La sigaretta elettronica aiuta davvero a smettere di fumare?

L’uso delle sigarette elettroniche è sempre più diffuso e in molti si domandano se siano efficaci per smettere di fumare.

Le sigarette elettroniche sono dei dispositivi che permettono di inalare vapori aromatizzati con o senza nicotina. Ritenute meno danno delle comuni sigarette, come puoi scoprire visitando questa pagina, riducono il rischio di inalare sostanze cancerogene grazie all’assenza di combustione.

La grande maggioranza dei fumatori che si avvicina alle e-cigarette lo fa nella speranza di riuscire a perdere il vizio del fumo, riducendo anche il quantitativo di nicotina. Ma è davvero possibile smettere di fumare in questo modo oppure si tratta di un semplice palliativo?

Non solo i fumatori, ma anche numerosi ricercatori si sono posti questa domanda, giungendo a considerazioni interessanti. In questo articolo scopriremo se è davvero possibile smettere di fumare utilizzando le e-cig.

E-cig: che cosa sono

Le e-cigarette, note anche come sigarette elettroniche, sono dei dispositivi di piccole dimensioni dotate di un serbatoio, nel quale viene introdotto un liquido aromatizzato, e di una batteria. Riscaldandosi, l’apparecchio favorisce l’evaporazione dell’e-liquid, all’interno del quale può anche trovarsi della nicotina.

La prima e-cig venne inventata nel 2003 dal farmacista cinese Hon Lik, il quale, avendo perso il padre a causa di un tumore ai polmoni causato dal fumo di sigaretta, aveva deciso di trovare un rimedio per combattere questo tipo di dipendenza.

La nicotina causa dipendenza

La nicotina è una sostanza il cui uso prolungato può creare dipendenza. È questo il motivo principale per il quale risulta così difficile smettere di fumare.

Non è sufficiente essere a conoscenza del fatto che il fumo faccia male, così come non basta sapere di avere contratto una malattia causata da questa dipendenza. Purtroppo dire no alle sigarette, o meglio alla nicotina, senza un aiuto esterno non è per nulla semplice.

È in quest’ottica che le e-cig possono correre in aiuto dei fumatori più accaniti che desiderano smettere una volta per tutte di fumare.

All’interno del liquido del dispositivo può essere messa anche della nicotina, in quantitativi variabili. Scalando gradualmente tale quantitativo, fino alla sua competa eliminazione, può aiutare a superare la dipendenza in modo progressivo.

Per questo si ritiene che i fumatori, utilizzando le e-cig al posto delle comuni sigarette, possano riuscire a perdere un po’ alla volta il vizio del fumo.

Cosa dicono i ricercatori

Molti ricercatori hanno cercato di capire se davvero le sigarette elettroniche possono aiutare a smettere di fumare o comunque a ridurre il numero di sigarette giornaliere.

Tra i vari studi ricordiamo quello comparativo della Cochrane Collaboration che, nel 2016, ha valutato i risultati di alcune sperimentazioni a cui avevano partecipato, in totale, 662 fumatori.

Tra questi ve ne era anche uno italiano svolto presso l’Università di Catania, il quale ha analizzato due gruppi di fumatori: uno in cura presso un programma anti-fumo, l’altro invece non interessato a seguire alcun tipo di programma per smettere di fumare.

Una parte dei fumatori ha utilizzato delle sigarette elettroniche contenenti nicotina, mentre la parte di controllo ha utilizzato fin dall’inizio sigarette senza nicotina. I risultati hanno dimostrato che il 9 per cento del gruppo studio ha smesso di fumare nel giro di 6 o 12 mesi, contro il 4 per cento del gruppo di controllo.

Tra chi ha continuato a fumare sigarette, una persona su tre ne ha comunque dimezzato il consumo rispetto a quello cui era abituato.

Come scegliere la sigaretta elettronica per smettere di fumare

Per smettere di fumare usando le e-cig, è necessario ridurre progressivamente il quantitativo di nicotina nel liquido. Per questo bisogna scegliere un modello che metta a disposizione cartucce di liquido con quantitativi via via ridotti di nicotina. Oppure, ancora meglio, acquistarne uno che permetta di fare da soli il mix di liquidi.

Conclusioni

Nate per aiutare a smettere di fumare, le e-cig vengono utilizzate da un numero sempre crescente di fumatori.

Come abbiamo visto, gli studi, ancora molto parziali, dimostrano una buona efficacia delle e-cig nella riduzione del numero di sigarette giornaliere, nonché una efficacia parziale per quel che concerne lo smettere di fumare.

Per ottenere dei risultati efficaci e duraturi, bisogna avere pazienza e costanza, e non aspettarsi risultati immediati. La nicotina andrà ridotta poco alla volta, così da evitare sindromi di astinenza, fino ad arrivare a fumare e-cig contenenti liquidi totalmente privi di nicotina. Scegliete le ricariche più adatte al vostro percorso, su rivenditori specializzati come è TERPY.

I tempi possono variare da soggetto a soggetto, ma mediamente, secondo quanto riportato dagli studi di settore, sono necessari almeno 6 mesi per riuscire a eliminare totalmente il bisogno di nicotina.

