Le zone umide sono state sistematicamente distrutte negli ultimi 300 anni

Paludi e acquitrini scompaiono dalle mappe e dalla memoria, venendo prosciugati, scavati ed edificati. Essendo vicine a una fonte d’acqua generalmente pianeggianti, le zone umide sono l’obiettivo principale per la costruzione di città e fattorie. Il drenaggio dei terreni intrisi d’acqua produce alcuni dei terreni agricoli più fertili disponibili.

Ma le zone umide offrono anche alcune delle migliori soluzioni naturali alle crisi moderne. Possono pulire l’acqua rimuovendo e filtrando gli agenti inquinanti, spostare le acque alluvionali, ospitare la fauna selvatica e catturare quantità di carbonio che cambiano il clima.

Le torbiere, un particolare tipo di zona umida, immagazzinano almeno il doppio del carbonio di tutte le foreste del mondo.

Uno studio pubblicato su Nature ci dice che circa il 21% delle zone umide della terra sono scomparse dal 1700 a oggi.

Alcuni Paesi hanno registrato perdite molto più elevate, con l’Irlanda che ha perso oltre il 90% delle sue zone umide. Il motivo principale di queste perdite globali è stato il drenaggio delle zone umide per le coltivazioni.

Questa è l’indagine più approfondita del suo genere, grazie all’utilizzo di documenti storici e di mappe più recenti per monitorare l’uso del suolo su scala globale. Ciononostante, il nuovo lavoro mette in evidenza alcuni ostacoli scientifici e culturali allo studio e alla gestione delle zone umide. Per esempio, anche identificare cosa sia o non sia una zona umida è più difficile che per altri habitat.

La caratteristica che definisce una zona umida – l’essere bagnata – non è sempre facilmente identificabile in ogni regione e stagione. Qual è la giusta quantità di umidità? Alcuni sistemi di classificazione inquadrano le barriere coralline come zone umide, mentre altri sostengono che siano troppo umide.

Per secoli, inoltre, le zone umide sono state viste come terreni improduttivi pronti per essere convertiti in coltivazioni. Per questo motivo, le registrazioni di dove si trovavano questi ecosistemi sono a dir poco approssimative.

Il rapporto mostra chiaramente che l’eliminazione delle zone umide non è distribuita uniformemente in tutto il mondo. Alcune regioni hanno perso più della media. Circa la metà delle zone umide in Europa è scomparsa, con il Regno Unito che ha perso il 75% della sua area originaria.

Anche gli Stati Uniti, l’Asia centrale, l’India, la Cina, il Giappone e il sud-est asiatico non hanno più il 50% delle loro zone umide originarie. Sono queste differenze regionali a promuovere l’idea che metà delle zone umide del mondo sia scomparsa.

Questa disparità fa ben sperare, perché suggerisce che ci sono ancora molte zone umide che non sono state distrutte, in particolare le vaste torbiere settentrionali della Siberia e del Canada.









La perdita di una zona umida di pochi ettari può sembrare poco su scala globale o nazionale, ma è molto grave per la città vicina che ora si allaga quando piove ed è catastrofica per gli animali e le piante specializzate, come i chiurli e le farfalle rondini, che vi vivono.

Fortunatamente, i Paesi e le organizzazioni internazionali stanno iniziando a comprendere l’importanza delle zone umide a livello locale e globale, e alcuni di essi hanno adottato politiche “senza perdite nette” che obbligano gli sviluppatori a ripristinare gli habitat che distruggono.

Il Regno Unito ha promesso di vietare la vendita di compost a base di torba per i coltivatori amatoriali entro il 2024.

Per conservare gli habitat delle zone umide sono necessari interventi economici consistenti. Gli USA spenderanno 10 miliardi di dollari in 35 anni per ripristinare le Everglades della Florida, una rete di zone umide subtropicali unica nel suo genere, rendendolo il più grande e costoso progetto di ripristino ecologico al mondo.

Anche la creazione di nuove zone umide è in corso in molti luoghi. Si prevede che la reintroduzione dei castori nei recinti della Gran Bretagna aumenterà la copertura delle zone umide del Paese, portando con sé tutti i vantaggi di questi habitat.

Le dighe per castori e le zone umide che creano riducono gli effetti delle inondazioni fino al 60% e possono incrementare la fauna selvatica dell’area. Uno studio ha dimostrato che il numero di specie di mammiferi locali è aumentato dell’86% grazie a questi ingegneri pelosi.

Anche gli stagni del sistema di drenaggio sostenibile che i costruttori creano ai margini dei nuovi complessi residenziali potrebbero vedere la comparsa di zone umide tascabili nelle città del Regno Unito. Imitando i regimi di drenaggio naturali invece di rimuovere le acque superficiali con tubi e fognature, i sistemi di drenaggio sostenibile possono creare aree di piante e acqua che hanno dimostrato di aumentare la biodiversità, soprattutto degli invertebrati.

Che la perdita totale di zone umide a livello globale sia del 20% o del 50% non ha molta importanza. Ciò che importa è che si smetta di considerare le zone umide come terre desolate, da prosciugare e trasformare in terreni “utili”.

Come recentemente sottolineato dalle Nazioni Unite, si stima che il 40% delle specie terrestri viva e si riproduca nelle zone umide e che un miliardo di persone dipenda da esse per il proprio sostentamento. Conservare e ripristinare questi habitat vitali è fondamentale per raggiungere un futuro sostenibile.

David Angelelli

