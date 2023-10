La separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno impone una riconsiderazione sulla famiglia tradizionale

La separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è un evento che può condurre a profonde riflessioni sul concetto di famiglia e sulle politiche ad esso legate. In un contesto in cui la società italiana sta attraversando notevoli cambiamenti ed evolve, diventa fondamentale considerare il rispetto e i diritti di tutte le diverse forme di famiglia.

Il recente annuncio della separazione tra la Premier Giorgia Meloni e il giornalista televisivo Andrea Giambruno ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, suscitando una serie di riflessioni sulle dinamiche personali e pubbliche dei personaggi coinvolti. La notizia ha portato alla ribalta una serie di comportamenti discutibili da parte di Giambruno, che ha generato critiche per i suoi commenti sessisti durante una trasmissione televisiva. In modo particolare, la cronaca della notizia si sviluppa attraverso due video. Nel primo video, Andrea Giambruno girava per lo studio toccandosi ripetutamente il cavallo dei pantaloni e avvicinandosi alla collega Viviana Guglielmi. Nel secondo lo abbiamo sentito parlare di tresche, di “threesome” e di “foursome”: “Ho una tresca, ma cerchiamo la terza, vuoi partecipare?”.

La Meloni ha affrontato la separazione in modo pubblico, ringraziando Giambruno per i dieci anni trascorsi insieme e per la gioia di essere diventati genitori di Ginevra. Ha anche sottolineato che le loro strade si sono separate da tempo, evidenziando la volontà di proteggere l’amicizia che condividono e, soprattutto, la figlia di sette anni. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Così la Meloni ha espresso il suo disaccordo totale con una figura imbarazzante come Andrea Giambruno, da cui si distacca completamente, senza spiegare come abbia potuto trascorrere dieci anni con lui e formare una famiglia che non rispecchia esattamente gli standard tradizionali, senza rendersi conto della persona che aveva al suo fianco.

Pur considerando che questi eventi appartengono alla sfera privata e vanno trattati con riservatezza, è importante notare però, che esiste un comportamento vergognoso, assolutamente poco professionale, che ha risonanza pubblica. Non a caso, anche la stessa Presidente del Consiglio è stata costretta a riconoscerlo. Quindi, non si intende sfruttare la copertura mediatica che circonda questa situazione, ma ci sono alcune riflessioni che vale la pena condividere.

Se la Meloni avesse vissuto una situazione simile a quanto le sta accadendo oggi, alcuni decenni fa, avrebbe affrontato una reazione implacabile: tutti, vicini e lontani, avrebbero cercato di rendere la sua vita insopportabile, umiliato lei e sua figlia. Quindi, se consideriamo che l’esperienza umana precede la sfera politica, e che siamo tutti esseri umani prima di rivestire incarichi politici, c’è la speranza che gli attuali eventi la spingano a riconsiderare la politica relativa alla “famiglia tradizionale” sostenuta dal suo governo. Questa politica sembra stigmatizzare tutti i legami diversi da quelli che neppure la sua famiglia è riuscita a mantenere. È un momento in cui la società italiana sta cambiando, e riconoscere i diritti e il rispetto per tutte le forme di famiglia è una necessità importante. Per questo motivo, da cittadini, ciò che chiediamo è una seria riflessione sulla trasformazione della società italiana negli ultimi anni e il riconoscimento del rispetto e dei diritti che molte persone meritano.

Tuttavia, sembra che questa richiesta non troverà ascolto se si considera che Giorgia Meloni, anche in un momento così delicato, dimostra una notevole mancanza di conoscenza, e la totale mancanza di volontà nell’abbandonare certe visioni politiche. Nel suo comunicato, quando afferma “Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua“, sembra ignorare del tutto un antico detto che recita: “Gutta cavat lapidem / la goccia scava la pietra“. Questo antico proverbio latino sottolinea che, proprio come una goccia d’acqua alla lunga riesce a scalfire una dura roccia, con pazienza e perseveranza si possono raggiungere risultati notevoli. Sfortunatamente, ci vorranno ancora numerose gocce prima che ci si renda conto che la strada da seguire è quella che pone il benessere individuale e la libertà di amare senza restrizioni sociali e legali come priorità assoluta.

Ciò che è evidente è che nella nostra società ci sono molte altre pietre da scavare se tutti i giornali online aprono con questa vicenda, esaminandola da così molteplici angolazioni, fino a sfociare al grottesco. Una tendenza ormai nota, che suscita sia sorrisi che sconcerto, soprattutto se consideriamo gli avvenimenti globali in corso. Purtroppo, in Italia, il problema sembra essere che il gossip e il trash hanno una radicata presenza e influenza sulla politica, un fenomeno che si è perpetuato da quando Silvio Berlusconi era al potere. Questo aspetto, al di là di qualsiasi altra riflessione, costituisce una notizia alquanto negativa e mette in evidenza come il nostro Paese sia spesso oggetto di derisione, una costante barzelletta agli occhi del mondo.

Però, tutta questa strampalata vicenda può rappresentare anche un’opportunità, quella di riflettere su come la società italiana stia cambiando, riconoscere l’importanza di rispettare tutte le forme di famiglia e di dare priorità a questioni più rilevanti rispetto al pettegolezzo e alla trash TV.

Nel frattempo, sembra che Esselunga stia recapitando tonnellate di pesche a Giambruno. È il suo momento, che ci facesse sapere se almeno funzionano.

Andrea Umbrello