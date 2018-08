La top five dei paesi più verdi del mondo nell’anno 2018

Vivere lontano dalle città sta diventando una pratica sempre più consuetudinaria. Per questo è bene conoscere i paesi che vivono all’insegna del “verde”, dove la natura è sovrana e di conseguenza la qualità della vita è di gran lunga migliore.

Dalla ricerca…alla classifica

L’Università della Pennsylvania ha analizzato lo stile di vita di ottanta nazioni del mondo, tenendo presente le scelte governative che hanno avuto un impatto diretto sull’ambiente e sulla salute della popolazione. Da questo studio è uscita fuori una classifica dei paesi più “green” del mondo, pubblicata in occasione del World Economic Forum di Davos.

La top five

Le prime cinque posizioni sono occupate da stati, che negli ultimi anni stanno investendo molto per tutelare la natura e non è un caso che siano presenti tutti e tre i paesi scandinavi. Gli altri due posti sono occupati da Svizzera e Giappone.

Svezia

Al primo posto c’è la Svezia con le sue immense distese di verde. Il resto lo fa il governo con una politica mirata a salvaguardare sia l’ambiente che la salute della popolazione. Naturalmente questi due aspetti innalzano la qualità della vita in maniera considerevole e permettono alla popolazione di star bene.

Svizzera

Non poteva mancare il paese elvetico, spesso in cima alle graduatorie dei posti in cui si vive meglio. Montagne e laghi favoriscono la longevità, basti pensare che la durata media di vita supera gli 80 anni.

Finlandia

Sul terzo gradino del podio ecco la Finlandia, sempre all’avanguardia per quanto concerne progetti di energia rinnovabile. Il fattore che fa la differenza è però un’attenta cura della terra e dell’ambiente da parte degli abitanti.

Norvegia

Cucchiaio di legno per l’altro paese della penisola scandinava, che può vantare delle politiche estremamente proibitive inerenti la deforestazione. Un aspetto di non poco conto che favorisce il benessere e la nature therapy.

Giappone

Nella terra del Sol Levante le condizioni di vita sono tra le migliori dell’intero pianeta. Non è un caso che proprio in questa nazione si siano verificati diversi casi di longevità over 100. Alimentazione e innovazione sono i punti cardine che favoriscono una discreta esistenza.

Antonio Pilato