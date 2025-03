Il colonialismo italiano, seppur meno esteso, per geografia e cronologia, rispetto a quello di altre potenze europee, ha lasciato un segno profondo nella storia dell’Italia e delle regioni colonizzate.

Dall’acquisizione delle prime colonie in Eritrea e Somalia fino all’occupazione della Libia e dell’Etiopia, il progetto coloniale italiano è stato segnato da conflitti e repressioni, ma soprattutto da una narrazione che per lungo tempo ha cercato di presentarlo come più “mite” rispetto ad altri imperialismi, oppure silenziandolo del tutto.

Le prime colonie italiane: Eritrea e Somalia

L’espansione coloniale italiana ebbe inizio alla fine del XIX secolo, con l’acquisizione di territori in Africa orientale. Nel 1882 l’Italia acquistò la Baia di Assab, sulla costa eritrea, dalla società di navigazione Rubattino, e nel 1890 dichiarò ufficialmente l’Eritrea sua prima colonia. Poco dopo, nel 1908, la Somalia italiana divenne un protettorato, anche se l’effettivo controllo del territorio rimase limitato per diversi decenni.

Uno degli episodi più significativi di questa fase iniziale del colonialismo italiano fu la sconfitta di Adua nel 1896, quando l’esercito etiope respinse l’invasione italiana, costringendo il Regno d’Italia a riconoscere l’indipendenza dell’Etiopia con il Trattato di Addis Abeba.

Il colonialismo italiano in Libia e la repressione della resistenza

Nel 1911 l’Italia dichiarò guerra all’Impero Ottomano per il controllo della Libia, dando inizio alla guerra italo-turca. Dopo la conquista formale del territorio nel 1912, il controllo italiano rimase fragile per anni a causa della forte resistenza delle popolazioni locali, in particolare dei senussi.

Negli anni ’20 e ’30, sotto il regime fascista, la repressione in Libia divenne particolarmente brutale. Il generale Rodolfo Graziani attuò una dura campagna di “pacificazione”, ricorrendo a deportazioni di massa, campi di concentramento e all’impiccagione di leader della resistenza come Omar al-Mukhtar, nel 1931. Al-Mukhatar, capo della resistenza senussita, guidò per anni la guerriglia contro gli italiani, infliggendo pesanti perdite all’esercito coloniale. La sua cattura e la sua successiva esecuzione tramite impiccagione furono un evento simbolico della brutale repressione italiana in Libia, ma la sua figura è rimasta un’icona della resistenza anticoloniale.

La strage di Debra Libanos

Uno degli episodi più tragici del colonialismo italiano in Etiopia fu la strage di Debra Libanos, avvenuta nel maggio del 1937. In seguito a un attentato contro il viceré Graziani, le autorità italiane ordinarono una feroce rappresaglia. Tra le varie azioni punitive, una delle più efferate fu il massacro al monastero di Debra Libanos, un importante centro religioso cristiano ortodosso.

Le truppe italiane fucilarono migliaia di monaci, diaconi e pellegrini accusati, senza alcuna prova, di aver offerto sostegno alla resistenza etiope. Questo evento è uno dei tanti crimini di guerra commessi dall’Italia in Africa orientale e dimostra la brutalità del dominio coloniale fascista.

L’invasione dell’Etiopia e la nascita dell’Impero

Nel 1935, Mussolini lanciò una nuova guerra di conquista contro l’Etiopia, con l’obiettivo di vendicare la sconfitta di Adua e costruire un impero coloniale italiano. Nonostante la superiorità tecnologica dell’esercito italiano, la guerra fu caratterizzata dall’uso di armi chimiche e da violenze indiscriminate contro la popolazione civile. Nel 1936, l’Italia annesse ufficialmente l’Etiopia, proclamando la nascita dell’Impero Italiano dell’Africa Orientale, che univa Eritrea, Somalia ed Etiopia sotto il dominio fascista.







Tuttavia, il controllo italiano sull’Etiopia fu anche questa volta precario e incontrò una resistenza continua, che portò al crollo dell’Impero nel 1941, con l’intervento delle forze alleate durante la Seconda guerra mondiale.

Il silenzio storico sul colonialismo italiano

Uno degli aspetti più controversi della storia coloniale italiana è il silenzio che l’ha circondata per decenni. Mentre altri paesi europei hanno affrontato, seppur con difficoltà, il loro passato coloniale, in Italia la memoria di questo periodo è stata spesso rimossa dal discorso pubblico e scolastico. Per molto tempo, nei programmi scolastici, il colonialismo italiano è stato trattato in modo marginale, spesso dipingendolo in termini paternalistici oppure omettendo le violenze commesse. Questo ha contribuito a rafforzare il mito degli “Italiani brava gente“, distorcendo la percezione storica del passato coloniale e delle sue conseguenze.

Solo negli ultimi anni, grazie al lavoro di storici e ricercatori, si è iniziato a fare luce sulla realtà della colonizzazione italiana, sulle sue politiche di segregazione razziale, sugli eccedi e sulle repressioni sistematiche. Il riconoscimento di questa storia è essenziale per una comprensione più completa delle dinamiche attuali tra l’Italia e le sue ex colonie, nonché per affrontare in modo più consapevole il tema delle migrazioni e dei rapporti euro-africani.

L’eredità del colonialismo italiano

Dopo la sconfitta nella Seconda guerra mondiale, l’Italia perse tutte le sue colonie. La Somalia rimase sotto l’amministrazione fiduciaria italiana fino al 1960, mentre l’Eritrea fu annessa all’Etiopia. La Libia divenne, invece, indipendente nel 1951, dopo un periodo di amministrazione britannica e francese.

Per lungo tempo, il colonialismo italiano è stato descritto in modo attenuato rispetto ad altri imperialismi europei, tuttavia, come si è visto, studi recenti hanno messo in luce le violenze, le politiche razziali e il forte impatto economico e sociale del dominio coloniale.

Sophia Spinelli