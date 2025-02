La Toscana è la prima regione in Italia ad approvare una legge che regoli il suicidio assistito e tale decisione rappresenta un passo importante per chi sostiene il diritto di scegliere come e quando porre fine alla propria vita in situazioni di sofferenza estrema.

Tuttavia, anche se la Toscana ha compiuto questo passo, in Italia manca ancora una legge nazionale in merito. In altre regioni, la situazione è ancora incerta e ogni caso viene valutato singolarmente. Talvolta, però, un famoso detto recita ”La speranza è l’ultima a morire”, in quanto l’approvazione di questa legge potrebbe spronarle e spingerle a regolamentare la questione, garantendo più diritti e meno ostacoli burocratici per chi si trova in condizioni di sofferenza estrema. Ma, almeno per adesso, il dibattito è ancora aperto e destinato a far discutere a lungo.

In cosa consiste il suicidio assistito

Il suicidio medicalmente assistito permette a una persona gravemente malata di ottenere un farmaco letale prescritto da un medico, che può assumere autonomamente per porre fine alla propria vita (a differenza dell’eutanasia, qui il medico non somministra direttamente il farmaco).

Questa pratica è già legale in diversi paesi, come Svizzera e Belgio. In Italia, invece, fino a pochi anni fa era vietata. Tuttavia, nel 2019 la Corte Costituzionale ha stabilito che, in alcuni casi, il suicidio assistito non può essere considerato reato e tale sentenza ha aperto la strada a regolamenti più chiari, come quello ora adottato dalla Toscana.

Uno dei casi più noti che ha portato a questa decisione è stato quello di DJ Fabo, un uomo rimasto tetraplegico e cieco a seguito di un incidente. Dopo anni di sofferenza, ha scelto di recarsi in Svizzera per accedere al suicidio assistito, aiutato dall’attivista Marco Cappato, il quale ha spiegato:

“Non si tratta di convincere qualcuno a morire, ma di permettere a chi soffre di scegliere in libertà”.

Cosa prevede la nuova legge

La nuova legge stabilisce un percorso chiaro: innanzitutto, la persona interessata (che deve essere una persona affetta da una malattia irreversibile ma allo stesso tempo capace di intendere e di volere) deve presentare una richiesta semplificata al direttore della propria ASL.







A quel punto, viene creata una commissione composta da medici ed esperti di etica, la quale ha al massimo un mese per verificare se il richiedente ha tutti i requisiti necessari. Se la risposta è positiva, entro dieci giorni viene individuato un medico volontario e scelto il farmaco da usare.

Infine, l’ultima fase è l’esecuzione della procedura, la quale deve avvenire entro una settimana dalla conclusione di questi passaggi. In totale, il percorso non può durare più di 37 giorni e, se la commissione ritiene che il paziente non soddisfi i criteri richiesti, la richiesta viene respinta. Inoltre, tutta la procedura è gratuita e i costi saranno coperti con fondi speciali, al di fuori delle normali spese sanitarie.

In merito, il presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana, ossia Enrico Sostegni, ha dichiarato:

“Questa legge non obbliga nessuno, ma dà un’opzione chiara a chi, in condizioni estreme, vuole scegliere con dignità”.

Una legge contestata

Fino ad oggi, chi voleva accedere al suicidio assistito in Italia si trovava ad affrontare percorsi burocratici complessi o doveva recarsi all’estero, affrontando enormi difficoltà economiche e logistiche. Con questa legge, almeno in Toscana, si garantisce un percorso più accessibile e sicuro.

L’Associazione Luca Coscioni, che da anni si batte per il diritto a una morte dignitosa, ha sostenuto questa proposta e ora spera che altre regioni seguano l’esempio. Tuttavia, il tema resta molto discusso: c’è chi considera questa legge un passo avanti per la libertà individuale e chi, invece, teme che possa trasformarsi in una scelta troppo “facilitata” per le persone più vulnerabili. È il caso del Cardinale Paolo Augusto Lojudice, Arcivescovo di Siena e Presidente della Conferenza Episcopale Toscana, il quale ha affermato:

“Accettiamo la decisione presa dal Consiglio Regionale della Toscana, ma questo non fermerà il nostro impegno a difesa della vita, in ogni circostanza. Ai cappellani ospedalieri, alle suore, ai religiosi e ai volontari che operano negli ospedali e in tutti quei luoghi dove ogni giorno si affrontano malattia, sofferenza e morte, voglio dire di non cedere. Continuate a essere portatori di speranza e di vita, sempre, nonostante tutto. Stabilire con una legge regionale il diritto di morire non rappresenta un obiettivo raggiunto, ma una sconfitta per tutti noi”.

Maria Michela Galeone