Antartide: la strana e bellissima vita che si nasconde nelle sue gelide profondità

Esplorare la vita sottomarina in Antartide rimasta incontaminata per 100.000 anni, fino al crollo della piattaforma di ghiaccio Larsen C avvenuto nel 2017. Il viaggio in questo mondo antartico sommerso potrà aiutare a capire come si è sviluppata ed evoluta la vita in un ambiente rimasto nell’oscurità. Per migliaia di anni. E come questo ecosistema si sia adattato ai cambiamenti climatici.

Nel luglio 2017, un iceberg con un volume d’acqua doppio rispetto a quello del lago Erie, comprendente circa 2.300 miglia quadrate, si è staccato dalla piattaforma Larsen C in Antartide . Il gigantesco iceberg, chiamato A-68, spesso di 620 piedi, ha scoperto un tratto di oceano nascosto alla luce del sole per più di 100.000 anni .

Alcuni ricercatori hanno immediatamente valutato la possibilità di visitare la regione per approfondire gli studi sulle profondità e le specie dell’ Antartide, precedentemente nascoste. Un’opportunità unica per studiare come la vita marina risponde a un drammatico cambiamento ambientale.

La spedizione era stata tentata nel 2018 dalla British Antarctic Survey, l’organizzazione britannica che si occupa di ricerca e divulgazione scientifica sull’ Antartide. Il team internazionale si era posto l’intento di esaminare l’ecosistema marino che attraversa la colonna d’acqua dalla superficie dell’oceano fino al fondo del mare.

La spedizione, purtroppo, non ha avuto successo, a causa di una barriera di ghiaccio spessa 5 metri che ha costretto la nave James Clark Ross a invertire la rotta. Fortunatamente, il team aveva un piano di riserva. La spedizione si è spostata più a nord per esplorare le acque del Prince Gustav Channel Ice Shelf e del Larsen A Ice Shelf. Crollate entrambe nel 1995. Utilizzando videocamere e una slitta speciale per catturare piccoli animali, i ricercatori hanno esplorato le acque oceaniche profonde fino a 3.000 piedi.

Un altro team di ricercatori sta tentando lo stesso viaggio coordinato da Boris Dorschel, dell’Istituto tedesco Alfred Wegener per la ricerca polare e marina. Il viaggio in questo mondo antartico sommerso potrà aiutare a capire come si è sviluppata ed evoluta la vita in un ambiente rimasto nell’oscurità per migliaia di anni, e come questo ecosistema si è adattato ai cambiamenti climatici.

Il censimento della biodiversità marina nell’Oceano Antartico

Quindi che tipo di vita si trova nelle acque in cui le temperature scendono regolarmente ben al di sotto dello zero e la luce solare penetra a malapena oltre i 600 piedi? Sorprendentemente, ce ne sono moltissime. Poche persone si rendono conto di quanto sia ricca la biodiversità nell’Oceano Antartico.

Persino una singola rete da traino può rivelare un’affascinante serie di creature strane e meravigliose. Questi animali sono potenzialmente ottimi indicatori del cambiamento ambientale che si verificano non solo nei fondali bassi, ma anche in acque più profonde.

Nel 2005 è stato avviato il censimento della biodiversità marina nell’Oceano Antartico, dove i ricercatori hanno identificato più di 6.000 specie che vivono sul fondo del mare. Più della metà uniche per la regione congelata. Queste specie, incredibili e simili ad aliene, hanno trascorso milioni di anni adattandosi alle gelide temperature dell’ Antartide. Ma sono comunque particolarmente vulnerabili ai piccoli cambiamenti nel loro ambiente.

Le regioni polari sono tra i luoghi più a rischio a causa del riscaldamento globale. Le previsioni suggeriscono che in futuro assisteremo al riscaldamento delle temperature della superficie del mare. All’aumento dell’acidificazione degli oceani e alla diminuzione del ghiaccio marino invernale. Tutti fattori che hanno un effetto diretto sulla vita marina.

Nonostante non siano in grado di raggiungere la regione inesplorata vicino alla piattaforma di ghiaccio Larsen C, i ricercatori sono già impegnati a pianificare opportunità future. Fortunatamente, il tempo è dalla loro parte, poiché l’area è la prima a beneficiare di un nuovo accordo internazionale concluso nel 2016. Un accordo che protegge le aree marine artiche appena esposte dalle pratiche di pesca distruttive per un massimo di un decennio.

Sfruttare questa nuova opportunità, in assenza di pesca, crea una sfida entusiasmante per la comunità scientifica internazionale. In un momento di cambiamenti climatici senza precedenti.

La necessità di protezione ambientale in Antartide

L’ Antartide è un continente remoto con un’area di circa 14 milioni di km², di cui solo lo 0,18% è privo di ghiaccio. L’oceano Meridionale circostante contiene un’ampia diversità e abbondanza di specie marine, e il continente offre aree di riproduzione per uccelli e specie di mammiferi marini. Oltretutto contiene una significativa biodiversità, distribuita in 16 riconosciute bio-regioni prive di ghiaccio. Ha un valore intrinseco inconfutabile come uno dei continenti meno visitati e meno compresi della Terra.

Inoltre, gli ambienti antartici hanno un notevole valore scientifico, con una ricchezza di informazioni scientifiche prodotte ogni anno su aspetti dell’ Antartide rilevanti per la vita, la terra e le scienze fisiche. Inoltre, l’ Antartide offre opportunità uniche per il monitoraggio scientifico e la ricerca sui processi di importanza globale e regionale, una tradizione che risale all’Anno Geofisico Internazionale (IGY) del 1957-58.

Nel corso degli anni in diverse ricerche ambientali, gli scienziati hanno documentato la sensibilità e la vulnerabilità dell’ Antartide e dell’Oceano Antartico l’impatto dell’ umano e ai cambiamenti ambientali globali. Gli scienziati sono sempre più disposti a intraprendere ricerche orientate alle politiche per aiutare i responsabili politici a gestire la regione , ma potrebbe non essere chiaro alla più ampia comunità scientifica il modo migliore per raggiungere questo obiettivo.

Comprendere come il cambiamento ambientale passato, presente e futuro abbia influenzato, e influenzerà, la biodiversità polare sia sulla terra che nell’oceano. Come anche l’adattamento della vita a condizioni polari estreme. L’obiettivo è quello di fornire una visione approfondita dell’impatto dei cambiamenti ambientali sul mondo naturale. Con lo scopo di contribuire alle future misure di conservazione e genereranno aree di ricerca nuove e innovative che hanno potenziali benefici per la società.









I team di ricerca della British Antartic Survey è suddiviso in due gruppi di ricerca: Biodiversità e Adattamenti. Il gruppo Biodiversità concentra le sue ricerche sulla mappatura delle distribuzioni delle specie. Sul modo in cui si collegano agli ambienti attuali e passati e su come queste informazioni possono essere utilizzate per prevedere le future distribuzioni sotto il cambiamento ambientale.

Il gruppo Adattamenti studia gli adattamenti alle condizioni polari estreme, dal livello molecolare attraverso la fisiologia all’ecologia e, usando approcci sperimentali, come questi possono influenzare le capacità delle specie di adattarsi in scenari di cambiamento futuro. Entrambi i gruppi lavorano insieme per lo stesso obiettivo: sviluppare un quadro olistico dei futuri modelli di biodiversità in un mondo che cambia.

Felicia Bruscino

Photo by Cassie Matias on Unsplash