La sicurezza sul lavoro, la formazione a distanza e le piattaforme LMS: cosa li accumuna?

Il settore dei corsi per la sicurezza sul lavoro online ha conosciuto una crescita notevole, al punto che questa modalità di erogazione e di fruizione dei corsi sembra destinata a diventare quella privilegiata non solo da parte dei formatori, ma anche per le aziende e per i lavoratori. Si tratta di un contesto organizzativo nuovo che trae vantaggio dalla prerogativa più significativa della formazione online, vale a dire la sua flessibilità. Questa soluzione, infatti, è in grado di adeguarsi alle necessità orarie di tutti i fruitori, che di conseguenza hanno la possibilità di gestire le ore di studio come meglio credono, sulla base dei propri impegni personali e professionali, per sessioni brevi nel corso della settimana o anche in un giorno solo.

Le piattaforme LMS di Tutor81

Tutor81 mette a disposizione degli utenti una formazione online che offre un grande vantaggio: una formazione ripetibile. Se non si capisce subito un argomento o magari si è distratti, è possibile ripetere il modulo tutte le volte che si desidera. La disponibilità di utilizzare piattaforme LMS di proprietà, inoltre, permette di assicurare non solo un aggiornamento costante, ma anche una modalità di formazione a distanza altamente efficace e personalizzata. Gli sforzi compiuti da Tutor81 per offrire un ambiente virtuale attivo e motivante hanno garantito risultati importanti in termini di coinvolgimento. La noia, infatti, rappresenta uno dei problemi più comuni che si possono riscontrare quando si parla di formazione a distanza. Con Tutor81 questo rischio non si corre, in virtù di continui investimenti effettuati nei contenuti multimediali, nello storytelling e nel miglioramento della fruizione a distanza.

Che cosa fa Tutor81

Tutor81 propone corsi eLearning che certificano l’avvenuta formazione e al tempo stesso il rispetto dei requisiti relativi agli accordi Stato Regioni sulla formazione per la sicurezza sul lavoro. Nel nostro Paese, infatti, la formazione dei dipendenti delle aziende è un obbligo che scaturisce dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008. Di conseguenza, i datori di lavoro e i dirigenti hanno l’onere di dimostrare l’efficacia della formazione e l’effettiva partecipazione ai corsi da parte dei dipendenti e dei collaboratori. Tutor81 propone la formazione per la sicurezza in eLearning sulla piattaforma LMS proprietaria; un controllo costante, eseguito in real time, attesta non solo che gli utenti sono connessi, ma anche che sono attivi e che interagiscono con le lezioni proposte.

I benefici offerti dall’eLearning

L’eLearning si è diffuso in misura consistente durante i mesi della pandemia da coronavirus, quando ha rappresentato in sostanza la sola opportunità di formazione in un periodo di lockdown e forti restrizioni. Tuttavia, anche quando la situazione di allerta sanitaria si è conclusa, questa modalità di erogazione di corsi ha continuato a mostrare la propria efficacia diventando protagonista della formazione. La ragione è da individuare in modo particolare nei servizi che vengono messi a disposizione dalle piattaforme LMS, soprattutto per un tema come la sicurezza sul lavoro, altamente delicato oltre che – come detto – obbligatorio.

La formazione sincrona e quella asincrona

La formazione online oggi è equiparata a tutti gli effetti alla formazione in aula (ad esclusione dell’addestramento pratico). La formazione online potrà essere sincrona ovvero in diretta (esempio conferenza simultanea) oppure asincrona, quando lo studio e la visione del corso sono effettuati in totale autonomia dal partecipante attraverso gli elementi multimediali (video, slide, documenti, gaming ecc….)

Tutor81 predilige da sempre la formazione asincrona, perché consente a lavoratori, preposti e dirigenti di migliorare le proprie competenze professionali in un percorso autonomo, se pur rigoroso e disciplinato.

Di sicuro, è indispensabile avere la possibilità di fruire le lezioni usando qualunque tipo di dispositivo e di trovare corsi con modalità di apprendimento diverse, per seguire la formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro, ma anche aumentare la propria reale sensibilizzazione sull’argomento.

