Oggi, 11 agosto, a distanza di quarant’anni, ricordiamo la rivolta di Watts che per sei giorni, dall’11 al 17 agosto 1965, ha colpito i quartieri di Watts a Los Angeles. Gli scontri tra i residenti locali e le costanti discriminazioni razziali, gli abusi e le violenze da parte del Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) hanno lasciato 34 morti e 1.032 feriti, quasi 4.000 arrestati e 40 milioni di dollari di proprietà distrutte.

Le rivolte razziali dei fatti di Watts rappresentarono una delle più violente della storia degli Stati Uniti d’America. Per quanto riguarda la rilevanza dei danni, fu superata solo dalla rivolta di Los Angeles. Per comprendere appieno le dinamiche di protesta e di violenza scoppiate nell’estate del 1965, è fondamentale sapere che i cittadini neri del Nord avevano diversi bisogni rispetto a quelli del Sud.

La realtà delle discriminazioni nei quartieri neri del nord

Nasce la convinzione che, partendo dal degrado urbano, solo la violenza potesse portare al cambiamento. Infatti, nei quartieri afroamericani del nord, pur non esistendo norme legali che imponessero ufficialmente la separazione razziale, la discriminazione rappresentava una realtà quotidiana concreta. La popolazione bianca manteneva un atteggiamento di superiorità che confinava gli afroamericani in ruoli degradanti e li costringeva a vivere in zone urbane caratterizzate da sovrappopolamento e condizioni abitative precarie.

L’obiettivo principale da perseguire in questi contesti era il miglioramento delle condizioni di vita della comunità nera attraverso politiche volte a ridurre la disoccupazione, garantendo così l’accesso effettivo ai servizi pubblici urbani.

Gli afroamericani del nord avevano maturato la profonda convinzione che l’ostilità della popolazione bianca fosse radicata e alimentata da un razzismo strutturale. Questo avrebbe reso inefficace qualsiasi intervento legislativo senza un preventivo cambiamento nell’atteggiamento di accettazione da parte della comunità bianca.

È proprio questa convinzione che condusse la popolazione afroamericana settentrionale alla conclusione che l’unica strada percorribile per affrontare la situazione fosse il ricorso alla lotta armata e al conflitto diretto.

La scintilla che accese la rivolta di Watts

Tutto inizia l’11 agosto con un controllo di routine che si trasforma in tragedia. Lee Minikus, agente della polizia stradale californiana (California Highway Patrol – CHP), ferma Marquette Frye per guida in stato di ebbrezza. Niente di straordinario: test, verifiche, arresto. Il problema nasce quando il fratello Ronald si presenta per ritirare l’auto. Minikus dice no: il veicolo è sotto sequestro. È qui che la situazione precipita.

Quella che inizia come una protesta di poche decine di persone contro l’arresto si gonfia rapidamente. La comunità nera di Watts ha la sensazione che sia l’ennesima ingiustizia, l’ennesimo abuso. Ronald Frye e sua madre si uniscono ai manifestanti, ma la tensione è ormai alle stelle.







La polizia arresta altre tre persone, tra cui Ronald e la madre, ma è troppo tardi. Il quartiere è una polveriera pronta a esplodere e quella scintilla è bastata. Per sei giorni consecutivi Watts brucia: vetrine infrante, edifici in fiamme, strade trasformate in campi di battaglia. Un semplice controllo stradale aveva innescato una delle rivolte più violenti della storia americana.

La rabbia della rivolta di Watts: Una Lettura delle Rivolte Urbane Secondo King

Quando i ghetti si infiammavano, Martin Luther King vedeva oltre la violenza. Dietro saccheggi e distruzioni scorgeva il grido disperato di una comunità formalmente libera ma sostanzialmente prigioniera.

Le rivolte nascevano dal paradosso del Nord: i neri vivevano accanto all’opulenza bianca ma ne rimanevano esclusi. Salari insufficienti, disoccupazione cronica e opportunità negate trasformavano la vicinanza al benessere irraggiungibile in rabbia pura. La polizia amplificava le tensioni con abusi sistematici, alimentando una sfiducia che avvelenava ogni rapporto con le istituzioni. Ogni controllo diventava umiliazione. Ogni intervento era la conferma di una giustizia a doppio binario.

Per King, la violenza urbana non era criminalità ma comunicazione: l’ultima forma di protesta quando le vie pacifiche del cambiamento sembravano bloccate. Era il prezzo che una società pagava per aver ignorato troppo a lungo i suoi angoli più bui, trasformando la speranza in disperazione.

La lezione rimane attuale: quando l’esclusione sociale si cristallizza e le istituzioni perdono credibilità, la rabbia trova sempre una via d’uscita. Ignorarla significa alimentarla.

