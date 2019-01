Poche volte, dall’insediamento di questo governo, sono state fatte dichiarazioni così becere, disumane e preoccupanti.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha pubblicato questo pomeriggio un tweet dai caratteri folli e alienanti. Nemmeno Matteo Salvini è mai arrivato ad affermare tanto. Il suo partito, da sempre schierato a destra, assume con questa terribile presa di posizione tratti estremisti, degni dei neofascisti Casapound e Forza Nuova.

Le parole, pronunciate ieri sera da Bruno Vespa, prima di essere twittate oggi, sono le seguenti.

“ Non c’è nessuna ragione al mondo per cui una nave battente bandiera olandese debba sbarcare i suoi passeggeri in Italia . Convocherei l’ambasciatore olandese per chiedere delle due l’una: o cara Olanda ti stai mettendo a fare traffico illegale di immigrati a casa mia, e quindi il tuo è un atto ostile e abbiamo un problema, o tu mi dici che quella nave non la riconosci, il che vuole dire che è una nave pirata e questo a casa mia significa sempre secondo le norme internazionali che tu devi arrestare l’equipaggio e secondo me la devi affondare… “.









Non c'è ragione al mondo per cui una nave battente bandiera olandese debba sbarcare i suoi passeggeri in Italia. Se l'Olanda non riconosce la #SeaWatch, allora vuol dire che si tratta di una nave pirata, dunque l'equipaggio va arrestato e la nave affondata. Siete d’accordo? pic.twitter.com/W925pqk5BO — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) January 31, 2019

La cosa grave? Sì, molti utenti di Twitter sono d’accordo.

Non sappiamo con esattezza quanti dei profili che hanno commentato il tweet siano autentici o fake. Ma sono tanti, troppi, ancora più disumani, ancora più malati.

“La nave non va affondata, inquinerebbe il nostro mare!” Scrivono. “La nave va sequestrata e bruciata. Punto. I sequestri sono momentanei, non è detto che vengano riscattati. Il fuoco è definitivo e, dal punto di vista igienico e sanitario, purificante”. E ancora.“Sì sì sì! Il concetto di affondare mi piace. Ma tutte le navi, non solo la Sea Watch!”. All’unisono, tutti. “D’accordo! L’equipaggio va arrestato e la Sea Watch va affondata!”

Tutto questo è semplicemente spaventoso e aberrante. Concludo con un estratto di un bellissimo libro scritto oltre un secolo fa, ma sempre attuale: La psicologia delle folle di Gustav Le Bon (1895). “L’autoritarismo e l’intolleranza sono per le folle sentimenti molto chiari, che esse sostengono tanto facilmente quanto facilmente li praticano. Le folle rispettano la forza e sono mediocremente impressionate dalla bontà, che è facilmente considerata come una forma di debolezza. Le loro simpatie non sono mai state per i padroni miti, bensì per i tiranni, che le hanno dominate con energia.”

Historia magistra vitae? No, purtroppo non è così.

Ilaria Genovese