La Stampa Fotografica in Italia fa grossi passi avanti. Perché?

Negli ultimi anni avrete sentito dire che “la stampa fotografica è morta”. È vero che l’era della stampa fotografica sta per finire? Noi crediamo che questa affermazione si basi su un’idea sbagliata, forse inevitabile vista la fenomenale ascesa del digitale, ma comunque sbagliata. Lungi dall’essere finita, pensiamo che la stampa fotografica abbia un futuro brillante in Italia. Questo articolo spiegherà il perché. Inizieremo elencando 3 fattori che, a nostro avviso, hanno contribuito alla rinascita del settore della stampa:

Lo Sviluppo delle Tecnologie di Stampa Avanzata

La richiesta sempre crescente di stampe fotografiche personalizzate dimostra che non c’è niente di meglio che tenere tra le mani una fotografia stampata. È vero che delle 1.200 miliardi di foto che si prevede di scattare con il cellulare quest’anno, la stragrande maggioranza sarà conservata nei cloud storage e nei dischi rigidi. Ma le stampe fisiche sono ancora molto più popolari di quanto si possa pensare.

Un numero sempre maggiore di persone trae vantaggio dalle nuove tecniche di stampa del settore e scopre gli entusiasmanti prodotti presenti oggi sul mercato. I progressi tecnologici e una nuova generazione di aziende innovative hanno reso il processo di stampa veloce, facile ed economico. I grandi contendenti si stanno concentrando sulle innovazioni che daranno loro un vantaggio sulla concorrenza.

Alta Domanda di Stampe su Tela di Qualità

Ora che i progressi tecnologici hanno reso possibile la produzione di stampe fotografiche di alta qualità a costi inferiori, la richiesta di decorazioni murali personalizzate come le stampe fotografiche su tela è cresciuta rapidamente. Infatti, grazie al loro fascino estetico e ai materiali di prima qualità recentemente accessibili, le stampe su tela sono una delle tendenze di design per la casa più in voga del momento.

Basta una foto su tela per rendere unica la vostra stanza. A differenza delle foto esposte in un portafoto in vetro o stampate su carta lucida, le stampe su tela hanno una finitura satinata e opaca che riduce al minimo i riflessi. E hanno anche molti altri vantaggi: molteplici possibilità di personalizzazione e design dei bordi, telai in vero legno e, ultimo ma non meno importante, prezzi convenienti.

L’impatto del COVID-19

Il COVID-19 ci ha tenuti barricati in casa più che mai. Quello che un tempo era un luogo accogliente dove rilassarsi dopo una lunga giornata si è trasformato in un ufficio, scuola, ristorante, palestra e sala giochi, spesso contemporaneamente. Molti di noi hanno reagito a questa nuova realtà apportando modifiche e miglioramenti all’arredamento della propria casa, da grandi ristrutturazioni a semplici novità. Le opere d’arte da parete personalizzate, in particolare quelle che mostrano foto personali e disegni unici, hanno consentito alle persone di distinguere le loro case in zone di lavoro, di cucina e di svago, creando un’atmosfera unica in ciascuna di esse.

L’arredamento personalizzato è servito anche a ricordarci delle persone care da cui siamo stati separati in questi tempi difficili. Non sorprende che gli accessori personalizzati come i cuscini, le coperte e le tazze siano stati dei prodotti molto richiesti durante la pandemia COVID-19 e probabilmente godranno di un aumento di popolarità anche dopo che la pandemia sarà sotto controllo.

La tua Selezione Top di Stampe Fotografiche in Italia

La sempre più crescente popolarità della stampa su tela ha fatto sì che un certo numero di aziende si affacciasse sul mercato italiano e, a volte, distinguere i fornitori affidabili da quelli disinteressati può essere una sfida.

Consigliamo di scegliere fornitori di stampa con una reputazione affidabile, una solida presenza sui social media e un buon know-how. E questo non significa che dobbiate spendere una fortuna per stampare delle foto: le aziende che operano nel ramo “economy premium” offrono una qualità eccellente a prezzi più che accessibili.

Raccomandiamo inoltre di scegliere aziende che stampano con inchiostri al lattice privi di solventi e che non si affidano a una produzione completamente automatizzata: solo il lavoro manuale di artigiani esperti può fornire una tela dal risultato visivo impeccabile.

Il Futuro Splendente della Stampa Fotografica

È vero che viviamo in un mondo digitale, ma questo non significa che la stampa fotografica sia un settore in via di estinzione. Al contrario, la tendenza è che più che mai le persone vogliono rendere i loro ricordi fotografici parte del loro spazio vitale. E grazie all’abbondanza di servizi di stampa, le persone in Italia possono dare vita ai loro sogni di arredamento a costi più che mai accessibili.

Stampa questo articolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...