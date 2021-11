Il super Green Pass è attivo. Il governo vara il nuovo decreto che sarà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio. I contagi continuano ad aumentare ed il natale è ormai alle porte quindi si è deciso di fare la differenza tra chi sceglie di ottenere il certificato verde tramite il tampone e chi invece si è immunizzato (il super Green Pass lo si può ottenere solo con la vaccinazione oppure con l’eventuale guarigione dal Covid-19). Teatro, stadio, cinema, ristorazione e tutte le attività che sono considerate ricreative saranno negate ai “No Vax”.

L’Italia è un popolo di scienziati e inventori visionari come Leonardo da Vinci, Guglielmo Marconi, Galileo Galilei e ad un problema si trova sempre una “raggirata”. Ecco allora alcune soluzioni all’ “italina” per ottenere il super Green Pass senza fare vaccino o evitare i controlli.









Se non lo si può avere originale allora si cerca quello contraffatto…come se fosse una maglietta di calcio che si compra alle bancarelle. Il mercato nero dei Green Pass falsi è allarmante e, soprattutto, poco conveniente. Attraverso gruppi Telegram e il dark web la vendita dei certificati tarocchi è incrementata a dismisura nelle ultime settimane. Basta consegnare tutti i propri dati personali ad uno sconosciuto (alla faccia della libertà per la quale si protesta contro il Green Pass!!!), pagare tra i 100€ e i 200€ caduno, e sperare che non si venga truffati, come è successo a molti.

Per accedere agli istituti scolastici serve la mascherina? Bene, allora facciamo scuola nei boschi! Non è una giocosa battuta, ma è quello che succede nell’Alto Adige. Sono stati individuati, grazie ad uno screening sulla lesione allo studio svolto dalla procura, oltre 600 bambini che frequentano la “scuola” nelle foreste della val Aurina, alta val Venosta e Passiria. In queste strutture non è usata la mascherina ed è assente qualsiasi forma di prevenzione come ad esempio il distanziamento.

E poi l’estro del genio…

Per ottenere il super Green Pass bisogna immunizzarsi o attraverso l’inoculazione oppure se si è guariti dall’infezione Covid. Ecco trovata la “ furba soluzione”… i “corona party”! Una moda pericolosa che ricorda le “challenge della morte” che avevano preso piede sui social e che hanno lasciato una scia di morti. Attraverso intercettazioni, si sono trovati su gruppi Telegram dei “No Vax” annunci in cui si cercano delle persone positive al coronavirus per organizzare delle feste ed essere contagiati, con la speranza di guarire e ottenere il certificato verde senza vaccinarsi.

Mentre alcuni italiani si adoperano a trovare soluzioni al super green pass, altri perdono la vita e molti altri sono costretti ad abbassare le saracinesche delle proprie attività a causa delle chiusure forzate per l’incremento dei contagi. L’Italia, il paese dove tutto è possibile e tutto prende forma nei modi più stravaganti.

Francesco Villì

