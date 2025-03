L’Università La Sapienza di Roma ha consolidato la sua posizione di leader globale nel settore degli studi classici, confermandosi al primo posto mondiale nella categoria “Classics and Ancient History” secondo la classifica QS World University Rankings by Subject 2025. Questo traguardo rappresenta una testimonianza dell’eccellenza e della tradizione storica dell’ateneo, che per il quinto anno consecutivo si riconferma al vertice della disciplina.

Un riconoscimento internazionale per gli studi classici

Il punteggio di 99.1 nella disciplina “Classics and Ancient History” ottenuto dalla Sapienza non è solo un riflesso della qualità della ricerca, ma una vera e propria conferma della sua leadership mondiale in un ambito che ha radici profonde nella storia dell’università. Gli studi classici, che abbracciano la storia, la lingua e la cultura dell’antichità, sono da sempre una delle aree di punta per La Sapienza, che ha saputo mantenere e rafforzare questa sua tradizione accademica nel tempo.

La Sapienza

Oltre alla sua indiscussa leadership nei “Classics and Ancient History”, l’Università La Sapienza si distingue anche a livello nazionale, occupando il primo posto in Italia in due aree tematiche cruciali: “Arts & Humanities” e “Natural Sciences”. Con un posizionamento rispettivamente al 40° e al 61° posto mondiale, La Sapienza dimostra una capacità unica di eccellere non solo in ambiti umanistici, ma anche nelle scienze naturali, ambito in cui si colloca tra le prime università a livello globale.

Il QS World University Rankings è uno dei ranking più prestigiosi al mondo, e le sue valutazioni si basano su criteri rigorosi che includono la reputazione accademica, la qualità della ricerca, l’impatto delle pubblicazioni scientifiche, la presenza internazionale e le opportunità offerte agli studenti. In questo contesto, La Sapienza ha ottenuto risultati straordinari, con punteggi elevatissimi in tutte le categorie prese in esame. La costante performance di eccellenza nel ranking globale è quindi il frutto di un modello accademico solido e competitivo.

L’Italia ai vertici della classifica globale

L’Italia emerge come uno dei Paesi più rappresentati nella classifica QS, collocandosi al settimo posto mondiale per numero di università classificate e di voci in classifica. Questo risultato evidenzia la qualità della formazione accademica in Italia, e conferma come le università italiane siano in grado di competere ad alti livelli con le migliori istituzioni di ricerca internazionali. A livello europeo, l’Italia si piazza al secondo posto, subito dopo la Germania, un segnale chiaro della competitività e della preparazione delle università italiane.

Il successo della Sapienza nelle scienze naturali

Non solo umanistica, ma anche scientifica: La Sapienza si distingue nel panorama globale anche nelle scienze naturali, dove continua a raggiungere posizioni di rilievo. Questo successo conferma l’approccio multidisciplinare dell’università, capace di offrire formazione di alta qualità in settori vari e fondamentali, come la biomedicina, la tecnologia e l’ambiente. La posizione ottenuta nelle scienze naturali è un chiaro segnale della vitalità e della capacità innovativa dell’ateneo.

L’internazionalizzazione e il riconoscimento globale della Sapienza

La posizione di La Sapienza nel QS World University Rankings riflette anche la crescente internazionalizzazione dell’università. Non solo per la qualità della sua ricerca, ma anche per la capacità di attrarre studenti e ricercatori provenienti da tutto il mondo. Questo tipo di apertura globale contribuisce al successo dell’ateneo, che continua a essere un punto di riferimento internazionale. Gli scambi accademici e la cooperazione con altre università di prestigio mondiale sono elementi chiave per l’ulteriore crescita e sviluppo della Sapienza.

L’Italia come protagonista nel panorama accademico globale

Il successo dell’Università La Sapienza va oltre i confini dell’ateneo stesso e riflette la forza del sistema accademico italiano nel suo complesso. L’Italia si conferma come un attore importante nel panorama accademico mondiale, con università di alta qualità che sono capaci di competere con i migliori atenei internazionali. Il fatto che l’Italia occupi il secondo posto in Europa, dopo la Germania, dimostra la rilevanza e il valore delle istituzioni accademiche italiane a livello globale.