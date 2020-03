La Russia è amica dei sovranisti e nemica della sanità italiana

L’UE avverte della campagna di disinformazione a favore del Cremlino sul coronavirus.

I media russi pro-Cremlino hanno organizzato una “significativa campagna di disinformazione” per aggravare la crisi della pandemia di coronavirus nei paesi occidentali, distruggendo la fiducia nella risposta all’emergenza.

Gli amici li vedi nel momento del bisogno, no?

Bene. Sappiate che l’agenzia diplomatica dell’Unione Europea (SEAE) ha recentemente scoperto qualcosa. Lo racconta il Financial Times che è riuscito a leggere il loro rapporto.

E quel qualcosa è che la Russia di Putin e amica dei sovranisti starebbe scientemente diffondendo informazioni false sul coronavirus in Europa. Proprio con una campagna. Obiettivo: destabilizzare. Creare problemi. E, attenzione, perché il target eravamo anche noi. E, sentite questa, in Italia l’obiettivo sarebbe stato proprio il sistema sanitario, quello dei medici e degli infermieri che vediamo tutti i giorni in ginocchio per la fatica: diffondere messaggi falsi che avevano l’intento di invalidarlo, amplificando le difficoltà di gestione.