ha vissuto fuori dal proprio comune di residenza. In particolare, il 50% degli intervistati è orientato a rimanere e pianificare lì la propria vita, mentre circa il 15% è orientato a partire, anche se preferirebbe restare.

Ciò che contribuisce maggiormente alla «restanza» sono la qualità della vita nei luoghi rurali (79%) e a seguire la possibilità di avere contatti umani e sociali più gratificanti, oltre il minor costo della vita. La pandemia ha fatto aumentare questo desiderio di vivere lontani dai ritmi frenetici delle città e ha dato la possibilità di godere di spazi naturali. Soprattutto l’opportunità di lavorare da remoto ha permesso a molti lavoratori di riavvicinarsi ai piccoli centri d’origine.

L’84% di chi sceglie di partire lo fa per le maggiori opportunità di lavoro e di formazione, anche in termini qualitativi, il 77% per le migliori condizioni di vita e per l’offerta culturale, sociale e assistenziale che trova altrove. Per ognuna di queste motivazioni il Sud e le isole hanno percentuali più alte.

Andrea Membretti, coordinatore dell’indagine e Professore di Sociologia del territorio all’Università di Pavia, spiega:

Andrea Membretti, coordinatore dell'indagine e Professore di Sociologia del territorio all'Università di Pavia, spiega:

Il dato fondamentale è proprio il desiderio di restanza. Quasi due giovani su tre dichiarano che pensano di rimanere a vivere nelle aree interne, anche se esse si trovano a significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali. Più della metà vuole costruirsi il proprio futuro dove è nato. Questo è il primo luogo comune che sfatiamo: non vogliono tutti andarsene. Il capitale culturale di questi giovani è rilevante. Potrebbero investirlo altrove, ma vogliono farlo nel proprio territorio.









Recuperare le proprie tradizioni: la riscoperta delle attività agro-silvo-pastorali

I dati della ricerca sfatano la rappresentazione di queste aree interne e rurali come luoghi da cui i giovani, anche quelli più qualificati, vogliono fuggire o sono già fuggiti. La maggioranza ha espresso il desiderio espresso di progettualità nei loro luoghi natii.

Infatti, non è altrettanto vero che solo i meno qualificati restano. Gli intervistati sono per la maggioranza soggetti che hanno titoli di studio superiori o anche universitari. In più la ricerca ha sottolineato che oltre il 40% dei giovani lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato. Anche in questo caso i dati sfatano l’idea che si rimanga nel proprio luogo natio in balia di incertezza economica o con lavori saltuari.

Durante la pandemia c’è stata una presa di coscienza maggiore di ciò che il proprio territorio offre: il modello intorno a cui si sta riattivando l’attivismo dei giovani è legato al voler recuperare le tradizioni.

La maggior parte degli intervistati ha un rapporto positivo con la natura e ne riconosce il valore di risorsa (13%) o la vive come ambiente incontaminato (59%): per il 21% il desiderio di contatto con gli animali e la natura è proprio tra le motivazioni principali che spingono un giovane a trovare un impiego nell’agricoltura. Altre motivazioni sono: la continuazione di attività familiari, l’interesse personale e il voler condurre uno stile di vita semplice.

Questi territori visti come marginali stanno acquistando una nuova centralità. Già il turismo delle ultime due estati ha visto come protagonista la montagna. Si afferma una nuova sensibilità, legata anche alla ricerca di qualità ambientale, di salubrità e tranquillità. La pandemia ha accelerato i processi di riconsiderazione e riemersione delle aree interne rurali e montane.

Il necessario coinvolgimento dei giovani da parte delle istituzioni

I modelli nelle attività agro-silvo-pastorali sono imprenditoriali e mettono al centro le relazioni sociali e il senso di appartenenza alla comunità. I giovani vogliono restare nelle aree interne, ma al contempo necessitano di supporti sia da parte del pubblico che dei privati per essere sostenuti nei loro progetti.

È, dunque, necessario che il sistema si adegui, offrendo alle persone che decidono di tornare o restare a vivere nelle aree interne montane e rurali italiane le stesse opportunità di chi abita le città. Delle azioni politiche concrete porterebbero al recupero degli antichi mestieri e allo sviluppo delle comunità agricole locali.

La restanza vista come nuovo fenomeno antropologico

Di restanza come fenomeno antropologico se ne è occupato Vito Teti, che nell’aprile 2022 ha esordito per Einaudi con il libro “La restanza”.

E proprio su questo fenomeno, Teti scrive:

Non intendendola come qualcosa che ha a che fare con l’immobilità, con l’attesa, ma con una sorta di viaggio da fermi. […] Restare è qualcosa di creativo, dinamico, che riguarda la necessità di stabilire un nuovo rapporto con i luoghi, con la memoria, con i defunti, con la terra. Partire e restare sono i due poli della storia dell’umanità. Al diritto a migrare corrisponde il diritto a restare, edificando un altro senso dei luoghi e di se stessi. Restanza significa sentirsi ancorati e insieme spaesati in un luogo da proteggere e nel contempo da rigenerare radicalmente.

Valentina Volpi

