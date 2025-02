Viviamo in tempi interessanti, dove il confine tra tecnologia e politica si assottiglia sempre di più. L’alleanza tra Trump e Musk segna un punto di svolta: un connubio tra potere e innovazione che sta ridefinendo le regole della democrazia. Ma qual è il vero rischio di questa fusione?

Da un lato, la politica è sempre più condizionata dalle dinamiche del mercato e dall’ecosistema dei social media; dall’altro, le grandi aziende tecnologiche esercitano un’influenza crescente sulle decisioni governative e sulla società. Questo intreccio sta generando un’escalation di eventi parte di una vera e propria strategia del caos e un esempio di accelerazionismo applicato.

Tempi interessanti

“Possa tu vivere in tempi interessanti” è una citazione apocrifa, a lungo attribuita a una maledizione cinese mai confermata. A una lettura superficiale può sembrare un augurio bonario, ma quello che intende davvero è che i tempi in cui succedono tante cose sono tempi pericolosi da abitare.







Per le generazioni nate dopo la Seconda Guerra Mondiale, i tempi sono parsi forse poco interessanti. Studiare la Storia sembrava, nel migliore dei casi, un’attività intellettuale, nel peggiore, un inutile spreco di tempo. La Storia era già stata fatta da altri prima di noi, dovevamo impararla solo per non lasciarla sbiadire dalla memoria.

Era solo una percezione, ovviamente. La Storia ha continuato a svolgersi ininterrotta, si è srotolata in una serie di eventi di portata apparentemente minore, ma non ha mai preso una pausa. Evento minore dopo evento minore, la Storia ci ha portati a oggi; e oggi, ci pare di vivere in tempi davvero interessanti.

Trump e Musk: la fusione definitiva tra tecnologia e politica

Spesso, la Storia è spinta in avanti dal progresso tecnologico e il progresso delle tecnologie informatiche è stato più rapido di quelli che l’hanno preceduto. La tecnologia contribuisce a forgiare la società, la plasma, la modifica; e può anche distruggerla. Non da sola, ovviamente. Da sempre, la tecnologia si è intrecciata con il potere politico, in un groviglio da cui è difficile districare chi abbia legato chi; chi più benefici di questo legame così stretto.

Chi non ha mai considerato la Storia un inutile spreco di tempo, potrebbe essere meno sorpreso dall’apparente unicum rappresentato dal sodalizio tra Trump e Musk. La coppia pare aver definitivamente fuso insieme tecnologia e potere politico, stracciando quella regola non scritta che prevedeva restassero, almeno sul piano formale, separati.

Indubbiamente, Trump e Musk rappresentano un’evoluzione particolarmente visibile e accentuata di questo fenomeno, soprattutto nella forma in cui i social media, la gestione dei dati e l’innovazione tecnologica stanno diventando elementi fondamentali del potere politico. Il loro sodalizio segna il culmine di un trend crescente che vediamo negli ultimi decenni: l’influenza in aumento delle compagnie tecnologiche nelle dinamiche politiche mondiali, ma anche la politicizzazione dei leader tecnologici, sempre più coinvolti nella sfera pubblica e politica.

Il groviglio tra tecnologia e politica, così come la Storia, si è svelato evento minore dopo evento minore; mentre la fusione definitiva, personificata dalla coppia Trump e Musk, è il risultato di una brusca accelerata. Ma quanto questa accelerazione è stata deliberata? È il risultato di un piede che preme consapevolmente sull’acceleratore, o è la forza di gravità che spinge una macchina giù per una discesa a velocità sempre maggiore?

La tecnologia è veloce, la Democrazia è lenta

Come detto precedentemente, le tecnologie informatiche progrediscono in modo esponenziale, il loro sviluppo è estremamente più veloce di ogni progresso tecnologico precedente. Al contrario, la Democrazia è un processo lento, lentissimo. La sua lentezza è insieme la sua forza e la sua debolezza. Un processo democratico è lento perché prevede una raccolta di informazioni, spesso contraddittorie; una discussione che ha come scopo il raggiungimento di un compromesso; l’applicazione di quel compromesso; le verifiche posteriori di legittimità di quel compromesso da parte di istituzioni alternative che fanno da contrappeso.

Questa lentezza è la sua forza perché significa, teoricamente almeno, che le scelte prese accontenteranno davvero un po’ tutti, non potranno essere il frutto di una singola volontà che si impone sulle altre. È la sua forza perché prevede una serie di contrappesi che, pur rallentandone l’azione, cercano di garantirne la giustizia. Allo stesso tempo, questa estrema lentezza è anche la sua debolezza. Quando i tempi dei cambiamenti sono rapidi, la Democrazia arranca nel raggiungerli. Fatica nei momenti di crisi, reagisce molto più lentamente del mercato, blocca misure urgenti.

Per i momenti di crisi, lo stesso processo democratico prevede delle eccezioni al consueto, lunghissimo, iter democratico: decreti, ordinanze, ordini esecutivi. Si tratta di provvedimenti decisionali più rapidi, che entrano in vigore in modo diretto, spesso per decisione di una singola forza statale. Dovrebbero essere misure eccezionali, da emanare solo in momenti di emergenza in cui l’azione rapida è decisiva; ma sempre più democrazie ne fanno largo uso e abuso.

L’argomento della lentezza della Democrazia è il preferito degli autoproclamati riformatori. Trump e Musk lo portano all’eccesso, ma gli esempi sono ovunque, anche in Italia. In assenza di una vera emergenza che giustifichi il ricorso ai decreti, se ne può inventare una. O trasformare un fenomeno cronico, sistemico, in un’emergenza. È il caso, per esempio, dei flussi migratori. Le migrazioni non sono emergenze, non lo sono mai state. Sono un fenomeno sistemico di qualsiasi società, da sempre. La loro gestione non può essere una gestione emergenziale. Al contrario, la pandemia COVID è stata un’emergenza acuta che necessitava mosse rapide, adatte a quello specifico momento e inadatte a un altro.

Gli ordini esecutivi e il sovraccarico autoritario

Fino a oggi, Trump ha firmato 60 ordini esecutivi. È il numero più alto registrato nei primi 100 giorni di un presidente in oltre 40 anni. Alcuni di questi potranno essere impugnati dal potere giudiziario in quanto incostituzionali, altri potrebbero essere cancellati con un colpo di spugna da una prossima amministrazione, ma questa raffica di azioni potrebbe avere un altro scopo.

Queste azioni potrebbero essere interpretate come una strategia per consolidare il potere esecutivo e limitare la capacità delle istituzioni democratiche e della società civile di rispondere efficacemente. Come già detto, la Democrazia è un processo lentissimo e la rapidità e la portata di questi ordini esecutivi possono rendere difficile per il pubblico, i media e le istituzioni analizzare e reagire tempestivamente. Nell’opposizione e nella popolazione si genera uno stato di shock paralizzante, in cui la sopraffazione porta a credere che la resistenza sia ormai inutile, il cambiamento irreversibile e l’unica strada rimasta sia la rassegnazione.

Potremmo chiamare questo effetto sovraccarico autoritario e di certo, questa, non è la prima volta che viene messa in atto. Molti paesi sono scivolati verso regimi più o meno autoritari decreto dopo decreto, nella paralisi delle opposizioni e nello sgomento incredulo delle popolazioni. In genere, prima della paralisi c’è la negazione, spesso sotto la forma di uno sminuire divertito: a ogni nuova sparata dell’aspirante dittatore si ride, sempre più forte, fino a quando non si ride più.

Si è così convinti che la Storia sia già stata fatta, dagli altri, che appare inconcepibile esservi nel mezzo. I cittadini dei paesi democratici sono stati così tanto anestetizzati, dai tempi non interessanti vissuti nei decenni post-bellici, da convincersi che la forma attuale di organizzazione politica sia immutabile, scolpita nel marmo e granito dei nostri monumenti.

Move fast and break things

La differenza di questi tempi interessantissimi sta proprio nella fusione definitiva tra politica e tecnologie. Nel mondo hi-tech della Silicon Valley e di Internet, la filosofia che ha guidato la sua espansione è riassumibile nel vecchio motto di Zuckerberg: “move fast and break things” (muoviti in fretta e rompi cose). L’idea è che rompere vecchi sistemi possa portare a progressi rivoluzionari.

Cambiare rapidamente, senza pensare alle conseguenze a breve termine e mettendo in conto errori e danni come inevitabili. Sembra che nel processo di rinnovamento dell’apparato statale statunitense Trump e Musk stiano seguendo questo principio; ma, se fino a quando questa filosofia veniva applicata alle avventure imprenditoriali i danni potevano essere limitati e contenuti, qual è il rischio della sua applicazione in campo politico?

Accelerazionismo

Il sovraccarico autoritario prodotto da Trump e Musk attraverso dichiarazioni sempre più estreme e raffiche di ordini esecutivi potrebbe essere interpretato come l’agire caotico di qualcuno incapace di governare, ignaro dei meccanismi di funzionamento di un apparto statale. È la spiegazione rassicurante di chi, a ogni sparata sempre più rumorosa, ancora ride. Oppure potrebbe essere interpretato come un effetto voluto, parte di una strategia del caos precisa.

L’accelerazionismo è una teoria politica e sociale secondo la quale la crescita capitalista, il progresso tecnologico e il cambiamento sociale dovrebbero essere drasticamente intensificati, così da destabilizzare i sistemi esistenti e creare trasformazioni sociali radicali: accelerazioni. L’accelerazionismo si sviluppa da una visione marxista della società, ma viene presto accettato e dirottato dagli ambienti della Silicon Valley e poi da quelli dell’estrema destra. Per l’accelerazionismo di destra, il caos e il collasso dei vecchi sistemi sono un’opportunità per creare un nuovo ordine, spesso con tendenze autoritarie o iper-capitalistiche.

Riconoscere la strategia del caos

L’unione tra il principio “move fast and break things”, l’accelerazionismo di destra, la colonizzazione dei social media e il discredito verso i media tradizionali, le idee reazionarie, la raffica di ordini esecutivi, il neoliberismo aggressivo e deregolamentato, lo smantellamento delle istituzioni federali concorrono a una strategia del caos usata per impedire una risposta organizzata e creare un senso di irreversibilità.

Per contrastare questo piano è essenziale riconoscere la strategia del caos, che sfrutta la velocità per paralizzare l’opposizione, e mantenere la lucidità senza cadere nella narrazione dell’inevitabilità. Bisogna smontare la propaganda e la disinformazione diffondendo informazioni verificate e diversificando le fonti. È fondamentale rallentare il processo con azioni legali, mobilitazione civile e divulgazione della strategia usata. La politica locale può fungere da barriera, con leggi e coalizioni di resistenza.

Occorre evitare la normalizzazione dell’autoritarismo, ricordando i valori democratici e promuovendo una resistenza culturale costante. È importante perché, spesso, ciò che nasce negli Stati Uniti attraversa l’Atlantico e ci raggiunge di soppiatto e, questa volta, potrebbe farlo a ritmo accelerato, mentre alcuni di noi ancora ridono alle sparate dell’aspirante dittatore.

Sara Pierri