Le vicissitudini della nostra bella Capitale si riflettono in molti settori, quindi diventa interessante ed entusiasmante conoscere come la storia di Roma vissuta in un evento aziendale possa farlo diventare ancora più coinvolgente.

Feste aziendali Roma in un ambiente suggestivo

Fra tutte le feste aziendali Roma che vengono organizzate può capitare di dover presenziare ad un evento professionale dall’atmosfera suggestiva.

Basti pensare per esempio ad un ritrovo aziendale per parlare e confrontarsi a livello artistico oppure in diversi settori del commercio e dell’artigianato. Molte aziende infatti cercano da sempre delle location adatte per le loro esigenze e in merito alla tipologia di incontro.

Per una festa aziendale annuale sono sicuramente necessari dei locali ampi che abbiano a disposizione impianti audio e luci per allestire con successo l’intero festeggiamento. Ci sono invece quelle aziende che hanno bisogno di una location più moderna e strutturata in modo tale da avere anche degli elementi tecnologici come wi-fi, video e monitor. Altre necessitano di salotti con più sedute dove magari presentare un libro oppure conversare insieme per confrontarsi e per capire le varie opinioni e aspettative.

Se prendiamo in esame quest’ultimo esempio viene spontaneo preferire una location di Roma come villa Thiasos. In ogni caso, tutti i locali della Capitale hanno alle spalle una storia da raccontare che sia molto antica oppure del secolo scorso, la storia di Roma viene così rivissuta nuovamente in un evento aziendale oppure in altre tipologie di ricevimento.

Villa Thiasos per un evento aziendale

Questo esempio di location potrebbe essere perfetto anche per un incontro a livello letterario. È una villa situata sull’Appia Antica che ci racconta di un’epoca remota e quindi idonea per un evento aziendale di questo genere. Si trova dietro a Quo Vadis con un parco di 10 ettari alle spalle. Oggi è un casale medievale che è stato ricostruito su ciò che rimaneva di una dimora imperiale.

Il suo interno infatti vanta mosaici d’epoca e nel giardino c’è una cisterna che conteneva l’acqua per le terme della villa stessa. Nelle sue stanze è visibile in bella vista il mosaico del Thiasos marino. Un’immagine artistica interessantissima e dalla valenza storica. Si nota con piacere la danza dei tritoni o divinità marine in diversi altri mosaici ben conservati e derivanti comunque da un ritrovamento archeologico.

La villa museo mette a disposizione diverse sale con salottini composti da poltroncine e vari pouf perfetti per eventi aziendali soprattutto a livello artistico e letterario, ma nulla vieta di poter ospitare anche diverse altre realtà in settori differenti. Diventa in questo modo un evento aziendale avvincente e coinvolgente, molto suggestivo e che incuriosisce per la sua atmosfera. Al di là delle creature marine di Poseidone che danzano e lottano in un’epoca lontanissima, oltre il cancello il parco enorme ne delimita la cornice.

Qui, la storia di Roma vissuta in un evento aziendale diventa un’occasione da non perdere perché l’ambiente stesso ci riporta indietro nel tempo e ci fa rivivere un mondo lontano.

