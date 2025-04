Stiamo vivendo un regime che non reprime i pensieri ma manipola le nostre menti. È di questo che parla il libro Ipnocrazia. Trump, Musk e la nuova architettura della realtà elaborato da Jianwei Xun che, in realtà, non esiste. La teoria dell’ipnocrazia è stata infatti elaborata dall’editore e saggista Andrea Colamedici che, sebbene indicato come traduttore del libro, è in realtà il co-autore del libro, insieme a due piattaforme di intelligenza artificiale.

La sovrabbondanza delle informazioni a cui siamo sottoposti quando navighiamo in piattaforme come Instagram e TikTok inevitabilmente ci mette in crisi, ci toglie la capacità di giudizio: nell’era digitale stiamo tutti assistendo a questo modello di potere in cui sono gli algoritmi a “pre-pensare” i nostri pensieri.

L’ipnocrazia “opera con la manipolazione della percezione, anziché con la coercizione diretta” poiché opera attraverso l’induzione; anziché costringerti nel fare qualcosa ti porta a volerla fare, ti manipola. Non reprimendo i pensieri ma modulandoli e controllando il flusso. Come? Offrendoti costantemente delle possibilità e così facendo non riuscirai più a comprendere cosa è reale e cosa non lo è.

Il potere dell’ipnocrazia non ha bisogno di reprimerti se è in grado di farti guardare altrove

Questo processo è comunemente riconducibile al concetto di “automazione cognitiva”, concetto secondo cui gli algoritmi “pre-pensano” i nostri pensieri e si avvicina molto a ciò che viene definito da Stiegler come “esternalizzazione della conoscenza nei sistemi tecnici”.

Possiamo vedere nell’ipnocrazia una manifestazione contemporanea del processo di proletarizzazione cognitiva teorizzato da Stiegler nell’era degli algoritmi. Stiegler dice che oggi non stiamo solo affidando il lavoro manuale a delle macchine (come sosteneva Karl Marx), ma stiamo anche perdendo la nostra capacità di pensare in modo critico e in modo autonomo. Succede a tutti quando scrolliamo su Instagram o su TikTok: siamo vittime degli algoritmi che decidono al nostro posto che cosa vedere, manipolando così, poco a poco, anche il modo in cui pensiamo. Come se la nostra mente fosse “esternalizzata”, siamo diventati dipendenti dalla tecnologia non solo per svolgere le nostre attività quotidiane ma anche per formulare un pensiero.

Ed è proprio in questo modo che funziona l’ipnocrazia. Lei non ti dirà mai che cosa fare ma ti sottoporrà a una serie di stimoli che, in un secondo momento, ti porteranno esattamente dove vuole lei.

Ma cosa possiamo fare per riprendere in mano la situazione e tornare a pensare in modo autonomo? Cosa possiamo fare per sviluppare degli “anticorpi sociali” e riprenderci ciò che è la nostra libertà individuale?

Potremmo usare la tecnologia stessa a nostro vantaggio. Infatti questa può anche assumere un ruolo emancipativo, come lo stesso Stiegler fa presente attraverso il concetto di “pharmakon” – la tecnologia come veleno e al contempo rimedio. Possiamo quindi utilizzare gli stessi strumenti digitali per liberarci dall’ipnocrazia, creando degli spazi di riappropriazione cognitiva:

Alfabetizzazione digitale: nel contesto culturale in cui viviamo essa è diventata una competenza fondamentale da acquisire per fare fronte alla nuova era digitale; saper utilizzare i nuovi media è fondamentale ma lo è ancora di più usandoli senza compromettere il nostro pensiero critico. Quindi è bene verificare sempre le fonti delle informazioni che si consumano. Mindful Eating, detta anche alimentazione consapevole: si tratta di una tecnica di mindfulness che mira a una maggiore consapevolezza dei propri bisogni con un focus nel momento presente quando si è a tavola. Prendere atto della legge sui servizi digitali: è importante essere consapevoli di come noi consumatori siamo tutelati e quali sono i nostri diritti fondamentali. Digital detox collettivi: entrando anche a far parte di una comunità per condividere questo obiettivo comune in cui gli spazi temporali liberi dall’algoritmo permettono di ricostituire quello che Stiegler chiama “circuiti lunghi del desiderio” contrapposti ai “circuiti corti della pulsione” stimolati dall’ipnocrazia.

La soluzione non è astenerci dall’utilizzo della tecnologia. La soluzione sta nel trasformare nuovamente il rapporto che abbiamo già precedentemente instaurato con questa. Sbagliamo quando utilizziamo i social e i mezzi di comunicazione passivamente; dovremmo, anzi dobbiamo, cercare di collaborare con i mezzi di comunicazione non trasformandoli in strumenti di controllo, lavorando sulla possibilità di un futuro digitale che ne promuova l’emancipazione.

La libertà, nell’era digitale, consiste nel mantenere la propria autenticità anche quando siamo sommersi da questo flusso digitale. E tu, lettore, che cosa fai ogni giorno per sviluppare gli “anticorpi sociali” e coltivare ciò che ti rende ancora autentico?

Giulia Ortaggio