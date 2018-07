Come di consueto accade ogni anno, anche nel 2018 è stata redatta la classifica delle città più costose del mondo. Il lavoro è stato svolto dall’Usb Price and Earnings, che ha preso in considerazione i redditi dei cittadini e il costo della vita.

Il primato spetta a due centri svizzeri

Partendo dalle prime due della classifica, troviamo Zurigo e Ginevra. Queste due città di recente sono state inserite anche in altre graduatorie inerenti al caro vita, ma anche per quanto concerne la qualità della vita sono nelle sempre nelle prime posizioni.

Segue la Scandinavia…

Al terzo gradino del podio troviamo Oslo, la capitale della Norvegia. Essendo il centro più importante, riflette in pieno la situazione della nazione, dove i costi sono certamente alti e vanno di pari passo con uno stile di vita che soddisfa in pieno le esigenze dei cittadini. Appena fuori dal podio c’è Copenhagen, da sempre una meta molto cara sia per i turisti, sia per chi ci vive.

Ecco le prime città non europee

Continuando a scorrere in questa speciale graduatoria, troviamo New York e Tokyo, due città totalmente opposte tra loro ma con uno stile di vita comune e non proprio economico e accessibile per tutti.

La prima italiana

Nella top ten non poteva mancare l’Italia rappresentata da Milano. La capitale della moda è una destinazione molto ambita per svariati motivi e questo contribuisce a renderla una città decisamente agiata.

Ottava, nona e decima

A completare il quadro delle prime dieci ci sono Londra, Chicago ed Helsinki. Con grande stupore la capitale inglese è solamente ottava, nonostante sia delle città in cui gli affitti sono fin troppo elevati.

Le città più povere…

L’altra faccia della medaglia sono invece i posti in cui il tenore è meno costoso. A guidare questa classifica è Il Cairo seguita da Lagos, Kiev e Manila.