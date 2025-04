Nel 1979 l’Iran venne scosso da un terremoto politico e religioso che cambiò per sempre il volto del Medio Oriente. In pochi mesi, un’intera monarchia millenaria crollò sotto la spinta rivoluzionaria di masse popolari guidate da un religioso esiliato, l’Ayatollah Khomeini. Quella che iniziò come una protesta contro l’autoritarismo dello Scià si trasformò in una rivoluzione epocale, dando vita alla prima Repubblica Islamica della storia contemporanea.

La rivoluzione iraniana del 1979 rappresenta uno degli eventi politici e religiosi più significativi del XX secolo. A differenza di altre rivoluzioni contemporanee, non fu guidata da ideologie marxiste o da movimenti militari, ma da un’inedita alleanza tra forze islamiche, gruppi di sinistra, intellettuali laici e masse popolari, unite nel desiderio di rovesciare il regime dello Scià Mohammad Reza Pahlavi. Il risultato fu la nascita di una Repubblica Islamica sotto la guida dell’Ayatollah Ruhollah Khomeini, dando così forma a un sistema politico e religioso senza precedenti nel mondo moderno.

Il contesto storico

Per comprendere le radici della rivoluzione, è fondamentale analizzare l’Iran prima del 1979. Lo Scià Mohammad Reza Pahlavi aveva ereditato il trono dal padre nel 1941, sotto la pressione delle potenze alleate che ne avevano forzato l’abdicazione. Il suo governo fu caratterizzato da una crescente occidentalizzazione del Paese e da una politica repressiva nei confronti dell’opposizione. L’apice di questa modernizzazione forzata fu il programma noto come “Rivoluzione Bianca“, avviato negli anni ’60. Si trattava una serie di riforme che includevano la redistribuzione delle terre, la nazionalizzazione delle foreste e l’estensione del diritto di voto alle donne.

Sebbene apparentemente progressista, la Rivoluzione Bianca fu percepita da ampie fasce della popolazione come imposta dall’alto e priva di radicamento nella realtà sociale iraniana. In particolare, il clero sciita si oppose strenuamente, denunciando l’erosione dei valori religiosi e l’influenza crescente degli Stati Uniti. Le disparità economiche, la corruzione diffusa e l’autoritarismo crescente crearono una situazione incerta e complessa, acuita dalla forte dipendenza del regime dai servizi segreti della SAVAK (Organizzazione dell’Informazione e della Sicurezza del Paese), famigerati per le torture e le esecuzioni arbitrarie.

L’Ayatollah Khomeini: il ritorno dell’Islam politico

Una figura centrale nella rivoluzione fu quella dell’Ayatollah Ruhollah Khomeini, un religioso sciita che aveva criticato apertamente il regime fin dagli anni ’60. Dopo essere stato esiliato nel 1964, Khomeini continuò la sua opposizione da Parigi, dove divenne un simbolo della resistenza al potere dello Scià. Attraverso cassette registrate, pamphlet e discorsi, riuscì a mantenere viva l’opposizione e a diffondere una visione rivoluzionaria dell’Islam, basata sul concetto di velayat-e faqih (il governo del giurisperito islamico), che legittimava il dominio del clero in ambito politico.

Il messaggio di Khomeini trovò un’enorme risonanza tra le masse: la sua figura, austera e carismatica, fu in grado di unificare i vari segmenti dell’opposizione, dai religiosi ai marxisti, dai nazionalisti agli studenti universitari. In un clima di censura, disoccupazione e alienazione culturale, la sua promessa di giustizia sociale e ritorno ai valori islamici appariva come un’alternativa credibile e moralmente superiore.

La crisi del regime

Il 1978 fu l’anno decisivo. Le proteste cominciarono a gennaio, dopo la pubblicazione di un articolo diffamatorio su Khomeini in un quotidiano governativo. La reazione fu immediata: manifestazioni si susseguirono in varie città, innescando un ciclo di repressione violenta e nuove proteste. Il calendario sciita, con le sue ricorrenze religiose, divenne il ritmo della mobilitazione, e ogni nuova ondata di lutti alimentava l’indignazione popolare.

Le manifestazioni si moltiplicarono durante l’anno, coinvolgendo milioni di iraniani. Lo sciopero generale dell’autunno del 1978 paralizzò l’economia del Paese, dimostrando l’incapacità del regime di mantenere il controllo. La decisione dello Scià di nominare un governo militare e di proclamare la legge marziale non fece che aggravare la crisi. Il massacro del 8 settembre 1978 a Teheran, noto come “Venerdì Nero”, in cui centinaia di manifestanti furono uccisi, segnò il punto di non ritorno.

La fuga dello Scià e il trionfo della rivoluzione

Il 16 gennaio 1979, lo Scià lasciò l’Iran, ufficialmente per motivi di salute. La sua partenza fu interpretata da tutti come un esilio definitivo. Il 1° febbraio 1979, Khomeini fece ritorno a Teheran accolto da una folla oceanica. Il governo provvisorio nominato dal regime, guidato da Shapour Bakhtiar, si rivelò incapace di arginare il cambiamento in atto. Infatti, l’11 febbraio l’esercito dichiarò la propria neutralità, e i rivoluzionari presero il controllo dei palazzi governativi.

In poche settimane, l’intera struttura dello Stato monarchico venne smantellata. Il 1 aprile 1979, a seguito di un referendum popolare, venne proclamata la Repubblica Islamica dell’Iran. Il potere fu concentrato nelle mani del clero sciita, con Khomeini come Guida Suprema.







La costruzione della Repubblica Islamica

La nuova costituzione, approvata nel dicembre del 1979, sancì il ruolo predominante della religione nella vita politica e sociale del Paese. L’Iran divenne una teocrazia, in cui l’autorità religiosa ha il primato su quella democratica. L’Ayatollah Khomeini assunse il ruolo di Rahbar, ovvero Guida Suprema, con poteri vastissimi, incluso quello di destituire il presidente della Repubblica.

Nei primi anni della Repubblica Islamica, il nuovo regime procedette a una sistematica epurazione degli oppositori, tra questi vi erano esponenti dei partiti laici, comunisti, monarchici e anche ex alleati religiosi furono arrestati, torturati o giustiziati. Le donne, che avevano avuto un ruolo attivo nella rivoluzione, furono tra le prime a essere colpite dalla nuova legislazione: fu imposto l’obbligo del velo, vennero limitati i diritti nel matrimonio e nel lavoro, e venne chiusa ogni possibilità di emancipazione pubblica al di fuori del quadro islamico.

Le conseguenze internazionali della Rivoluzione iraniana

La rivoluzione iraniana ebbe ripercussioni ben oltre i confini del Paese. Il crollo del regime dello Scià rappresentò una dura sconfitta per gli Stati Uniti, che persero uno dei loro principali alleati in Medio Oriente. La crisi degli ostaggi all’ambasciata americana a Teheran (novembre 1979 – gennaio 1981) deteriorò ulteriormente i rapporti tra i due Paesi, portando a un embargo e all’isolamento internazionale dell’Iran.

Inoltre, la rivoluzione influenzò profondamente il panorama del mondo islamico. Il modello della Repubblica Islamica ispirò movimenti islamisti in molti Paesi, contribuendo alla nascita o al rafforzamento di correnti fondamentaliste. Dall’altra parte, i Paesi arabi sunniti, in particolare l’Arabia Saudita, percepirono l’ascesa del potere sciita come una minaccia geopolitica, avviando una lunga fase di tensione nella regione.

Una rivoluzione ancora in atto

A più di quarant’anni di distanza, la rivoluzione iraniana del 1979 continua a esercitare un’influenza significativa sia all’interno del Paese sia nello scenario internazionale. Sebbene il sistema politico instaurato da Khomeini sia sopravvissuto a guerre, sanzioni e rivolte interne, l’Iran resta una società profondamente divisa, in bilico tra modernità e tradizione, tra autoritarismo religioso e pulsioni democratiche.

Le proteste degli ultimi anni, come quelle del 2009 e quelle più recenti del 2022-2023 seguite alla morte di Mahsa Amini, dimostrano che lo spirito critico e rivoluzionario non è mai del tutto sopito. E mentre la Repubblica Islamica affronta sfide economiche, sociali e generazionali sempre più pressanti, la domanda su quale direzione prenderà l’Iran del futuro resta ancora aperta.

Sophia Spinelli