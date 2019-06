La verità è che Morgan è colpa di Morgan.

Di Selvaggia Lucarelli

Voglio dire un paio di cose su questa faccenda di Morgan e il pignoramento di casa accompagnato da show plateali, finti malori e pretese di aiuto da parte di colleghi.

Il problema di Morgan è che non si è mai assunto la responsabilità di qualcosa in tutta la sua vita.

Dice che non ha pagato le tasse per 10 anni per colpa di un commercialista truffaldino, ma se per 10 anni non paghi le tasse guadagnando anche un milione di euro l’anno il fisco trova il modo di fartelo sapere.

Dubito non gli sia arrivata una cartella equitalia a casa e dubito che non se ne sia mai accorto.

La verità è che non ha mai denunciato alcun commercialista e che le tasse non le ha pagate perché nella sua vita sregolata gli è sempre risultato complesso ottemperare doveri di varia natura.

E non lo sto giudicando. Non mi interessa, anche perché i problemi col fisco sono fonte di stress e sofferenza, pure quando si è in torto. Dico questo per amor di verità.